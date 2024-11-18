Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый геймплейный фрагмент с тушканами

GSC Game World, создатели предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новым геймплейным отрывком из игры.

В видео представлено столкновение игрока со стаей тушканов: они представляют из себя крысоподобных существ, передвигающихся на двух лапах. Могут достигать размера до 40 сантиметров, больно кусаются и почти не выбираются на поверхность.

Что может быть хуже, чем остаться без патронов в Зоне? Наткнуться на стаю тушканов если нет патронов - вот что.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на PC и Xbox Series X/S уже 20 ноября 2024 года.