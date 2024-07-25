Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подтвердили перенос даты выхода на ноябрь

Компания GSC Game World официально объявила о переносе даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с 5 сентября на 20 ноября, чтобы дать команде разработчиков время на исправление ошибок. В честь этого анонса, разработчики выпустили новый ролик, где постарались с юмором обыграть эту неприятную ситуацию.

Причиной задержки шутера стали разнообразные технические ошибки и баги. "Мы знаем, что вы, возможно, устали ждать, и мы действительно ценим ваше терпение», - говорит Евгений Григорович. "Эти дополнительные два месяца дадут нам возможность исправить больше «неожиданных аномалий», - продолжает Григорович, добавляя, что «аномалии» - это просто баги.

Однако сегодня для терпеливых поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl есть хорошие новости. 12 августа совместно с Xbox состоится дебют "глубокого погружения" в Heart of Chornobyl, в котором будут представлены подробные интервью с разработчиками GSC Game World, новый геймплей, включая свежие локации и сцены, и даже полное прохождение одного из главных квестов Stalker 2.