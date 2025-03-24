Следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 улучшит систему модификаций оружия

В разработке следующего патча для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появились интересные новости для поклонников игры. В этом обновлении команда переработает систему получения улучшений и модификаций для оружия.
Часть модификаций, которые ранее были доступны только в эндгейме, будут перенесены в основную игру. Это решение позволит игрокам не проходить эпилог, чтобы получить доступ к лучшим образцам вооружения. Ожидается, что патч появится в ближайшем будущем, хотя точная дата релиза пока неизвестна.
Недавно игра получила третий крупный патч, который улучшил систему искусственного интеллекта — одну из основных претензий игроков. Также обновление исправило ряд багов.
Игру обливают помоями , обсирают , и все равно лезут в темы и играют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прям как послсина
Лезут в темы об этом шлаке, это как обвинение вообще глупо выставлять, тут во все темы лезут, если ты не заметил, а уж играть...я хз, увидел 1 раз, даже ставить не стал.
а это боты просто) сами в Смуту играют и самое главное обосрать .. Сталкер фу сталкер фу. только статистика говорит об обратном )
Реально ранний доступ какой-то.
В каком там патче игру-то добавят?
Если забыть, что релиз уже давно состоялся, то можно подумать, что разработка игры в самом разгаре и её выпустят через год или два.
как насчет вырубить принудительную трасировку . игра так лагает что плюнул и удалил до лучших времён
UE5 Lumen Moment, там трассировки толком и нет, сраные наниты.
Игра лагает не из-за трассировки, а потому что у разрабов руки из одного места. Вырубить трассировку не вариант, потому что в игре нет типа освещения без трассировки.
в игре нет аппаратного ускорения, всё освещение сделано в дешёвом варианте
поэтому отключать нечего))
попробовал ласт патч, перфоманс вообще не изменился. Не знаю о какой стабилизации постоянно идет речь, но фпс как был низким, таким и остался
Просто пк нормальный возьми, с 5090 и 8к у меня всегда 180 fps + на ультра XDDDD
2 почки продал?
с 5080 Suprim больше 230 fps всегда на ультра
Я мб повторяюсь... А тени от фонарика есть или еще нет?
В последнем матче наконец то можно поменять кнопки фонаря и удара прикладом! Какое счастье, всего то полгода на исправления понадобилось
Есть. Лучше стали.
"тени" в последнем патче сделали получше, но только от максимальных настроек и эпик, ибо ниже такой же пзц из пикселей. А что касается самих теней, то их нет, тень исполняет дубликат на той же плоскости с предметом))
Сюжетка пройденная, теперь только длс ждать ну и патчи оптимизона)
Согласен, ждём.. годик или два??? )))))
у меня с каждым патчем все меньше и меньше на 3-4 кадра становится..где оптимизация-то?
Просто со флешками изначально был идиотский вариант .Бред какой то ,что бы апгрейднуть пуху ты должен был упорно пылесосить каждый обоссаный угол в игре ,ибо не знал где и чего найти . Бредовее и быть не может .Так еще , ети имбецилы засунули флешку с апгрейдом Зубра в миссию Искры и вартовцем ее по чеcтному никак не достать .
тебя удивляет только тупое решение разрабов относительно флэшек?)) так ещё, вся остальная дичь это нормально?))
Вы мне скажите, есть глобальные моды популярные уже или шлак разрозненный все еще допиливается?
Я смотрел ,все шлак ,сплошная читарасия .Ремонт копейки ,хп мобов снижено ,квесты дорогие и море нового хлама ,когда в игре и так просто океан аптечек ,бинтов ,колбасы и водки ,на каждом углу ,мобов и и так разрабы пофиксили .Ребаланс ради ребаланса ,какие то палатки , спальные мешки пихают ,постоянно меняют то хп мобов ,то еще чего .Чушь сплошная .
Так если у мутантов хп просто неадекватно огромный, то как ещё
Из более менее что то реально добавляющих модов, это мод на лут с мутантов и мод на пнв и всякие обвесы пух (не переведён)
Наверное единственный на сегодняшний день лучший!!! Но очень ХАРД...
https://www.nexusmods.com/stalker2heartofchornobyl/mods/88?tab=description
Делали игру 300 лет ,в итоге выпустили огрызок от игры за фулл прайс !!Да они бы ее еще переносили ,и не раз ,если бы Филя палкой не подгонял !
нука не огрызок игры назови за последний год - два .
А оптимизацию они улучшать не планируют? Игра же просто цифровой мусор в техническом плане.
А сама игра когда выйдет то?Че за бэта тест за фулл прайс ?чисто под…асы!!!
На мой взгляд с технической стороны уже более менее нормально играть можно даже на моем вёдре на средних. Большое волнует почему концовки такие тупые? и гг придурок! как в атомик хард играешь за какое-то было... Самых нтересных персонажей сливают или их нужно убить! Бред. ИМХО!!!!
Вот это да, сингл игра спустя 5 месяцев после релиза потеряла онлайн!Невероятно!
Че там с оптимизацией?
Если комп не древний времен 1 сталкера то вполне потянет игру. Я на своей Амд рх590 прошел спокойно
В 4к 120фпс, верим
Там и так все неплохо, но разработчики не могут или не хотят исправить жесткие зависание из-за переполнения памяти в некоторых локациях. Подозреваю, что это происходит из-за включенной генерации кадров, но об этом писали еще в декабре.
скорее не могут ибо рукожопие у них в крови еще с первой игры по сталкеру если не раньше
Сам придумал, сам не поверил.
Прицел неубираемый исправят?? А жесткие падения игры на территории Выжигателя мозгов, той, что севернее Малахита? Память 32Гб забивается через 15 минут игры! Было и в версии 1.2.1, и в нынешней.
Автор в адеквате вообще? новость баян в патче 1.3 это все уже и так сделали!
не совсем так! вывезли флэшки с Припяти на другие локации, а флэшки после точки невозврата остались там же.
Лучше бы больше пушек добавили бы
Куда их? Пользуешься двумя всю игру
Когда уже игра выйдет?
Я думаю,через год можно будет начать уже в нее играть....как раз подлатают,я надеюсь.
Тем временем я ее в начале декабря уже прошел без проблем.
склоняюсь к мнению что надо будет на релизе длц зайти.
Звучит, как "явная угроза" всем моим оптимизациям игрухи :)
Ну, слава богу! Дай бог здоровья разработчикам!
Прошёл её сквозь горящий
уже есть мод OXA
спасибо
я прекрасно понимаю по каким причинам в игру не добавили бинокль и не добавят никогда!
но я в душе не чаю почему не добавляют пнв в игру где 75% времени бегаешь в ночи!?
описание ттх шмота просто как издёвка, есть и пнв, и ИК, да много чего, но вот в игру это все не завезли...
п.а.т.ч. 2 вышел, возрадуйтесь
глядя на то, как разрабы что-то меняют, исправляют, добавляют, в игру реально только через год можно будет нормально поиграть
Игра отлично себя чувствует. Пожалуй лучшая игра, сделанная в СНГ пространстве. Я её недавно начал играть. Специально ждал главных патчей. Сейчас играю и кайфую от игры.
ставлю плюс тебе хоть остались нормальные люди
тут такое писать нельзя, запишут в иноагенты, предателя и придумают очередную трешанину!)) такая игра плохая, что в каждые коменты лезут в 150-раз сказать, что игра не тянет, но патчи ждут🤡😄
Аркейн govno
Патч появиться в ближайшем будущем как и сама игра в готовом виде, а пока кушайте бэтку 😁😁😁
люди ждали то что было в первом трейлере ,а не вот это вот
Э )(УяSoSыы что сталкер тащит? нука накинулись подтирать коменты , Игра Топ! ждем ДЛС
Жду еще пару тройку патчей и ру озвучку и можно пройти эту помойку попробовать.
Играть можно хоть сейчас, только настоятельно рекомендовано с модами (что я и делаю).
пробовал с модами, по началу нравилось, потом нет...сделал вывод,что лучше без модов играть
Называешь помойкой но все равно лезешь играть.Троли такие троли. Если игра не нравится я даже качать не буду, а ты на волне помоев пытаешься классов набрать
А не понравилось что? А без модов носить приходится мало, ремонтироваться за дорого, денег толком не заработать. Как играть?
Ну если я прошел первые три игры в своё время, правда так же не сразу на релизе, а через год-два и мне игры в то время зашли, да и серия Метро одна из любимых, но это никак не отменяет того факта, что разрабы четыри месяца назад просто плюнули всем в лицо выпустив игру в альфа версии, но стадо схавало в большинстве.