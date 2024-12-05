Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 попросили проголосовать за игру в номинации на GOTY - игроки требуют сначала починить игру

На данный момент в Steam проходит голосование на различные премии. Вчера сообщалось о возмущении игроков касательно просьбы Avalanche Software проголосовать за Hogwarts Legacy в категории "Любимое дитя":
Как оказалось, помимо Avalanche Software нашлась еще одна студия, которая оказалась не менее скромной в своих просьбах к игрокам: разработчики из GSC Game World попросили проголосовать за S.T.A.L.K.E.R. 2 в категории "Игра года".
В отличии от Hogwarts Legacy, где практически все пользователи сказали разработчикам о том, что они банально не заслуживают эту награду, в случае со S.T.A.L.K.E.R. 2 ряд пользователей отметили, что они отдали за нее свой голос.
Однако многие игроки считают просьбу GSC Game World проголосовать за GOTY не менее наглой, чем у Avalanche Software, учитывая ужасное техническое состояние в котором сейчас пребывает игра. Игроки считают, что именно исправление технического состояния игры сейчас должно быть тем, о чем в первую очередь стоит думать создателям игры - а не о различных премиях и наградах:
Готов проголосовать за вас в номинации "Лучший ИИ в игре"
Без проблем - когда доведете игру до ума.
Я номинирую эту игру в 2026 году (когда вы действительно доделаете игру)
Вас должны были номинировать в категории «Самая глючная игра года»
На данный момент нет. Исправьте свою ***** и тогда обсудим это.
Это может стать хорошей игрой через несколько лет, но пока что я отказываюсь голосовать за эту альфа-версию.
Возможно в следующем году.
Ахах. Проголосовать за них? Только в номинации худшая оптимизация 2024🤣
Ну, патчи реально выходят часто. Починят быстро.
Во во. Только дебилы ноют. Игру чинят и чинят довольно таки быстро. Сама же игра стала духовным наследником трилогии. Как по мне это лучший проект 24 года, только с плохой тех составляющей
Духовный наследник трилогии. Лучший проект 2024 года
По оптимизации большую работу проделали. fps вырос, просадок больше нет
Да да. Ваша макака куда разнообразнее) или ты читать не умеешь чел?). В тех плане игра не очень, но геймплейно,атмосфера и т.д на уровне)
Я смотрю игроделы уже сами выклянчивают голоса для своих игр.
Постыдились бы за такой недоработанный продукт что то клянчить.
, напакостить, сделать фигню, а потом попрошайничать)))) наглости предела нет. собрать игру криво, на устаревшем и шаблонном геймплее, половину отключив вовсе, бахнуть кучу огромных и пустых локаций (в точках интереса либо стрельба, либо помоги сталкеру), рваный сюжет и прочее, прочее, прочее. Судя по новостям разработчики Метро отказались от анрила 5 и делают игру на своем движке, вот там на выходе будет продукт который можно употребить, а не кусок Г** в обертке с надписью сталкер 2.
"Просто не было сил на новый перенос": глава GSC объяснил, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел с проблемами и следом новость "Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 попросили проголосовать за игру в номинации на GOTY". Они там кокосик в промышленных масштабах нюхают или распыляют на всю страну? Или они хотят быть в номинации самые трешовые разработчики года? Где логика во всем этом? Столько много вопросов...
Это ремесленники, а не художники, им тупо деньги нужны. Если бы можно было-бы получать с майков деньги и не выпускать игру, то её бы не выпустили никогда - сиди на печи, треская калачи.
Ну вот оно и отразилось на продукте. Выпустили абы как и давайте голосов чтоб мы нам еще майки премию выписали какие мы молодцы. И так рейтинг неплохой, а тортика цапануть больше хотят. Закопают так себя
Голосовать? Я даже пиратку скачивать не стал. Пусть превратят свои скрипты в игру, а потом уже чирикают о наградах. Вот была бы номинация "Недострой года", конкуренция была бы серьёзная...
Расхвалились! Проголосуйте за нас, потому что игра вышла! Ни-Ко-Гда!
проголосую за них в номинации "ссанина года"
разочарование года
ЛУЧШЕЕ разочарование года)))
Ожидаемое разочарование десятилетия.
потужнэ розачурування )
Опомнились. Чем думали когда вырезали русскую озвучку?
"Озвучку Григорович вырезал" под 2014-ый, когда ему полько-американские друзья сказали, что скоро с кастрюлькой скакать и прыгать будет. Сейчас лишь отголоски данного события.
GOTY, а они юмористы.
За что голосовать, за лучший квест по защите залесья??? Третий патч даже не помогает, смешно вообще!!!
Так ведь голосуют там за игры, а не сырые альфа версии
мы тут должны им все простить за то что они нам альфа-версию под видом релиза впарили? Это же ревизионизм какой-то. Им бы сначала свой культурный империализм в виде багов и вылетов пофиксить, а потом уже о наградах заикаться. А то получается, что они нас за каких-то терпил держат, готовых хавать любой недопеченный продукт и еще хвалить за это.
Я за Space Marine 2 лучше проголосую. Действительно достойная игра.
Сначала стулья, потом деньги
Не надо стульев. Пока закажешь, пока 5 раз обманут со сроком изготовления, пока привезут, пока отправишь обратно по браку, пока получишь отремонтированные, чтоб спустя время обнаружить недоделки и снова вернуть по браку ... Не надо изящных стульев от тех кому на роду написано делать табуретки.
Ну да как бы где накрутили, там и просят) а че не берется общая оценка тогда?
Microsoft store видимо это не показатель, у гога не так уж и далеко оценка ушла
Со стимом же все просто - Синее значит 10 из 10 на кончиках пальцев, красное мы читать не будем. Господа делайте выводы, прежде чем кидать свои скрины со стима.
Ну игра года не иначе
Наглядно, логично, сильно!
Пусть сперва вернуь сцены показаные в трейлере которых в игре вообще нет!Где мужик танцует и тд!Выкатили то что с трейлером нечего общего не имеет!
Согласен, игру начали делать заново с 2022 года, поэтому этих сцен нет, и половина того что показали, большая часть контента была вырезана.
Григор себе уже ящик водки купил, можешь не ждать
О, я не один такой. Тоже заметил ещё на предрелизных трейлерах, что ни одного персонажа из трейлера 2021 года нет в игре.
Потому что игры в 2021 и не было, ее склепали года за 2 чтобы за бабки не спросили
Из этой коробки и попрошайничает...
Либо black myth либо space marine 2
плоголосуйте за нась стулькер, ну позязя
Попрошайки в своем репертуаре.
"ДАЙ"
A-Life 2.0 вам в бухту
Справедливое требование игроков.
После вчерашнего заявления им бы лучше закрыть свой рот насовсем и сидеть допиливать игру // Антон Крупнов
Наглость - второе счастье))
Отдам голос за любую другую игру
GSC сначала нассали на фанатов, потом на протяжении всей разработки игры ссали игрокам в уши, про количество их обсёров я даже не говорю, выпустили поделку в которой повырезали многие элементы и механики которые были в оригинальной трилогии, а теперь что то просят.
Единственная номинация где может выиграть это поделие это багоделы года в игре просто запредельное количество багов.
Я честно говоря уже давно не играл в игру где столько багов, то мля HUD исчезнет, то меню инвентаря исчезнет, даже оптический прицел и то может забаговаться, то арт или труп под текстурами, то дверь не открывается, то ГГ перестаёт бегать можно перечислять бесконечно так как баг может произойти со всем чем угодно, про баги с квестами я даже не говорю.
оббоссалкер
"Как оказалось, помимо Avalanche Software нашлась еще одна студия, которая оказалась не менее скромной в своих просьбах к игрокам: разработчики из GSC Game World попросили проголосовать за S.T.A.L.K.E.R. 2 в категории "Игра года"."
"Скромность — это фундамент мудрых, а гордыня - опора слабых."
© Аугусту Кури
Я бы дал номинацию, прикол года))
Модеры доводят за них игру до ума а у них хватает наглости просить чтобы за них проголосовали.охренеть просто
Этот ушлёпский высер никогда не будет игрой года, геймплей там из первых частей сталкера и эта концепция себя изжила. Бегать по однообразной глючной пустоши, на которой нет ничего, кроме аномалий. Ах да, там же есть тупейший ИИ, который видит тебя через стены и за километры и так же отлично стреляет. Подожду десяток патчей, может пройду, но на данный момент меня хватило лишь на 5 часов.
у кого после последнего патча гостинг при генерации?
А хер вам по всей морде
Выход Сталкер 2 очень напоминает выход Fallout 76 техническое состояние плюс минус одинаковое. Что Сталкер2, что F76 начали поливать какулями еще до выхода (техническое состояние обоих игр на выходе оставляет желать лучшего). Но разработчики F76 не просили голосовать за их "поделку" отдавая себе отчет в каком тех. состоянии их "игра" находилась на момент выхода.
Когда a-life починят, пусть просят. Но до игры года невероятно далеко
Его невозможно починить. Под Алайф нужно делать игровой движок с нуля. А-лайф - это маркетинг, т.е. просто красивая идея про которую все понимает что она рано или поздно воплотится, но дураков нет быть в этом первопроходцем - задача не для игровой студи, а либо для НИИ, либо для гения.
Да, это было очень смешно. Игра фактически ещё не сделала.
Фалломорфы... Лучше бы ещё на год перенесли, может быть, что либо путнее получилось. Сейчас они чинят то, что вообще по умолчанию должно работать. Куча времени и сил была убита на политические акции. Вопрос, зачем? Не надо оценивать разрабов с точки зрения адекватности, так как Сталкер 2, благодаря их фалломорфированности, даже на этом сайте своим существованием нарушает кучу правил. А насчёт номинации, они прекрасно знают, что в следующем году шансов ноль, да они изначально планировали это сделать в конце года и сырую альфа версию выбросили в продажу из-за этого в том числе. Просто если посмотреть, кроме глобальных косяков, куча ошибок и багов требует просто немного времени на доработку. Но вот сдаётся, что система А-Лайф, от начала планирования и до конца рассчитывалась как завлекуха-обманка. Ну кто-то может верить Григоровичу, ведь он только и делал, что всегда правду правдивую говорил)).
Ооо, классика. Перефразирую одного украинского комика: "У тебя есть награда? Дай!"
Справедливо, но что вообще ставить игрой годой?
Что то я не помню таких игр за 2024 год
Вуконга ну сомнительно
Почему интересно вообще уже 84% положительных, если столько негатива?
Лично мне кажется игре прощают все чисто из за ностальгии, будь это первая игра серии, такого бы хайпа и положительных отзывов не было
Потому что все в детстве играли в него(в большинстве случаев), а детство у многих это теплые воспоминания и ты не помнишь ничего плохо
Сайлент Хилл 2 моя игра года.
Не играл в оригинал, прошел пиратку ремейк,ну на 1 раз
Накрутка бесплатными ключами от конторы сами знаете чего
Там нет других претендентов, кроме вуконга.
эту игру в принципе должны были запретить в Steam после того, как в ней обнаружили возможность создавать символику Гитлеровской Германии! Как и оскорбления в адрес всех русских. Игра про Нацистов и Нацизм, только этого достаточно, чтобы никогда она не получила каких либо наград.
пускай доработают ее
Ну у меня проблем с игрой не было! и еще все ноют что квестов мало, но что то я этого не заметил что их мало! нужно исследовать локации, много квестов на карте не отмечены, а не которые идут по времени либо после определенных действий !так как когда например прошел какой то квест, и и пошел дальше встретил чела на пеньке который меня звал для выполнения задания, на карте он не был отмечен! но короче я решил загрузить сохранение заново и выполнить предыдущий квест по другому, и потом пошел снова в ту сторону но того чела на том пеньке уже не было! и таких случаев много!
В первых двух локаций а дальше пустота
Ага, пусть будет так.
// Mikhail Tsyganov
Что? голос за рельсовый шутан без ботов в открытом мире в раннем доступе ya make my day dude
// Александр Лепёшкин
Попрошайничество - это у них в крови) Они там все евреи видимо
Ага. А когда получают за дело, то сразу включается прибеднения и знаменитое "а на за шо".
Про каждую историю с голосованием писать будут?
А гвоздей жареных не хотят?
В таких номинациях сами игры интересуют в последнюю очередь. Поэтому всё возможно.
Не рановато ли им просить "Игру года"??? // Кейт Фостер
зависть? вот этому зависть? хахаха
Warhammer 40,000: Space Marine 2, Atomic Heart, King’s Bounty II, Beholder, Crossout и Тетрис передают тебе привет.
База.
хах // Miracle Ramzes
Проголосую, когда вернут деньги, товарный чек из бухты гарантирую
NNNNKAGGGGBB
Eloquence Studio открыли сборы на озвучку Сталкера 2, есть демо
https://m.vk.com/video-218812846_456239032
У меня 3 игры года: Horizon forbidden West порт ПК, God of war ragnarok снова порт ПК и ремейк Silent hill 2. Сталкер хорош конечно, но не настолько уж точно.
фу
А у меня ещё Спайдер 2 от пиратов, все таки от Сони реальные ААА выходят
2 порта и 1 ремейк, нормальные у тебя "игры года"
Ну плойки то нет, поэтому, как я уже и сказал, для меня это лучшие игры в этом году.
Все равно игровые куколды проголосуют, ЭТА ЖИ СТАЛКЕР!!!!1
Полностью солидарен, как починят игровые механики и улучшат тех. часть может быть.
Ну а чё бы и нет. Глюки дело поправимое, да и в целом доработают, я лучше за сырой но интересный продукт проголосовал бы чем за всё что выходило ДО него в этом году.
Уже проголосовал
А чего там чинить? В целом всё работает, а баги всегда найдутся, как и дальнейшие патчи
Я могу назвать сотню нерабочих механик, но начну с базы. Где алайф?
В процессе производства. Ты видел что она сейчас представляет
Ждал А-лайф15 лет, подожду ещё. Ждать это не сложно, ждать я умею. Ждалкер - моя любимая игра)
Так пускай чинят, всё что сломано. Алайф и ещё сотню проблем. Один только внутриигровой баланс пол года лопатить.
Сколько же негатива в комментариях, ну не нравится данная серия игр, пройдите мимо, лучше же пойти в тему своих любимых игр и обсуждать то, какая игра хорошая, нежели писать гадости, негатив это всегда плохо. А по теме, разработчики попросили для того, что бы напомнить игрокам которым игра понравилась, что идет голосование и что бы поддержали свою любимую игру, а уж для фанатов и так понятно что это игра не то что года, а десятилетия, ибо аналогов сталкеру в мире просто не существует, первая трилогия перепройдена не сосчитать сколько раз, эта думаю будет перепройдена не меньше, фанаты серии полностью довольны игрой, проходят с удовольствием, когда доделают недостатки будет интересно перепроходить еще, хейт к игре, в основном у детей, которые подхватили это, тк плохо говорить о сталкере сейчас в каком то мнимом тренде, либо это происходит в политическом контексте, более чем уверен если бы не конфликт стран, то многие кто пишет плохие вещи про игру , с пеной у рта кричали что сталкер, это лучшее что сделали в СНГ.
Как раз таки,выпустив такой не доделанный,багованный высер,они так же нассали на своих фанатов.
Почему то все кидают картинки с одними и теже багами, хотя даже если они присутствуют, то эти баги никак не влияют на игровой процесс, вот я лично за 80 часов игры ни одного подобного бага не встречал, поломанные квесты уже починили в первую неделю, скоро поправят и это, смешные придирки к игре же, зато сама игра получилась именно тем сталкером, что очень радует, единственное что хотелось что бы быстрее починили, это полноценный а лайф, его вот действительно не хватает и это единственная серьезная проблема игры.
Ты им ещё в игры поиграть предложи... Тут же основная часть что комменты оставляет больше ничем не занимается. В целом по ру "геймерскому" комьюнити пройдись. Основная масса игроков играет, другая часть что забила на игры в основном строчат комменты, озлобленное стадо, не более. А то что они тут кидают это то что с ними делали в школе. другого объяснения почему они злые на весь мир у меня нет. Вот это единственная их отдушина, найти игру для битья и зависнуть на ней, в реале то они уже предстают в образе груши. Короче конченные создания, что на ПГ многие активные, что на других ресурсах, да и не только игровых. Интернет))
Да я вот тоже уже много наиграл, прошел задание штурм дуги, сейчас на задании в поисках былой славы, все нормально проходится, игра мне очень нравится. Это все тот же Сталкер что и раньше. А вот про тех кто постоянно только хейтит ответил чел выше, они не играют в игры, а просто заходят сюда что бы написать комменты о том что игра плохая и т.д. И кстати у меня того бага который кинули на картинке, за всю игру ни разу не было, за то вот каждый кидает его
Ну а у меня залесье так и не проходится после крайнего патча - как было г*вно глючное, так и осталось. Ковыряния в модах и консоли я в качестве прохождения не рассматриваю. Игра сырая, как ни крути, и большинство с этим согласно. И люди сюда заходят, потому что любят эту серию, и хотят любить продолжение, но разрабы расстарались сделать так, чтоб написать хорошее об игре можно было только под мухой.
Вообще-то, Сталкер 2 - несомненно, игра года! Как бы мамкины иксперды здесь, на ПГ и на других ресурсах не критиковали её, от величия данной игры никуда не деться! Да, кривая, да, разрабы лезут в политику, да, покупать её пока не стоит и всякое такое, но это Сталкер - тот самый 🤷♂️ где можно просто часами бродить в одиночестве, отдыхая от реальных забот, любоваться на Зону, изучать её, исследовать локации, даже не обращая внимания на сюжет и квесты. Если вы привыкли на спидране пробегать новую игру и забывать о ней, то Сталкер - не для вас! Не надо выливать свои внутренние помои на всё вокруг, идите проблюйтесь в сортире.
Как же тебя легко впечатлить, однако.
хохлолюб обнаружен
может он просто впечатлительный Не?
Так её нельзя выбрать. Я хотел номинировать её во всех категориях, а пока разрабы ссылку не сделали я не смог её назначить. Жаль, по факту ноль игр в этом году, только сталкер 2 топ.
Можно же
Во всех категориях её можно выбрать, ну кроме любимое дитя и vr
Может у тебя регион где он недоступен?
Смешно это читать в чем он топ ? По количеству багов да топ
А почему ты оценку игре 1 поставил, а теперь нахваливаешь ?
А можно баги перечислить основные? просто я вот в пиратку играю (которая портативная) - ну не попадаются мне баги, игру уже почти на 100% прошел. Про ВРАМ и рэндомный спавн мобов в курсе - и это не баг, а не доработка.
ох да топовый тест билд года наслаждайтесь зоной хлопьята как сказал сидро (чел выше)