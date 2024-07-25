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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 089 оценок

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подтвердили перенос даты выхода на ноябрь

butcher69
Новости

Компания GSC Game World официально объявила о переносе даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с 5 сентября на 20 ноября, чтобы дать команде разработчиков время на исправление ошибок. В честь этого анонса, разработчики выпустили новый ролик, где постарались с юмором обыграть эту неприятную ситуацию.

Причиной задержки шутера стали разнообразные технические ошибки и баги. "Мы знаем, что вы, возможно, устали ждать, и мы действительно ценим ваше терпение», - говорит Евгений Григорович. "Эти дополнительные два месяца дадут нам возможность исправить больше «неожиданных аномалий», - продолжает Григорович, добавляя, что «аномалии» - это просто баги.

Однако сегодня для терпеливых поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl есть хорошие новости. 12 августа совместно с Xbox состоится дебют "глубокого погружения" в Heart of Chornobyl, в котором будут представлены подробные интервью с разработчиками GSC Game World, новый геймплей, включая свежие локации и сцены, и даже полное прохождение одного из главных квестов Stalker 2.

-24
96
Комментарии: 96
Ваш комментарий
no homo

уверен и 20 ноября это не конечная дата.

50
Denis Kyokushin

Бесконечная дата

22
Трололололо XD

Это дрисня никогда не выйдет))

9
Николай Ололай

В ноябре заморозят ещё лет на 8-10, потом разморозят к 2034

5
NargrubWal

Согласен и поддерживаю, что данную сра.нь еще раз перенесут и когда она выйдет (если вообще выйдет) то будет полностью кривая с багами и неоптимизированная.

7
bysaturn Denis Kyokushin

Бесконечность не предел

1
-zotik-

Ахаха клоуны

31
SHTOPOR93

С больших буков К.Л.О.У.Н.Ы. !

5
Трололололо XD
23
Angry_Shark

Ох ты и чёрт!!!
Тебя, видимо, лично задевает перенос...Почти под каждым комментом твой высер. Что с тобой не так?

-10
bysaturn

Ну вот они и кончают на лица фанатам.

0
MadPyramus

Сорян пацаны, накаркал.

18
Комментарий удален
MadPyramus Трололололо XD

KCD2 в этом году ещё выйдет, хоть будет во что играть. Не удивлюсь если из-за него ждалкер снова перенесут на январь из-за конкуренции.

0
darcs600 MadPyramus

А потом на май перенесут потом опять на сентябрь потом на декабрь и так лет эндцать

0
MadPyramus darcs600

На конец 2025го вредно переносить, там ГТА 6 на консолях выходит. Если ещё перенесут, то скорее всего на весну один раз. Дальше уже только на 2026й.

0
JohnTornton

а ведь тут школьники-фанатики этого кала уверяли, что точно выйдет. 100%

а щас под предлогом забастовок, они потом перенесут еще и на 2025, чекайте

14
Трололололо XD

Еще и активно дизлайкали))

1
ka27
2
Freemanyz

Соскамили лошков в очередной раз, и почему никто не удивлен)

10
JohnTornton

удивлены школьники что сделали предзаказ и всячески отказываются его отменять

1
hollo0w

Деньги украли у кого то?

0
Mandalordek
9
Роза Гуава

В это я больше всего верю

1
saa0891

6 раз перенести выход своего поделия, что ещё можно ожидать от эти криворуких пустобрёхов, каждый раз пробивают дно, я даже не помню ещё хоть одного разраба у которого было столько фейлов и вранья (даже Проджекты не смотря на то что обосрались с Киберпанком но они хотя бы показывали кучу гейплейных роликов и тонну материала по игре) GSC же вообще до сих пор не покозали полноценный геймплей.

6
hollo0w

Да а потом вырезали процентов 30% из показанного, такое себе достижение

1
Vetrjak

Конторка бездарей.

4
Кей Овальд

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl анонсировали перенос игры.
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесли анонс переноса игры на позднее время.

4
Denis Kyokushin
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подтвердили перенос даты выхода на ноябрь

🤣

3
Mark500

"Не опять, а снова!"

2
Трололололо XD

Стабильность признак мастерства

-1
Eios
Компания GSC Game World официально объявила о переносе даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с 5 сентября на 20 ноября

......2035 года )))))

2
Макс Макс 007

кал упал

2
qqVq

Ну это классика Сралкера

2
nikvik jm

В бесконечность и далее.

2
Tiktotayou124

Это уже не Сталкер 2: Сердце Чернобыля, это уже Ждалкер 2: Сердцевина переносов.

А если серьёзно: нахрена было делать трейлер с названием "финальная дата релиза", если и так было понятно, что игру они доделать не успеют к сентябрю? Я даже уже не сомневаюсь, что и к ноябрью они тоже еë не доделают, а перенесут сразу на 2025.

2
hollo0w

Интерес подогревают, возможно прогревали инвесторов чтоб они их сильно не "наказывали" за срыв сроков 🤷‍♂️

-2
DenisVTR

Да они уже сами с этого стебутся

2
ArXaHgEL17

И что с того? Это от них вообще то зависит будет перенос или нет. А они хиханьки да хахоньки. Если вас достали переносы, то выпускайте в ранний доступ и пилите дальше , вон смуту х***ми покрывают, но ее потихоньку пилят, честно в последнйи раз заходил оптимизон стал получше, хотя геймплей до сих пор сырой

1
hollo0w ArXaHgEL17

Ты рофлишь? Сколько не пили "XYUTY" игрой это поделие не станет. Это очевидный распил, и он заслуживает чтобы его вечно смешивали с помоями.

1
Gaargod24x

Да пусть пилят хоть несколько лет еще, может что-нибудь в итоге приемлемое выдавят из себя. Зачем только они троллят своих фанатов этими датами релиза - не понятно.

2
Tiger Goose

По-хорошему, нужно вообще отменить выход игры. Она явно неготова, и нет предпосылок к тому, что она будет хоть сколь-нибудь приемлемого качества.

1
Трололололо XD

Это григору нужно бабки будет филе вернуть, не вариант, он же их уже пропил)))

2
Пользователь ВКонтакте

Хахпхпхппх, кто бы сомневался, с 20 на 20 мая потом перенесут и т.д // Сергей Кот

1
Rorschach93

потом на декабрь, потом на новый год и тае по кругу

1
Serpentrage

Ну со спейсмариной 2 мало кто мог бы конкурировать по старой дате выхода =)

1
ArXaHgEL17

Ну а щяс разве лучше? в ноябре как раз выходит новое ДЛС для дьяблы, возможно объявят открытую бету пионера, выходит АС шадоу - ноябрь не их месяц, он занят

Будет очередной перенос на первый квартал 25

1
Ziyter7

Фанатам ждалкера не привыкать. В следующей жизни поиграете. Возможно.

1
kotasha

Кому уже не пофиг на игру пусть хоть 100 раз переносят.

1
Никита Дроздоvv

мне не пофиг

-1
DavieDzhons

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

0
bohdan2015

Ура! меня услышали:D наконец-то достойный соперник Ассасину Теням что выйдут на недельку раньше:)

Индиана Джонса туда же на ноябрь, затопить всё!:XD

0
ArXaHgEL17

Не ссы, в сентябре - октябре его снова перенесут) эта помойка должна выйти тогда когда будет безрыбье на игровом фоне

1
Пользователь ВКонтакте

Я бы может и ждал,но вот Старая игра выглядит просто лучше и цельнее,а тут какая то онлайн пулялка,причем с кучей обилы понятно на кого // Александр Смирнов

0
Пользователь ВКонтакте

С модами и патчами - согласен. А само по себе - натырили из Дум 3 и Халф-Лайф 2. // Андрей Гладилин

0
Spillik

Щя на пегаче будет объявлена неделя переноса. Прирост комментариев увеличен вдвое.

0
Glukinc

Ну хоть в юмор попытались, чтож гемпасс до мая 2025 года, ещё есть время)

0
Syntrax

очень удобно наверное переносить то, чего в природе не существует.

0
Пользователь ВКонтакте

Та и пофигу чет как то // Вячеслав Кириленко

0
Никита Дроздоvv

Вообще ожидаемо, учитывая, что они геймплей не выкладывали все это время и пиар компанию почти не вели. Так что геймплей, скорее всего, 12 и покажут. и как раз уже адекватно начнут пиарить проект. А если не начнут, значит, планируется ещё перенос.

0
Димка2010

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ !

0
Димка2010

Мне мой дедушка ещё рассказывал, что он в юности ждал Сталкер 2 игрушку...

а дед почти 100 лето прожил..

0
Пользователь ВКонтакте

И кто то ждёт этот шлак? Не одной достойной игры с 2020 года один шлак.. // Виталий Аллояров

0
hollo0w

У вас телепатическая связь?

0
Пользователь ВКонтакте

Соболезную // Тарс Таркасс

0
xlDraglONlx

И кто то ждёт этот шлак? Не одной достойной игры с 2020 года один шлак..

0
hollo0w

Почему нет? Игра выглядит неплохо, тем более что это продолжение одной из самой если не самой любимой серии игр в СНГ.

0
LukotakinaZ hollo0w

да не будет это продолжением, это совершенно другая игра сделанная совершенно другими людьми. 99% что это будет убогим политизированным рагульским высером.

0
hpi

Хреновый юмор...

0
hamshut

Уахаха, кто бы сомневался, шизики)))

0
bezyk20

Вот теперь к...лы точно капитулируют!

0
motya_abramenko

никогда такого не было и вот опять

0
hollo0w

Да побую в принципе, я не понимаю каким надо быть акустиком чтобы сидеть и каждый день ждать выхода игры, я даже сейчас не знаю когда она должна была выйти. Ладно там дети сидят и ждут, но когда с переносов подгорают взрослые люди это выглядит странно 🤷‍♂️

0
Пользователь ВКонтакте

Снова потом перенесут // Дмитрий Круглов

0
Пользователь ВКонтакте

// Василий Пархомов

0
Alamut95

Ничего страшного. Главное чтобы игра была хорошей и интересной. Еще с оптимизацией бы не подкачали.

0
Gelyr

Ахахах, ждём выход игры в 2025 году

0
Пользователь ВКонтакте

// Максим Терешков

0
WerGC

кто бы сомневался

0
Пользователь ВКонтакте

// Aleksey Rakitin

0
BossyBat

Я думаю что сталкер 2 точно не выйдет в 2024 т.к. иначе ее придется добавлять в game pass, а это страшно не выгодно, вот если бы она вышла через год после изменений для game pass - это было бы выгодно. Поэтому можете пока смело играть в lost alpha extended edition, либо же почитайте великолепные книжки написанные в этом сеттинге.

0
Zloimamont

Я думаю она или вообще не выйдет либо в 25 или 26 году. Не раньше.

0
WealthyJian

По ходу Филимон в неё не сыграет 😁😁😁

0
Hog2012

Ахахаха, никогда такого не было и вот опять)

0
Djoker0146

а говорили конечная дата просто смешно не могу не они там что реально угорают или че клоуны бл*ть сколько бы не вылизовали го*но движок шедевра не будет всеровно будет игра лагать

0
LukotakinaZ

сколько первый ждалкер переносили, 7 лет? а это поделие будет в 100 раз хуже, ждём через 700 лет.

1
Djoker0146 LukotakinaZ

да походу а то и больше 700 лет чего еще ждать от конторы клоунов

0
hohn_snow

лох, сидр

0
Хайнеман

Вахи 40к спесмрин2 испугались чтоб?

0
Garris1304

А я говорил)) Но хрюшки меня заминусили)

Ставлю жопу на еще один перенос))

0
LukotakinaZ

можно смело ставить жопу ещё на 2-3 переноса. Единственная опасность в том, что если перенесут сразу на 5 лет.

0
StingerV

Ну в сентябре игр конечно не мало будет новых, но я думал и сталкера пройду, но ладно пофиг, позже дак позже, вся равно поиграю, но такое отношение конечно смешно уже становится, столько переносов, пора бы уже ввести какое либо наказание за враньё, либо точная дата, либо нет даты пока не будет точно когда выйдет, надо пресекать уже возможность так манипулировать датами, либо есть, дата либо нет, это как отдать долг кому то, потоянно а потом отдам, а потом отдам, конечно тем кт оне покупал пофиг, но такое отношение в игровой индустрии уже не хорошо, хотя старситизен переплюнул всех собирая деньги с хомяков за пустоту

0
Никита Дроздоvv

Они уже По-моему сами над собой Смеются. Ну ладно, ждем дальше.

-1
SoRaS3

Хорошо.

Ждём дальше.

-2
hollo0w

База "firm handshake" нанопосонам 😉👍

0
MelodiousTristram

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подтвердили перенос даты выхода на 2025, а потом, на 2030, год,

Ну а что круто, будем, играть .

-4