Служба поддержки S.T.A.L.K.E.R. 2 случайно слила детали релиза первого DLC и патча 2.0

В сети появилась крайне интересная информация о планах по развитию шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Согласно утечке из официальной службы поддержки игры, грядущее сюжетное дополнение «Cost of Hope» («Цена надежды») выйдет одновременно с масштабным обновлением версии 2.0.

Несколько игроков получили электронные письма от официального саппорта S.T.A.L.K.E.R., в которых подтверждается, что патч 2.0 и дополнение «Cost of Hope» выйдут в одном комплекте (или с очень небольшим временным промежутком между ними).

Из переписки стали известны следующие важные детали:

Патч 2.0 - это единственное крупное обновление, запланированное на это лето.

В состав версии 2.0 гарантированно войдет апгрейд игрового движка (Engine Update).

Разработчики рассматривают возможность выпустить патч 2.0 чуточку раньше релиза самого DLC, чтобы успеть отловить и исправить непредвиденные технические проблемы до запуска сюжетного контента.

Впрочем, официальные лица быстро спохватились. Спустя некоторое время служба поддержки обновила свои ответы, заявив, что они на самом деле не могут делать подобные официальные заявления, а вся предоставленная ранее информация «не гарантирована на 100%». Судя по всему, сотрудники поддержки случайно раскрыли внутренние планы GSC Game World раньше времени и поспешили сдать назад после предупреждения от руководства.



Тем не менее, дыма без огня не бывает, и владельцам S.T.A.L.K.E.R. 2 явно стоит готовиться к крупному обновлению уже этим летом.