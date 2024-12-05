Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 попросили проголосовать за игру в номинации на GOTY - игроки требуют сначала починить игру

На данный момент в Steam проходит голосование на различные премии. Вчера сообщалось о возмущении игроков касательно просьбы Avalanche Software проголосовать за Hogwarts Legacy в категории "Любимое дитя":

Как оказалось, помимо Avalanche Software нашлась еще одна студия, которая оказалась не менее скромной в своих просьбах к игрокам: разработчики из GSC Game World попросили проголосовать за S.T.A.L.K.E.R. 2 в категории "Игра года".

В отличии от Hogwarts Legacy, где практически все пользователи сказали разработчикам о том, что они банально не заслуживают эту награду, в случае со S.T.A.L.K.E.R. 2 ряд пользователей отметили, что они отдали за нее свой голос.

Однако многие игроки считают просьбу GSC Game World проголосовать за GOTY не менее наглой, чем у Avalanche Software, учитывая ужасное техническое состояние в котором сейчас пребывает игра. Игроки считают, что именно исправление технического состояния игры сейчас должно быть тем, о чем в первую очередь стоит думать создателям игры - а не о различных премиях и наградах:

Готов проголосовать за вас в номинации "Лучший ИИ в игре"

Без проблем - когда доведете игру до ума.

Я номинирую эту игру в 2026 году (когда вы действительно доделаете игру)

Вас должны были номинировать в категории «Самая глючная игра года»

На данный момент нет. Исправьте свою ***** и тогда обсудим это.

Это может стать хорошей игрой через несколько лет, но пока что я отказываюсь голосовать за эту альфа-версию.

Возможно в следующем году.