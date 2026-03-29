Создатель известной игры про Зону отчуждения раскритиковал термин "Евроджанк"

Термин «Евроджанк», которым в игровой индустрии часто называют амбициозные, но технически нестабильные проекты из Европы, снова стал предметом обсуждений. Один из разработчиков культовой постапокалиптической серии шутеров о Зоне отчуждения считает, что подобное определение несправедливо по отношению к европейским играм.

По его словам, в прошлом многие любимые игроками проекты были далеки от идеальной технической реализации. При этом подобные игры, созданные в США, редко получали аналогичные ярлыки, хотя нередко страдали от тех же проблем — багов, нестабильности и шероховатостей.

Разработчик отметил, что подобные проекты ценились не за идеальное состояние на релизе, а за атмосферу, оригинальные идеи и глубину игрового мира. Именно эти качества зачастую и делали их культовыми, несмотря на технические недостатки.

Он также подчеркнул, что создатели европейских игр никогда не стремились специально делать проекты в стиле «Евроджанк». В начале 2000-х многие команды просто пытались создать интересные игры, не задумываясь о каких-то региональных различиях в разработке.

По его словам, тогдашние разработчики вдохновлялись играми со всего мира — от японских консолей до западных RPG и шутеров. Многие из них только начинали карьеру в индустрии и нередко не имели профильного образования, что тоже влияло на качество релизов.

В итоге разработчик считает, что использование термина «Евроджанк» как отдельной категории не совсем корректно. Баги и технические проблемы встречаются в играх независимо от страны разработки, поэтому привязывать подобные особенности исключительно к европейским проектам — неправильно.