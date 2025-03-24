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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 16 610 оценок

Следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 улучшит систему модификаций оружия

butcher69 butcher69

В разработке следующего патча для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появились интересные новости для поклонников игры. В этом обновлении команда переработает систему получения улучшений и модификаций для оружия.

Часть модификаций, которые ранее были доступны только в эндгейме, будут перенесены в основную игру. Это решение позволит игрокам не проходить эпилог, чтобы получить доступ к лучшим образцам вооружения. Ожидается, что патч появится в ближайшем будущем, хотя точная дата релиза пока неизвестна.

Свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 вносит больше 1000 правок, добавляет новые аномалии, животных и звуки

Недавно игра получила третий крупный патч, который улучшил систему искусственного интеллекта — одну из основных претензий игроков. Также обновление исправило ряд багов.

60
78
Комментарии: 78
Ваш комментарий
PartisanTravis

Игру обливают помоями , обсирают , и все равно лезут в темы и играют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16
Urtan

Прям как послсина

-1
Славик Славиков

Лезут в темы об этом шлаке, это как обвинение вообще глупо выставлять, тут во все темы лезут, если ты не заметил, а уж играть...я хз, увидел 1 раз, даже ставить не стал.

-9
BubblyFaelan

а это боты просто) сами в Смуту играют и самое главное обосрать .. Сталкер фу сталкер фу. только статистика говорит об обратном )

4
Кей Овальд

Реально ранний доступ какой-то.
В каком там патче игру-то добавят?

15
H0micide

Если забыть, что релиз уже давно состоялся, то можно подумать, что разработка игры в самом разгаре и её выпустят через год или два.

8
Magnusss

как насчет вырубить принудительную трасировку . игра так лагает что плюнул и удалил до лучших времён

6
KIBERMAX

UE5 Lumen Moment, там трассировки толком и нет, сраные наниты.

5
Janekste

Игра лагает не из-за трассировки, а потому что у разрабов руки из одного места. Вырубить трассировку не вариант, потому что в игре нет типа освещения без трассировки.

-1
shmops-pops

в игре нет аппаратного ускорения, всё освещение сделано в дешёвом варианте
поэтому отключать нечего))

0
Егор Бурдулюк

попробовал ласт патч, перфоманс вообще не изменился. Не знаю о какой стабилизации постоянно идет речь, но фпс как был низким, таким и остался

4
Иван Ролев

Просто пк нормальный возьми, с 5090 и 8к у меня всегда 180 fps + на ультра XDDDD

-6
enigmahas Иван Ролев

2 почки продал?

0
ldvwolf Иван Ролев

с 5080 Suprim больше 230 fps всегда на ультра

0
ARM_SERJ

Я мб повторяюсь... А тени от фонарика есть или еще нет?

4
Wigоr

В последнем матче наконец то можно поменять кнопки фонаря и удара прикладом! Какое счастье, всего то полгода на исправления понадобилось

1
Виталий Ходуров

Есть. Лучше стали.

0
shmops-pops

"тени" в последнем патче сделали получше, но только от максимальных настроек и эпик, ибо ниже такой же пзц из пикселей. А что касается самих теней, то их нет, тень исполняет дубликат на той же плоскости с предметом))

0
Сей Мей

Сюжетка пройденная, теперь только длс ждать ну и патчи оптимизона)

2
askazanov

Согласен, ждём.. годик или два??? )))))

0
MrMaximusX

у меня с каждым патчем все меньше и меньше на 3-4 кадра становится..где оптимизация-то?

2
Kolyan-x3

Просто со флешками изначально был идиотский вариант .Бред какой то ,что бы апгрейднуть пуху ты должен был упорно пылесосить каждый обоссаный угол в игре ,ибо не знал где и чего найти . Бредовее и быть не может .Так еще , ети имбецилы засунули флешку с апгрейдом Зубра в миссию Искры и вартовцем ее по чеcтному никак не достать .

2
shmops-pops

тебя удивляет только тупое решение разрабов относительно флэшек?)) так ещё, вся остальная дичь это нормально?))

0
Omicron1500-2

Вы мне скажите, есть глобальные моды популярные уже или шлак разрозненный все еще допиливается?

2
Kolyan-x3

Я смотрел ,все шлак ,сплошная читарасия .Ремонт копейки ,хп мобов снижено ,квесты дорогие и море нового хлама ,когда в игре и так просто океан аптечек ,бинтов ,колбасы и водки ,на каждом углу ,мобов и и так разрабы пофиксили .Ребаланс ради ребаланса ,какие то палатки , спальные мешки пихают ,постоянно меняют то хп мобов ,то еще чего .Чушь сплошная .

2
Stas776 Kolyan-x3
хп мобов снижен

Так если у мутантов хп просто неадекватно огромный, то как ещё

5
Hajen69

Из более менее что то реально добавляющих модов, это мод на лут с мутантов и мод на пнв и всякие обвесы пух (не переведён)

0
iKempion

Наверное единственный на сегодняшний день лучший!!! Но очень ХАРД...

https://www.nexusmods.com/stalker2heartofchornobyl/mods/88?tab=description

1
SERGEY-SP

Делали игру 300 лет ,в итоге выпустили огрызок от игры за фулл прайс !!Да они бы ее еще переносили ,и не раз ,если бы Филя палкой не подгонял !

2
BubblyFaelan

нука не огрызок игры назови за последний год - два .

-3
Hanzо

А оптимизацию они улучшать не планируют? Игра же просто цифровой мусор в техническом плане.

2
SERGEY-SP

А сама игра когда выйдет то?Че за бэта тест за фулл прайс ?чисто под…асы!!!

1
SilkySarge

На мой взгляд с технической стороны уже более менее нормально играть можно даже на моем вёдре на средних. Большое волнует почему концовки такие тупые? и гг придурок! как в атомик хард играешь за какое-то было... Самых нтересных персонажей сливают или их нужно убить! Бред. ИМХО!!!!

1
Комментарий удален
Dark_AssassinUA

Вот это да, сингл игра спустя 5 месяцев после релиза потеряла онлайн!Невероятно!

-5
Spillik
3
Tom[Cat]

Че там с оптимизацией?

0
Сей Мей

Если комп не древний времен 1 сталкера то вполне потянет игру. Я на своей Амд рх590 прошел спокойно

-15
Большая Флейта Сей Мей
Я на своей Амд рх590 прошел спокойно

В 4к 120фпс, верим

10
Виталий Ходуров

Там и так все неплохо, но разработчики не могут или не хотят исправить жесткие зависание из-за переполнения памяти в некоторых локациях. Подозреваю, что это происходит из-за включенной генерации кадров, но об этом писали еще в декабре.

1
SassyMaelorith Виталий Ходуров

скорее не могут ибо рукожопие у них в крови еще с первой игры по сталкеру если не раньше

-3
Spillik Большая Флейта
В 4к 120фпс, верим

Сам придумал, сам не поверил.

3
Виталий Ходуров

Прицел неубираемый исправят?? А жесткие падения игры на территории Выжигателя мозгов, той, что севернее Малахита? Память 32Гб забивается через 15 минут игры! Было и в версии 1.2.1, и в нынешней.

0
Ezdeaz

Автор в адеквате вообще? новость баян в патче 1.3 это все уже и так сделали!

0
shmops-pops

не совсем так! вывезли флэшки с Припяти на другие локации, а флэшки после точки невозврата остались там же.

0
demon33251

Лучше бы больше пушек добавили бы

0
Wigоr

Куда их? Пользуешься двумя всю игру

1
Shadow-Death

Когда уже игра выйдет?

0
Павел Бородкин

Я думаю,через год можно будет начать уже в нее играть....как раз подлатают,я надеюсь.

0
DioMeD22

Тем временем я ее в начале декабря уже прошел без проблем.

-1
birikoni

склоняюсь к мнению что надо будет на релизе длц зайти.

0
o16rus

Звучит, как "явная угроза" всем моим оптимизациям игрухи :)

0
kb0000001

Ну, слава богу! Дай бог здоровья разработчикам!

0
BushmasterFireArms

Прошёл её сквозь горящий

0
demonvandal

уже есть мод OXA
спасибо

0
shmops-pops

я прекрасно понимаю по каким причинам в игру не добавили бинокль и не добавят никогда!
но я в душе не чаю почему не добавляют пнв в игру где 75% времени бегаешь в ночи!?
описание ттх шмота просто как издёвка, есть и пнв, и ИК, да много чего, но вот в игру это все не завезли...

0
Олежанчикчик

п.а.т.ч. 2 вышел, возрадуйтесь

0
vvvjust

глядя на то, как разрабы что-то меняют, исправляют, добавляют, в игру реально только через год можно будет нормально поиграть

0
Faeton4ik

Игра отлично себя чувствует. Пожалуй лучшая игра, сделанная в СНГ пространстве. Я её недавно начал играть. Специально ждал главных патчей. Сейчас играю и кайфую от игры.

-1
Maxell23

ставлю плюс тебе хоть остались нормальные люди

1
Юркец

тут такое писать нельзя, запишут в иноагенты, предателя и придумают очередную трешанину!)) такая игра плохая, что в каждые коменты лезут в 150-раз сказать, что игра не тянет, но патчи ждут🤡😄

2
MiniatureSamson

Аркейн govno

-1
SERGEY-SP

Патч появиться в ближайшем будущем как и сама игра в готовом виде, а пока кушайте бэтку 😁😁😁

-1
mckad007

люди ждали то что было в первом трейлере ,а не вот это вот

-6
BubblyFaelan

Э )(УяSoSыы что сталкер тащит? нука накинулись подтирать коменты , Игра Топ! ждем ДЛС

-7
RoyalSmith

Жду еще пару тройку патчей и ру озвучку и можно пройти эту помойку попробовать.

-11
Виталий Ходуров

Играть можно хоть сейчас, только настоятельно рекомендовано с модами (что я и делаю).

0
Max Devilson Виталий Ходуров

пробовал с модами, по началу нравилось, потом нет...сделал вывод,что лучше без модов играть

4
sapov

Называешь помойкой но все равно лезешь играть.Троли такие троли. Если игра не нравится я даже качать не буду, а ты на волне помоев пытаешься классов набрать

10
Виталий Ходуров Max Devilson

А не понравилось что? А без модов носить приходится мало, ремонтироваться за дорого, денег толком не заработать. Как играть?

0
RoyalSmith sapov

Ну если я прошел первые три игры в своё время, правда так же не сразу на релизе, а через год-два и мне игры в то время зашли, да и серия Метро одна из любимых, но это никак не отменяет того факта, что разрабы четыри месяца назад просто плюнули всем в лицо выпустив игру в альфа версии, но стадо схавало в большинстве.

-5