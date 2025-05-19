Слух: Первое сюжетное DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: "Тайна Лиманска" раскроет новые локации и тайны Зоны

В обозримом будущем S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получит первое крупное сюжетное дополнение, которое, судя по последним находкам датамайнеров в файлах игры, будет называться «Тайна Лиманска». В ходе этого DLC игрокам предстоит углубиться в историю фракций «Долг» и «Свобода», а также исследовать ряд знаковых локаций, возвращённых в обновлённом виде.

Одним из центральных элементов истории станет эмбрион, показанный ещё в самом первом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2. Вокруг него развернётся противостояние группировок, каждая из которых стремится заполучить его в свои руки. По ходу прохождения игроки будут находить записки, ПДА и другие свидетельства присутствия отряда «Долга» под командованием генерала Таченко — одного из основателей группировки, история которого была лишь вскользь затронута в «Зове Припяти».

После недавнего патча 1.4 в файлах игры обнаружилась обновлённая карта мира. На ней указаны будущие зоны, связанные с грядущими дополнениями: «Тайна Лиманска», «Песчаное Плато» и «Холодный остров». Причём их расположение совпадает с утечками старых версий карты, что придаёт находке дополнительную достоверность.

Также ожидается возвращение и переработка знаковых локаций из оригинальной трилогии — таких как завод «Юпитер», северная часть Припяти, ЧАЭС, «Железный лес» и сам Лиманск. Всё это обещает не только расширить игровой мир, но и углубить лор одной из самых атмосферных вселенных в истории игр.

Дата выхода дополнения пока не объявлена, но по всей видимости, релиз не за горами.