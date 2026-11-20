Украинская студия GSC Game World отмечает вторую годовщину с момента релиза постапокалиптического шутера от первого лица с элементами survival horror S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который вышел 20 ноября 2024 года. За два года проект прошел путь от релизной версии 1.0 до патча 2.1, расширил список платформ, переехал на обновленную версию движка Unreal Engine 5 и получил первое сюжетное дополнение.

В юбилейном посте разработчики перечислили главные изменения, произошедшие с игрой после релиза. Помимо множества технических патчей, в шутере появились новые механики: система симуляции жизни A-Life, поведение врагов в бою и внутриигровая экономика прошли через серьезную переработку. В арсенале сталкеров стали доступны приборы ночного видения и смещенное прицеливание, а с поверженных мутантов теперь можно собирать трофеи. Также бесплатные апдейты пополнили Зону свежими заданиями, видами вооружения, аномалиями и погодными явлениями.

Важнейшей вехой в развитии проекта стал релиз масштабного патча 2.0 в августе 2026 года — он перевел игру на актуальную ревизию Unreal Engine 5, заметно преобразив графику и оптимизацию. Одновременно с этим вышло первое крупное сюжетное дополнение S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Цена надежды»).

Подытоживая обращение, разработчики поблагодарили сообщество за два года поддержки и обратную связь, отметив, что сейчас игра находится в своей лучшей форме. При этом работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжается, и Зона продолжит меняться: впереди фанатов ждут как ранее заявленные нововведения, включая второе сюжетное дополнение и сетевой режим, так и совершенно неожиданные анонсы.

Напомним, изначально шутер был доступен только владельцам PC и Xbox Series X/S. Спустя ровно год, 20 ноября 2025-го, вышли версии для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.