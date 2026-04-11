Слухи: DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2 может получить новые достижения

Фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl внимательно следят за каждым шорохом из Зоны, и на этот раз поводом для обсуждений стали потенциальные достижения в грядущем DLC «Цена Надежды». Кажется, разработчики пока не готовы раскрывать все карты, но цифровые магазины уже намекают на интересные детали.

Администратор канала «Сердце Монолита» обратился к Mol1t с прямым вопросом: будут ли достижения в предстоящем дополнении? Ответ был уклончивым: «Здравствуйте, мы пока что не делимся этой информацией, так что ждите больше информации чуть позже». Такое молчание, по мнению многих, уже само по себе является намеком. Ведь в случае отсутствия достижений, можно было бы просто ответить «нет».

Находки в магазинах

Однако, куда более красноречивыми оказались страницы DLC «Цена Надежды» в онлайн-магазинах:

На сайте GOG во вкладке «Особенности игры» красуется заветная надпись «Достижения».

Аналогичную строку можно обнаружить и на странице дополнения в Steam.

А вот на странице в Xbox и в PS Store (где пока нет отдельной страницы DLC) информация отсутствует.

Остается лишь ждать официального подтверждения от разработчиков. Но интрига уже нагнетается.