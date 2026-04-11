ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 477 оценок

Слухи: DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2 может получить новые достижения

TheSkoofLord TheSkoofLord

Фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl внимательно следят за каждым шорохом из Зоны, и на этот раз поводом для обсуждений стали потенциальные достижения в грядущем DLC «Цена Надежды». Кажется, разработчики пока не готовы раскрывать все карты, но цифровые магазины уже намекают на интересные детали.

Администратор канала «Сердце Монолита» обратился к Mol1t с прямым вопросом: будут ли достижения в предстоящем дополнении? Ответ был уклончивым: «Здравствуйте, мы пока что не делимся этой информацией, так что ждите больше информации чуть позже». Такое молчание, по мнению многих, уже само по себе является намеком. Ведь в случае отсутствия достижений, можно было бы просто ответить «нет».

Находки в магазинах
Однако, куда более красноречивыми оказались страницы DLC «Цена Надежды» в онлайн-магазинах:

  • На сайте GOG во вкладке «Особенности игры» красуется заветная надпись «Достижения».
  • Аналогичную строку можно обнаружить и на странице дополнения в Steam.
  • А вот на странице в Xbox и в PS Store (где пока нет отдельной страницы DLC) информация отсутствует.
+ ещё 1 картинка

Остается лишь ждать официального подтверждения от разработчиков. Но интрига уже нагнетается.

Слухи
31
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
вортигонт вортигонтович

хз роблокс интереснее

12
Skull Eduction

Автор ты молодец,инфу прям из пальца берешь,,если что почти у каждой игры с выходом dlc появляются новые достижения,это так на заметку.

9
Мракобесс

А оптимизацию и алайф получит?

5