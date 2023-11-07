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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.4 3 627 оценок

Слита дорожная карта разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Sober Thinker
Новости

Ребята из "Вестника Того Самого Сталкера" решили подогреть интерес фанатов к игре и вселенной Сталкер в целом, выложив в сеть дорожную карту разработки всеми ожидаемой S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl.

На фоне этих постоянных NDA от GSC Game World вместо ответов по делу, на фоне всех их неправильных действий, которые только отталкивают фанатов, мы – единственные, кто позволяет настоящим фанатам прикоснуться к истории, заглянуть за кулисы разработки, ответить на все ваши вопросы. Сегодня мы позволим вам прикоснуться к истории снова. Публикуем дорожную карту разработки «S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl» из стен самой GSC, где прикрепленный документ содержит подробности о ходе и планировании разработки, а также вехи игры на определенный период разработки, и что в них было/будет сделано.

На мой взгляд, "Вестник Того Самого Сталкера", как никто лучше справляется с пиаром S.T.A.L.K.E.R. 2, в отличии от самой GSC, которая наплевательски относится с своему фанатскому сообществу, крича и заявляя всем вокруг о своей аполитичности, а затем добавляя в игру пахабные надписи про Русский военный корабль... ну Вы поняли о чем я.

Ожидаемая дата релиза - февраль 2024 года, будем надеяться и искренне верить, что разработчики успеют отшлифовать игру и выдать нам качественный продукт, а не кастрированного Чернобыльского кабана, как это было с Shadow Of Chernobyl.

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-28
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
saa0891
17
muxamor2011

Почему дорожная карта на русском языке а не на мове?

16
VIGITAL ART

Хороший вопрос ,какая то зрада)

-1
Big and Fat
0
Protocol10

Тот случай, когда игра провалилась еще до релиза)

11
Glukinc

К сожалению разработку отбили Майки.

0
wianewa Glukinc

Как собственно и 1й сталкер отбился подобным образом. Так что конторка-мошенник действует по налаженной схеме.

2
Understanding the Truth wianewa

Ну наверно остальные конторы все честно поступают с игроками ?

-1
saa0891 Understanding the Truth

Тут же речь не про всех а конкретно про GSС,ну и они уже столько раз обобрались и врали и продолжают врать при чём вообще не парясь по этому поводу,что у меня просто в голове не укладывается как вообще хоть кто то может им до сих пор верить,ну а про свинское отношение к фанатм которые поддерживали эту серию не один десяток лет я даже не говорю.

2
pokemonizm

Провалилась только для отбитых жителей РФ, больше не для кого она не провалилась

-7
Glukinc

Дорожную карту слили, как и репутацию, и полимеры.

4
tvorog8088

То же самое они говорили в конце 21 года.

2
Кей Овальд

А дорожная карта после "релиза"?

0
MONOLIT1986

Какой бы игра не вышла. С учетом той дичи, что творила GSC, старый сталкер будут модифицировать и переделывать фанаты бессчетное количество раз. Со вторым такой номер у них не прокатит (чтобы само сообщество доделывало за них игру). А коллекцию инструментов они зажмут сто пудов. Хотя те же разработчики МЕТРО свой инструментарии выложили модмейкерам.

Да и не стоит играть в то, где специально нет русского языка.

0
HomeWork

Будем геймить скоро пацаны и пройдёмся сами по этой дорожной карте! А atomic heart курит нервно в сторонке!!!

-24