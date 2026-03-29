S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 428 оценок

Создатель известной игры про Зону отчуждения раскритиковал термин "Евроджанк"

IKarasik IKarasik

Термин «Евроджанк», которым в игровой индустрии часто называют амбициозные, но технически нестабильные проекты из Европы, снова стал предметом обсуждений. Один из разработчиков культовой постапокалиптической серии шутеров о Зоне отчуждения считает, что подобное определение несправедливо по отношению к европейским играм.

По его словам, в прошлом многие любимые игроками проекты были далеки от идеальной технической реализации. При этом подобные игры, созданные в США, редко получали аналогичные ярлыки, хотя нередко страдали от тех же проблем — багов, нестабильности и шероховатостей.

Разработчик отметил, что подобные проекты ценились не за идеальное состояние на релизе, а за атмосферу, оригинальные идеи и глубину игрового мира. Именно эти качества зачастую и делали их культовыми, несмотря на технические недостатки.

Он также подчеркнул, что создатели европейских игр никогда не стремились специально делать проекты в стиле «Евроджанк». В начале 2000-х многие команды просто пытались создать интересные игры, не задумываясь о каких-то региональных различиях в разработке.

По его словам, тогдашние разработчики вдохновлялись играми со всего мира — от японских консолей до западных RPG и шутеров. Многие из них только начинали карьеру в индустрии и нередко не имели профильного образования, что тоже влияло на качество релизов.

В итоге разработчик считает, что использование термина «Евроджанк» как отдельной категории не совсем корректно. Баги и технические проблемы встречаются в играх независимо от страны разработки, поэтому привязывать подобные особенности исключительно к европейским проектам — неправильно.

John Endoors

Автор на очке сидит, чтобы написать конкретные имена и названия?

QuerulousLytton

Игра, Которую Нельзя Называть

Лицо со шрамом

Игру сделали те кто ссыт не снимая штанов.

Gridon

Американский джанк рождался от давления издателей и перегруженных механик тогда как калкер гнил в производственном аду 6 лет из за банального неумения программировать у набранных по объявлению новичков

Чукча в чуме

-Что самое главное в играх?
-Душа. Главное это Душа!

