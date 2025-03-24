Следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 улучшит систему модификаций оружия

В разработке следующего патча для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появились интересные новости для поклонников игры. В этом обновлении команда переработает систему получения улучшений и модификаций для оружия.

Часть модификаций, которые ранее были доступны только в эндгейме, будут перенесены в основную игру. Это решение позволит игрокам не проходить эпилог, чтобы получить доступ к лучшим образцам вооружения. Ожидается, что патч появится в ближайшем будущем, хотя точная дата релиза пока неизвестна.

Недавно игра получила третий крупный патч, который улучшил систему искусственного интеллекта — одну из основных претензий игроков. Также обновление исправило ряд багов.