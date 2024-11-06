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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 317 оценок

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали бонусы за предзаказ

monk70
Новости

Долгое ожидание S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl скоро подойдет к концу – выход шутера с открытым миром запланирован на 20 ноября. Однако чем ближе мы подбираемся к этой дате, тем больше хочется поскорей заполучить предстоящий хоррор-шутер с открытым миром от GSC Game World.

Для тех, кто ещё не сделал предзаказ, но раздумывает над этим, создатели подготовили качественные рендеры с демонстрацией бонусов за раннюю покупку.

За предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вы получите:

  • Скин для костюма «Турист».
  • Скин для снайперской винтовки «Ветеран».
  • Уникальная модель рюкзака со значком «Ранняя пташка».
  • Эксклюзивные гитарные мелодии и байки для лагеря.
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-10
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
B e s i k

За предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вы получите:

Скин для костюма «Турист».

Скин для снайперской винтовки «Ветеран».

Уникальная модель рюкзака со значком «Ранняя пташка».

Эксклюзивные гитарные мелодии и байки для лагеря.

__

Тое есть вы получите ничего потому что вся эта мелочёвка и так должна быть в игре по умолчанию при том даже в начале самой игры.Ну да ладно..

11
RedundantRutherford

Должна кому? Тебе?

2
danilukHF

КАкой предзаказ че офигели шоль?

10
Mirrorphoenix

Беливиры:D

3
ka27 Mirrorphoenix

предзакаааз... больше денег тратить, бооольше...

2
Destroited

Главным бонусом за предзаказ будет перенос игры на 2027

7
nixiz

За предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вы получите:

4
luVol

Тут было слишком много полигонов, а из тех последних видео геймплея, что были представлены заметен был серьёзный даунгрейд графики. Похоже не справились с оптимизацией на данном движке (что не особо удивительно), хотя Вуконг тоже не шибко справился, как и хеллблэйд 2, но там хотя бы видна передовая графика. Тут такого очевидно уже не будет..

0
VPNK

Зато с маслом!

0
Scorpion_GamePlay

Филькина грамота, но спасибо.

1
Kollich

А болт золотой почему не положили

1
Braini Shy

Обязательно положат... на оптимизацию

1
VPNK

Смута все золото отобрала!

0
saa0891
1
Комментарий удален
Abarmot90

Игра (,,типа выход 20ноября,,), за 2нед.ещё на золото не ушла. Какие предзаказы?

0
Никита Дроздоvv

Вроде игра и не уйдёт на Золото. Дисков не будет с игрой Диски отменили. Говорят, что в Дискорд канале разработчики заявили, что дисков не будет даже на Xbox.

0
VELENA-RU

И все?

0
K0t Felix

Снапа уже идет сразу с дозиметром

-1
Braini Shy

Открываем предзаказ прямо перед переносом(вангую)?.. и где метагопник обещанный?

-1
Никита Дроздоvv

Нет эти бонусы того не стоят

-1
Svarchy

Это самые убогие бонусы что видел в своей жизни.

-4
Kazuhira Miller

Ребята как думаете,насколько сетевая игра в игре крутая будет?на сюжетку как б пофиг,мне вот про сетевой режим б побольше узнать,почему к моменту выхода игры,нет ни 1 видоса? Не уж то там даже ни про что рассказать нет возможности разрабам? Надеюсь как в сталкере 1))кривым сетевуха не будет)

-9
Raf9111

Ты новостью ошибся или ты реально про сталкер спрашиваешь? Какой сетевой режим дядя, это синглплеер игра будет, добрый день)

0
Kazuhira Miller Raf9111

Я с поциками в сетевуху часто играл по школе,мне очень нравилось...и тут сетевая будет,мне она больше интересна с друзьями поперестреливаться,чем в одиночную компанию играть.Вот и хотел узнать какая она тут будет,ни 1 видоса в инете про это.И тут будет сетевуха,эт тебе добрый день.

-1
h1fter

Если берёшь игру не ради сингла то лучше не покупай,в лучшем случае мультиплеер появится через год

Спойлер

Немного истории https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/news/v_cyberpunk_2077_vse_zhe_vozmozhen_vyhod_multipleera-354389

0
Kazuhira Miller h1fter

Мне сетевая нра,в чем проблемс?в любом случае куплю и компанию пройду,но мне по душе по сети играть,вот и тут с ребятами поиграю,если норм будет.В 1ый сталкер очень нравилось по сети играть.

0
luVol Kazuhira Miller

Ты это серьёзно? Там ужасный мультиплеер был и просто для галочки, что он есть. Тут он неизвестно когда появится и думаю когда появится игра будет уже по хорошей скидке

0