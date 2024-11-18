Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый геймплейный фрагмент с тушканами

GSC Game World, создатели предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новым геймплейным отрывком из игры.
В видео представлено столкновение игрока со стаей тушканов: они представляют из себя крысоподобных существ, передвигающихся на двух лапах. Могут достигать размера до 40 сантиметров, больно кусаются и почти не выбираются на поверхность.
Что может быть хуже, чем остаться без патронов в Зоне? Наткнуться на стаю тушканов если нет патронов - вот что.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на PC и Xbox Series X/S уже 20 ноября 2024 года.
Учитель Сплинтер с корешами)
Действительно страшно... когда видео через ВК.
На телефоне вообще не смотрибельно, половина плеера обрезана, пришлось на вк переходить.
И это тоже ужасно
Каждое новое видео, ничего кроме кринжа не вызывает.
Выглядит как всратое видео для рекламы мобильной "игры".
Ничего не видно. За это я поставлю минус
В прошлых частях это не преграда, использование ножа вгоняло в ступор большую часть врагов, что приходилось аж за ними бегать.
Это правда. При должной сноровке, ножом можно было даже псевдогиганта завалить.
Не можно, а нужно. У ножа урона было много. Кроме врагов людей которые далеко, лучше только ножом мутантов и бить, бюрера так вообще только ножом он его не выбивает
Ощущение, что постановочное видео :(
Интересно будет ли в игре коктейль Молотова - к такой куче в самый раз.
видел, классно)
Интересно, Роман Голубничий уже поиграл в релизную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 или еще нет?
Ждите меня хлопчки скоро буду.
Выглядит уродливо, все что было в этом видео
Всё кормят отрывками. // Алексей Щелоков
Я думал хуже кадров геймплея уже не будет. Были слитые на телефон, были в темное время суток где ничего не видно, но это превзошло. Мало того, что ничего не видно, так еще и вертикальное.
В игре вообще день бывает?
При свете дня будет видно что нибудь плохо сделаное, а ночью нет)
Если их нельзя будет пинать, как в модах, то грош цена игре
А че с графикой? Че она такая отстойная?
Это не графен отстой, это плеер отстой.