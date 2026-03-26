Состоялся анонс сюжетного дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первое крупное сюжетное расширение для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, вышедшего в ноябре 2024 года. Новая глава получила название Cost of Hope и обещает «десятки часов геймплея», открывает новые локации в Зоне, добавляет оружие и способы ведения боя, а также погружает игрока в жестокую войну между фракциями.

По сравнению с обновлениями последних полутора лет, Cost of Hope станет масштабным апгрейдом, существенно расширяющим историю и вселенную S.T.A.L.K.E.R.

В центре событий снова окажется Скиф, а выборы игрока будут иметь долгосрочные последствия, выходящие за пределы привычной Зоны. Расширение добавит две новые локации, включая культовую Чернобыльскую АЭС, полную опасностей и мутантов. Для борьбы с ними игрокам будут доступны новые виды оружия и снаряжения, включая легендарную винтовку СКС, замеченную в трейлере за солдатом фракции Долга.

Разработчики отметили, что Cost of Hope является «средней главой второй трилогии» и в дальнейшем будет дополнено ещё одним сюжетным дополнением, формирующим новую крупную историю в рамках саги S.T.A.L.K.E.R.

Дополнение Cost of Hope выйдет летом 2026 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.