Слита дорожная карта разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Ребята из "Вестника Того Самого Сталкера" решили подогреть интерес фанатов к игре и вселенной Сталкер в целом, выложив в сеть дорожную карту разработки всеми ожидаемой S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl.
На фоне этих постоянных NDA от GSC Game World вместо ответов по делу, на фоне всех их неправильных действий, которые только отталкивают фанатов, мы – единственные, кто позволяет настоящим фанатам прикоснуться к истории, заглянуть за кулисы разработки, ответить на все ваши вопросы. Сегодня мы позволим вам прикоснуться к истории снова. Публикуем дорожную карту разработки «S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl» из стен самой GSC, где прикрепленный документ содержит подробности о ходе и планировании разработки, а также вехи игры на определенный период разработки, и что в них было/будет сделано.
На мой взгляд, "Вестник Того Самого Сталкера", как никто лучше справляется с пиаром S.T.A.L.K.E.R. 2, в отличии от самой GSC, которая наплевательски относится с своему фанатскому сообществу, крича и заявляя всем вокруг о своей аполитичности, а затем добавляя в игру пахабные надписи про Русский военный корабль... ну Вы поняли о чем я.
Ожидаемая дата релиза - февраль 2024 года, будем надеяться и искренне верить, что разработчики успеют отшлифовать игру и выдать нам качественный продукт, а не кастрированного Чернобыльского кабана, как это было с Shadow Of Chernobyl.
Почему дорожная карта на русском языке а не на мове?
Хороший вопрос ,какая то зрада)
Тот случай, когда игра провалилась еще до релиза)
К сожалению разработку отбили Майки.
Как собственно и 1й сталкер отбился подобным образом. Так что конторка-мошенник действует по налаженной схеме.
Ну наверно остальные конторы все честно поступают с игроками ?
Тут же речь не про всех а конкретно про GSС,ну и они уже столько раз обобрались и врали и продолжают врать при чём вообще не парясь по этому поводу,что у меня просто в голове не укладывается как вообще хоть кто то может им до сих пор верить,ну а про свинское отношение к фанатм которые поддерживали эту серию не один десяток лет я даже не говорю.
Провалилась только для отбитых жителей РФ, больше не для кого она не провалилась
Дорожную карту слили, как и репутацию, и полимеры.
То же самое они говорили в конце 21 года.
А дорожная карта после "релиза"?
Какой бы игра не вышла. С учетом той дичи, что творила GSC, старый сталкер будут модифицировать и переделывать фанаты бессчетное количество раз. Со вторым такой номер у них не прокатит (чтобы само сообщество доделывало за них игру). А коллекцию инструментов они зажмут сто пудов. Хотя те же разработчики МЕТРО свой инструментарии выложили модмейкерам.
Да и не стоит играть в то, где специально нет русского языка.
Будем геймить скоро пацаны и пройдёмся сами по этой дорожной карте! А atomic heart курит нервно в сторонке!!!