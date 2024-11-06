Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали бонусы за предзаказ

Долгое ожидание S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl скоро подойдет к концу – выход шутера с открытым миром запланирован на 20 ноября. Однако чем ближе мы подбираемся к этой дате, тем больше хочется поскорей заполучить предстоящий хоррор-шутер с открытым миром от GSC Game World.

Для тех, кто ещё не сделал предзаказ, но раздумывает над этим, создатели подготовили качественные рендеры с демонстрацией бонусов за раннюю покупку.

За предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вы получите: