Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подтвердили перенос даты выхода на ноябрь

Компания GSC Game World официально объявила о переносе даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с 5 сентября на 20 ноября, чтобы дать команде разработчиков время на исправление ошибок. В честь этого анонса, разработчики выпустили новый ролик, где постарались с юмором обыграть эту неприятную ситуацию.
Причиной задержки шутера стали разнообразные технические ошибки и баги. "Мы знаем, что вы, возможно, устали ждать, и мы действительно ценим ваше терпение», - говорит Евгений Григорович. "Эти дополнительные два месяца дадут нам возможность исправить больше «неожиданных аномалий», - продолжает Григорович, добавляя, что «аномалии» - это просто баги.
Однако сегодня для терпеливых поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl есть хорошие новости. 12 августа совместно с Xbox состоится дебют "глубокого погружения" в Heart of Chornobyl, в котором будут представлены подробные интервью с разработчиками GSC Game World, новый геймплей, включая свежие локации и сцены, и даже полное прохождение одного из главных квестов Stalker 2.
уверен и 20 ноября это не конечная дата.
Бесконечная дата
Это дрисня никогда не выйдет))
В ноябре заморозят ещё лет на 8-10, потом разморозят к 2034
Согласен и поддерживаю, что данную сра.нь еще раз перенесут и когда она выйдет (если вообще выйдет) то будет полностью кривая с багами и неоптимизированная.
Бесконечность не предел
Ахаха клоуны
С больших буков К.Л.О.У.Н.Ы. !
Ох ты и чёрт!!!
Тебя, видимо, лично задевает перенос...Почти под каждым комментом твой высер. Что с тобой не так?
Ну вот они и кончают на лица фанатам.
Сорян пацаны, накаркал.
KCD2 в этом году ещё выйдет, хоть будет во что играть. Не удивлюсь если из-за него ждалкер снова перенесут на январь из-за конкуренции.
А потом на май перенесут потом опять на сентябрь потом на декабрь и так лет эндцать
На конец 2025го вредно переносить, там ГТА 6 на консолях выходит. Если ещё перенесут, то скорее всего на весну один раз. Дальше уже только на 2026й.
а ведь тут школьники-фанатики этого кала уверяли, что точно выйдет. 100%
а щас под предлогом забастовок, они потом перенесут еще и на 2025, чекайте
Еще и активно дизлайкали))
Соскамили лошков в очередной раз, и почему никто не удивлен)
удивлены школьники что сделали предзаказ и всячески отказываются его отменять
Деньги украли у кого то?
В это я больше всего верю
6 раз перенести выход своего поделия, что ещё можно ожидать от эти криворуких пустобрёхов, каждый раз пробивают дно, я даже не помню ещё хоть одного разраба у которого было столько фейлов и вранья (даже Проджекты не смотря на то что обосрались с Киберпанком но они хотя бы показывали кучу гейплейных роликов и тонну материала по игре) GSC же вообще до сих пор не покозали полноценный геймплей.
Да а потом вырезали процентов 30% из показанного, такое себе достижение
Конторка бездарей.
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl анонсировали перенос игры.
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесли анонс переноса игры на позднее время.
🤣
"Не опять, а снова!"
Стабильность признак мастерства
......2035 года )))))
кал упал
Ну это классика Сралкера
В бесконечность и далее.
Это уже не Сталкер 2: Сердце Чернобыля, это уже Ждалкер 2: Сердцевина переносов.
А если серьёзно: нахрена было делать трейлер с названием "финальная дата релиза", если и так было понятно, что игру они доделать не успеют к сентябрю? Я даже уже не сомневаюсь, что и к ноябрью они тоже еë не доделают, а перенесут сразу на 2025.
Интерес подогревают, возможно прогревали инвесторов чтоб они их сильно не "наказывали" за срыв сроков 🤷♂️
Да они уже сами с этого стебутся
И что с того? Это от них вообще то зависит будет перенос или нет. А они хиханьки да хахоньки. Если вас достали переносы, то выпускайте в ранний доступ и пилите дальше , вон смуту х***ми покрывают, но ее потихоньку пилят, честно в последнйи раз заходил оптимизон стал получше, хотя геймплей до сих пор сырой
Ты рофлишь? Сколько не пили "XYUTY" игрой это поделие не станет. Это очевидный распил, и он заслуживает чтобы его вечно смешивали с помоями.
Да пусть пилят хоть несколько лет еще, может что-нибудь в итоге приемлемое выдавят из себя. Зачем только они троллят своих фанатов этими датами релиза - не понятно.
По-хорошему, нужно вообще отменить выход игры. Она явно неготова, и нет предпосылок к тому, что она будет хоть сколь-нибудь приемлемого качества.
Это григору нужно бабки будет филе вернуть, не вариант, он же их уже пропил)))
Хахпхпхппх, кто бы сомневался, с 20 на 20 мая потом перенесут и т.д // Сергей Кот
потом на декабрь, потом на новый год и тае по кругу
Ну со спейсмариной 2 мало кто мог бы конкурировать по старой дате выхода =)
Ну а щяс разве лучше? в ноябре как раз выходит новое ДЛС для дьяблы, возможно объявят открытую бету пионера, выходит АС шадоу - ноябрь не их месяц, он занят
Будет очередной перенос на первый квартал 25
Фанатам ждалкера не привыкать. В следующей жизни поиграете. Возможно.
Кому уже не пофиг на игру пусть хоть 100 раз переносят.
мне не пофиг
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ура! меня услышали:D наконец-то достойный соперник Ассасину Теням что выйдут на недельку раньше:)
Индиана Джонса туда же на ноябрь, затопить всё!:XD
Не ссы, в сентябре - октябре его снова перенесут) эта помойка должна выйти тогда когда будет безрыбье на игровом фоне
Я бы может и ждал,но вот Старая игра выглядит просто лучше и цельнее,а тут какая то онлайн пулялка,причем с кучей обилы понятно на кого // Александр Смирнов
С модами и патчами - согласен. А само по себе - натырили из Дум 3 и Халф-Лайф 2. // Андрей Гладилин
Щя на пегаче будет объявлена неделя переноса. Прирост комментариев увеличен вдвое.
Ну хоть в юмор попытались, чтож гемпасс до мая 2025 года, ещё есть время)
очень удобно наверное переносить то, чего в природе не существует.
Та и пофигу чет как то // Вячеслав Кириленко
Вообще ожидаемо, учитывая, что они геймплей не выкладывали все это время и пиар компанию почти не вели. Так что геймплей, скорее всего, 12 и покажут. и как раз уже адекватно начнут пиарить проект. А если не начнут, значит, планируется ещё перенос.
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ !
Мне мой дедушка ещё рассказывал, что он в юности ждал Сталкер 2 игрушку...
а дед почти 100 лето прожил..
И кто то ждёт этот шлак? Не одной достойной игры с 2020 года один шлак.. // Виталий Аллояров
У вас телепатическая связь?
Соболезную // Тарс Таркасс
И кто то ждёт этот шлак? Не одной достойной игры с 2020 года один шлак..
Почему нет? Игра выглядит неплохо, тем более что это продолжение одной из самой если не самой любимой серии игр в СНГ.
да не будет это продолжением, это совершенно другая игра сделанная совершенно другими людьми. 99% что это будет убогим политизированным рагульским высером.
Хреновый юмор...
Уахаха, кто бы сомневался, шизики)))
Вот теперь к...лы точно капитулируют!
никогда такого не было и вот опять
Да побую в принципе, я не понимаю каким надо быть акустиком чтобы сидеть и каждый день ждать выхода игры, я даже сейчас не знаю когда она должна была выйти. Ладно там дети сидят и ждут, но когда с переносов подгорают взрослые люди это выглядит странно 🤷♂️
Снова потом перенесут // Дмитрий Круглов
// Василий Пархомов
Ничего страшного. Главное чтобы игра была хорошей и интересной. Еще с оптимизацией бы не подкачали.
Ахахах, ждём выход игры в 2025 году
// Максим Терешков
кто бы сомневался
// Aleksey Rakitin
Я думаю что сталкер 2 точно не выйдет в 2024 т.к. иначе ее придется добавлять в game pass, а это страшно не выгодно, вот если бы она вышла через год после изменений для game pass - это было бы выгодно. Поэтому можете пока смело играть в lost alpha extended edition, либо же почитайте великолепные книжки написанные в этом сеттинге.
Я думаю она или вообще не выйдет либо в 25 или 26 году. Не раньше.
По ходу Филимон в неё не сыграет 😁😁😁
Ахахаха, никогда такого не было и вот опять)
а говорили конечная дата просто смешно не могу не они там что реально угорают или че клоуны бл*ть сколько бы не вылизовали го*но движок шедевра не будет всеровно будет игра лагать
сколько первый ждалкер переносили, 7 лет? а это поделие будет в 100 раз хуже, ждём через 700 лет.
да походу а то и больше 700 лет чего еще ждать от конторы клоунов
лох, сидр
Вахи 40к спесмрин2 испугались чтоб?
А я говорил)) Но хрюшки меня заминусили)
Ставлю жопу на еще один перенос))
можно смело ставить жопу ещё на 2-3 переноса. Единственная опасность в том, что если перенесут сразу на 5 лет.
Ну в сентябре игр конечно не мало будет новых, но я думал и сталкера пройду, но ладно пофиг, позже дак позже, вся равно поиграю, но такое отношение конечно смешно уже становится, столько переносов, пора бы уже ввести какое либо наказание за враньё, либо точная дата, либо нет даты пока не будет точно когда выйдет, надо пресекать уже возможность так манипулировать датами, либо есть, дата либо нет, это как отдать долг кому то, потоянно а потом отдам, а потом отдам, конечно тем кт оне покупал пофиг, но такое отношение в игровой индустрии уже не хорошо, хотя старситизен переплюнул всех собирая деньги с хомяков за пустоту
Они уже По-моему сами над собой Смеются. Ну ладно, ждем дальше.
Хорошо.
Ждём дальше.
База "firm handshake" нанопосонам 😉👍
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подтвердили перенос даты выхода на 2025, а потом, на 2030, год,
Ну а что круто, будем, играть .