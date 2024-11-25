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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 6 533 оценки

Состоялся релиз русского нейросетевого дубляжа для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от SynthVoiceRU

butcher69
Новости

Сегодня команда SynthVoiceRU представила русскую нейросетевую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Несмотря на использование современных технологий, работа пока далека от идеала и имеет ряд ограничений.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl "Русификатор звука - Нейросетевой дубляж" [v0.1] {SynthVoiceRu}

В частности, важные сюжетные моменты пока остаются только с оригинальной дорожкой. Так же голоса некоторых персонажей теряют характерное звучание, а часть диалогов и вовсе не озвучена, хотя таких случаев немного. Сами ролики иногда прерываются, что может нарушить восприятие сюжета.

Авторы также предупредили, что это первая, до конца не протестированная версия озвучки, и устанавливать её следует на свой страх и риск. Вероятно, что и без того заполненная багами игра может пополниться новыми "аномалиями". Вполне вероятно, что в будущем команда исправит все недочеты.

17
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
muxamor2011

Тупо прогнали все пакетом через нейронку.. о каком качестве тут вообще можно говорить. не сильно лучше голосов от яндекса получилось.
лучше дождаться озвучку от Shimon. там чел хоть нормально делает. по одной фразе. с правкой липсинга, ударений, интонации.

5
OPen man

это для нетерпеливых.

1
Svetlyachek

Оперативно! Надеюсь, что еще будет шлефоваться

4
k0les0

*шлифоваться

0
Лицо со шрамом

Нейросеть бы оптимизировала еще этот кусок кода.

4
Destroited

Погоди пару лет и нейросети еще и не такое смогут

0
Лицо со шрамом Destroited

Нейросетям григорович не нужен будет , я так полагаю , с его закидонами.

0
MARKOVOCHKA_SALAT1K

Скифа поносно озвучали

3
Пользователь ВКонтакте

// Николай-Гав Гав-Зозулин

1
ЛехаДезертир

С таким акцентом и безэмоциональностью она мало чем от украинской отличается по восприятию для русскоговорящего.

0
proembargo

Голос такой у персов, как будто они тужатся))) где-то на деревенском очке во время диалога)))

0
MARKOVOCHKA_SALAT1K

Когда выйдет ? Будет типо файла ?

-2