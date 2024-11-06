Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали бонусы за предзаказ

Долгое ожидание S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl скоро подойдет к концу – выход шутера с открытым миром запланирован на 20 ноября. Однако чем ближе мы подбираемся к этой дате, тем больше хочется поскорей заполучить предстоящий хоррор-шутер с открытым миром от GSC Game World.
Для тех, кто ещё не сделал предзаказ, но раздумывает над этим, создатели подготовили качественные рендеры с демонстрацией бонусов за раннюю покупку.
За предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вы получите:
- Скин для костюма «Турист».
- Скин для снайперской винтовки «Ветеран».
- Уникальная модель рюкзака со значком «Ранняя пташка».
- Эксклюзивные гитарные мелодии и байки для лагеря.
За предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вы получите:
Скин для костюма «Турист».
Скин для снайперской винтовки «Ветеран».
Уникальная модель рюкзака со значком «Ранняя пташка».
Эксклюзивные гитарные мелодии и байки для лагеря.
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Тое есть вы получите ничего потому что вся эта мелочёвка и так должна быть в игре по умолчанию при том даже в начале самой игры.Ну да ладно..
Должна кому? Тебе?
КАкой предзаказ че офигели шоль?
Беливиры:D
предзакаааз... больше денег тратить, бооольше...
Главным бонусом за предзаказ будет перенос игры на 2027
За предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вы получите:
Тут было слишком много полигонов, а из тех последних видео геймплея, что были представлены заметен был серьёзный даунгрейд графики. Похоже не справились с оптимизацией на данном движке (что не особо удивительно), хотя Вуконг тоже не шибко справился, как и хеллблэйд 2, но там хотя бы видна передовая графика. Тут такого очевидно уже не будет..
Зато с маслом!
Филькина грамота, но спасибо.
А болт золотой почему не положили
Обязательно положат... на оптимизацию
Смута все золото отобрала!
Игра (,,типа выход 20ноября,,), за 2нед.ещё на золото не ушла. Какие предзаказы?
Вроде игра и не уйдёт на Золото. Дисков не будет с игрой Диски отменили. Говорят, что в Дискорд канале разработчики заявили, что дисков не будет даже на Xbox.
И все?
Снапа уже идет сразу с дозиметром
Открываем предзаказ прямо перед переносом(вангую)?.. и где метагопник обещанный?
Нет эти бонусы того не стоят
Это самые убогие бонусы что видел в своей жизни.
Ребята как думаете,насколько сетевая игра в игре крутая будет?на сюжетку как б пофиг,мне вот про сетевой режим б побольше узнать,почему к моменту выхода игры,нет ни 1 видоса? Не уж то там даже ни про что рассказать нет возможности разрабам? Надеюсь как в сталкере 1))кривым сетевуха не будет)
Ты новостью ошибся или ты реально про сталкер спрашиваешь? Какой сетевой режим дядя, это синглплеер игра будет, добрый день)
Я с поциками в сетевуху часто играл по школе,мне очень нравилось...и тут сетевая будет,мне она больше интересна с друзьями поперестреливаться,чем в одиночную компанию играть.Вот и хотел узнать какая она тут будет,ни 1 видоса в инете про это.И тут будет сетевуха,эт тебе добрый день.
Если берёшь игру не ради сингла то лучше не покупай,в лучшем случае мультиплеер появится через год
Немного истории https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/news/v_cyberpunk_2077_vse_zhe_vozmozhen_vyhod_multipleera-354389
Мне сетевая нра,в чем проблемс?в любом случае куплю и компанию пройду,но мне по душе по сети играть,вот и тут с ребятами поиграю,если норм будет.В 1ый сталкер очень нравилось по сети играть.
Ты это серьёзно? Там ужасный мультиплеер был и просто для галочки, что он есть. Тут он неизвестно когда появится и думаю когда появится игра будет уже по хорошей скидке