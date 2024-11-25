Состоялся релиз русского нейросетевого дубляжа для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от SynthVoiceRU

Сегодня команда SynthVoiceRU представила русскую нейросетевую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Несмотря на использование современных технологий, работа пока далека от идеала и имеет ряд ограничений.
В частности, важные сюжетные моменты пока остаются только с оригинальной дорожкой. Так же голоса некоторых персонажей теряют характерное звучание, а часть диалогов и вовсе не озвучена, хотя таких случаев немного. Сами ролики иногда прерываются, что может нарушить восприятие сюжета.
Авторы также предупредили, что это первая, до конца не протестированная версия озвучки, и устанавливать её следует на свой страх и риск. Вероятно, что и без того заполненная багами игра может пополниться новыми "аномалиями". Вполне вероятно, что в будущем команда исправит все недочеты.
Тупо прогнали все пакетом через нейронку.. о каком качестве тут вообще можно говорить. не сильно лучше голосов от яндекса получилось.
лучше дождаться озвучку от Shimon. там чел хоть нормально делает. по одной фразе. с правкой липсинга, ударений, интонации.
это для нетерпеливых.
Оперативно! Надеюсь, что еще будет шлефоваться
*шлифоваться
Нейросеть бы оптимизировала еще этот кусок кода.
Погоди пару лет и нейросети еще и не такое смогут
Нейросетям григорович не нужен будет , я так полагаю , с его закидонами.
Скифа поносно озвучали
// Николай-Гав Гав-Зозулин
С таким акцентом и безэмоциональностью она мало чем от украинской отличается по восприятию для русскоговорящего.
Голос такой у персов, как будто они тужатся))) где-то на деревенском очке во время диалога)))
Когда выйдет ? Будет типо файла ?