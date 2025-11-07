ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 803 оценки

Слух: раскрыт один из героев первого сюжетного DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 - Норд

IKarasik IKarasik

Похоже, в сеть утекли первые подробности о будущем сюжетном дополнении к S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. По данным фанатов, главным героем DLC может стать персонаж с позывным Норд.

На это указывает профиль польского актёра Адама Хади на сайте IMDb, где указано, что он озвучивает персонажа Nord в английской версии S.T.A.L.K.E.R. 2. Хотя сама студия GSC Game World официально ничего не анонсировала, фанаты считают, что именно этот персонаж сыграет ключевую роль в первом сюжетном дополнении.

Согласно тем же слухам, сценарий DLC курирует режиссёр Илья Найшуллер, а действие, почти наверняка, развернётся в Лиманске — одном из самых атмосферных мест оригинальной трилогии.

Интересно, что имя Норда уже встречается в файлах текущей версии игры. В инструктаже к операции «Колыбель» он упоминается как координатор миссии, связанной с загадочным артефактом под названием «Призма»:

«При обнаружении объекта немедленно сообщить Норду. Не приближаться к объекту без приказа».

Пока неизвестно, когда GSC официально представит первое DLC, однако фанаты уверены — утечки могут быть частью грядущей кампании по его анонсу.

Комментарии:  12
UnknownEliot

Этот кривой забагованный кусок кода еще дёргается?? Это даже пираты вяло качают, в тех.плане можно сравнивать со Смутой. 150 гигов багов, качал, играл к сожалению. Что еще ожидать от украинского игропрома, у их что не игра то каша из багов и крашей. Оптимизации как понятия не существует, анимации деревянные, арты дешевые, как в пейнте нарисованные, всё выглядит дешевым, кустарным, с каждым запуском этого гуано 10 минут ждешь оптимизацию шейдеров, графика мультяшная, головы у нпс большие, а-лайфом не пахнет, собаки бегают строго в пределах своего вольера, освещение сломано.. на улице ночь, в сарай зашел в окно посмотрел, на улице резко наступил день, вышел из сарая резко потемнело, кровосос с трех пуль откис, плоти плюшевые, боты тупые, даже не пытаются укрываться, сюжет тупой, зона проходной двор, HUD не красивый, не взрачный, всё не натуральное плюшевое, игрушечное. Вышло миллион патчей по 20 гигов весом, а как был багованный кал, так багованный кал и остался. Весь инет завален гайдами как оптимизировать этот сRалкер2, танцы с бубнами. Я три часа этим измазывался и мне было забавно, это не сталкер, это подделка от не понятных криворуких аборигенов, которые себя называют GSC. Я этот багованный шлак даже за канон не считаю

8
PVV DIT

Почему ты весь игропром окатил как что то невразумительное, если 4a games выпустили отличный metro exodus, да и в целом серия метро хороша

EnthusiasticWalther

Лучше бы назвали "мошоночный сосальщик"

6
Misha Mi

Вопрос ток в том, когда мы увидим это дополнение... в конце 2026-го или 2027-го )))

2
-zotik-

После релиза основной игры в 30х)

5
MNM 777 -zotik-

Не , после релиза Гта 6 )

4
Анна Кранцове

Норд ? это сталкер перенесет в скайрими ? и там будут простреливать колена ?

2
Пользователь ВКонтакте

Ну нафиг героя менять // Денис Лежепеков

1
Magnusss
1
Пользователь ВКонтакте

Зря...оставался бы в Скайриме а так в сале барахтаться😐 // Руслан Варнин

1
Beralf

Ну скорей всего в след.году выйдет)

vadimsalomatin

Эх, Илюша, Илюша