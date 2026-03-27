Слух: обновление 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в начале апреля

Согласно информации ресурса stalker2news, выход очередного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на начало апреля. Вопреки ожиданиям, патч не получит индекс 1.9, поскольку разработчики изменили концепцию: вместо глубокой переработки геймплейных механик или фундаментальных основ игры, они сосредоточились на добавлении нового контента.

Основными нововведениями станут свежее задание и дополнительная локация — вероятнее всего, небольшое подземелье или компактная зона. Кроме того, в состав апдейта включат новые экраны загрузки и точечные исправления технических ошибок. Такой подход рассматривается как этап плановой поддержки проекта, направленный на постепенное насыщение игрового мира.

Грядущий патч позиционируется как бесплатное локальное дополнение, призванное разнообразить пребывание в Зоне без вмешательства в её программную базу.