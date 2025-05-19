Слух: Первое сюжетное DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: "Тайна Лиманска" раскроет новые локации и тайны Зоны

В обозримом будущем S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получит первое крупное сюжетное дополнение, которое, судя по последним находкам датамайнеров в файлах игры, будет называться «Тайна Лиманска». В ходе этого DLC игрокам предстоит углубиться в историю фракций «Долг» и «Свобода», а также исследовать ряд знаковых локаций, возвращённых в обновлённом виде.
Одним из центральных элементов истории станет эмбрион, показанный ещё в самом первом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2. Вокруг него развернётся противостояние группировок, каждая из которых стремится заполучить его в свои руки. По ходу прохождения игроки будут находить записки, ПДА и другие свидетельства присутствия отряда «Долга» под командованием генерала Таченко — одного из основателей группировки, история которого была лишь вскользь затронута в «Зове Припяти».
После недавнего патча 1.4 в файлах игры обнаружилась обновлённая карта мира. На ней указаны будущие зоны, связанные с грядущими дополнениями: «Тайна Лиманска», «Песчаное Плато» и «Холодный остров». Причём их расположение совпадает с утечками старых версий карты, что придаёт находке дополнительную достоверность.
Также ожидается возвращение и переработка знаковых локаций из оригинальной трилогии — таких как завод «Юпитер», северная часть Припяти, ЧАЭС, «Железный лес» и сам Лиманск. Всё это обещает не только расширить игровой мир, но и углубить лор одной из самых атмосферных вселенных в истории игр.
Дата выхода дополнения пока не объявлена, но по всей видимости, релиз не за горами.
Надеюсь в виде извинения за качество игры и оптимизацию, бесплатно
Ага щас точно не от этих разрабов
Там вроде в Макс./Ультимат. издании что-то упоминалось на этот счёт.
имбрион - это отсылка к death stranding? как бы подьюб.... буряту.
Эмбрион
Имбирь? Да.
Какое к хуангу длс? Они хоть бы основную игру починили в конце концов и завезли то, что обещали на старте… длс , блдь…
Тут бы основную игру контентом наполнили, хотя бы квесты. Дополнения явно не скоро появятся.
Поддерживаю, в игре очень мало побочных заданий,мир игры большой а заняться нечем...
Кроме гринда делать действительно нечего. Вот вспоминается Зов Припяти, вроде локаций немного, но на каждой точке локации есть какая то активность.
В этом сюжетном дополнении нам наконец раскроют тайну происхождения древних народов с Венеры?
Скорее раскроют тайну работы над патчами
Авторы нихера не понимают с чем работают. Их поделия ни чем не лучше третье-сортных книжек по вселенной игры. Где у них там Лиманск будет? Бездари даже с картой не способны работать, что уж говорить о персонажах и "мифологии" сеттинга.
Фанфик, уступающий некоторым модам от энтузиастов. Последнее бесплатно и доступно - вывод простой...
Ещё 100км набегать от одной точки до другой?
По атмосфере жИ.
После нового патча решился снова загрузить и допройти,думал уже норм.Ага с нового года не играл и зря только время потратил снова на загрузку. Два часа поиграл и опять удалил.Стрельба деревянная, анимация стала чуть получше но тоже не очень, монстры тоже деревяные, графика всё на ультра и длла в родном разрешении и всё равно то мирцает,то мыло какое-то про тени и отражения я вообще молчу.Короче этой игре до нормального состояния ещё год точно надо. А уж потом можно думать про доп контент.
Релиз не за горами.. Зная сколько раз они переносили игру, еще не известно на сколько близок релиз дополнения на самом деле) Вероятно стоит ожидать осенью выход дополнения, летом уж точно не выпустят.
будет прикол если что бы открыть дополнение надо будет игру с самого начала пройти )
Зачем раскрыл тайну?
О может как раз через год и поиграем!
Вообще фиолетово
настрать