ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 440 оценок

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый геймплейный фрагмент с тушканами

AceTheKing
Новости

GSC Game World, создатели предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новым геймплейным отрывком из игры.

В видео представлено столкновение игрока со стаей тушканов: они представляют из себя крысоподобных существ, передвигающихся на двух лапах. Могут достигать размера до 40 сантиметров, больно кусаются и почти не выбираются на поверхность.

Что может быть хуже, чем остаться без патронов в Зоне? Наткнуться на стаю тушканов если нет патронов - вот что.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на PC и Xbox Series X/S уже 20 ноября 2024 года.

-11
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Учитель Сплинтер с корешами)

8
ZAUSA

Действительно страшно... когда видео через ВК.

4
Ardolon

На телефоне вообще не смотрибельно, половина плеера обрезана, пришлось на вк переходить.

2
-zotik- Ardolon

И это тоже ужасно

0
Никита Краснов

Каждое новое видео, ничего кроме кринжа не вызывает.

4
Кроллег

Выглядит как всратое видео для рекламы мобильной "игры".

0
hpi

Ничего не видно. За это я поставлю минус

1
Kenn1y
Что может быть хуже, чем остаться без патронов в Зоне? Наткнуться на стаю тушканов если нет патронов - вот что.

В прошлых частях это не преграда, использование ножа вгоняло в ступор большую часть врагов, что приходилось аж за ними бегать.

0
atlantix2000 .

Это правда. При должной сноровке, ножом можно было даже псевдогиганта завалить.

-1
-zotik- atlantix2000 .

Не можно, а нужно. У ножа урона было много. Кроме врагов людей которые далеко, лучше только ножом мутантов и бить, бюрера так вообще только ножом он его не выбивает

-1
saiditsme

Ощущение, что постановочное видео :(

0
Lvinomord

Интересно будет ли в игре коктейль Молотова - к такой куче в самый раз.

0
h1fter
0
jcdR

видел, классно)

-1
AlexFoRestor

Интересно, Роман Голубничий уже поиграл в релизную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 или еще нет?

-1
YouAreAllOrdinaryRoosters

Ждите меня хлопчки скоро буду.

-1
-zotik-

Выглядит уродливо, все что было в этом видео

-1
Пользователь ВКонтакте

Всё кормят отрывками. // Алексей Щелоков

-2
Beckinsale

Я думал хуже кадров геймплея уже не будет. Были слитые на телефон, были в темное время суток где ничего не видно, но это превзошло. Мало того, что ничего не видно, так еще и вертикальное.

В игре вообще день бывает?

-3
-zotik-

При свете дня будет видно что нибудь плохо сделаное, а ночью нет)

-3
Лариан Яна

Если их нельзя будет пинать, как в модах, то грош цена игре

-6
PanKotovsky

А че с графикой? Че она такая отстойная?

-8
bubenson

Это не графен отстой, это плеер отстой.

-2