Состоялся релиз русского нейросетевого дубляжа для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от SynthVoiceRU

Сегодня команда SynthVoiceRU представила русскую нейросетевую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Несмотря на использование современных технологий, работа пока далека от идеала и имеет ряд ограничений.

В частности, важные сюжетные моменты пока остаются только с оригинальной дорожкой. Так же голоса некоторых персонажей теряют характерное звучание, а часть диалогов и вовсе не озвучена, хотя таких случаев немного. Сами ролики иногда прерываются, что может нарушить восприятие сюжета.

Авторы также предупредили, что это первая, до конца не протестированная версия озвучки, и устанавливать её следует на свой страх и риск. Вероятно, что и без того заполненная багами игра может пополниться новыми "аномалиями". Вполне вероятно, что в будущем команда исправит все недочеты.