Слух: раскрыт один из героев первого сюжетного DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 - Норд

Похоже, в сеть утекли первые подробности о будущем сюжетном дополнении к S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. По данным фанатов, главным героем DLC может стать персонаж с позывным Норд.

На это указывает профиль польского актёра Адама Хади на сайте IMDb, где указано, что он озвучивает персонажа Nord в английской версии S.T.A.L.K.E.R. 2. Хотя сама студия GSC Game World официально ничего не анонсировала, фанаты считают, что именно этот персонаж сыграет ключевую роль в первом сюжетном дополнении.

Согласно тем же слухам, сценарий DLC курирует режиссёр Илья Найшуллер, а действие, почти наверняка, развернётся в Лиманске — одном из самых атмосферных мест оригинальной трилогии.

Интересно, что имя Норда уже встречается в файлах текущей версии игры. В инструктаже к операции «Колыбель» он упоминается как координатор миссии, связанной с загадочным артефактом под названием «Призма»:

«При обнаружении объекта немедленно сообщить Норду. Не приближаться к объекту без приказа».

Пока неизвестно, когда GSC официально представит первое DLC, однако фанаты уверены — утечки могут быть частью грядущей кампании по его анонсу.