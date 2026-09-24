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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 22 022 оценки

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 представили хвалебный трейлер обновления 2.0 и DLC Cost of Hope

Gruz_ Gruz_

Создатели шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили хвалебный трейлер, приуроченный к первому месяцу с момента релиза сюжетного DLC Cost of Hope и глобального патча 2.0 Back to the Zone. В ролике собрали самые яркие цитаты из обзоров игровых СМИ, которые единогласно хвалят качество проделанной работы и масштабные нововведения.

Крупные зарубежные издания остались в восторге от обновленной игры. Журналисты Insider Gaming назвали проект настоящим «следующим поколением» серии, а GameStar посчитал новую историю почти безупречной. Порталы GamingBolt и DualShockers сошлись во мнении, что создателям удалось идеально передать атмосферу франшизы и вывести открытый мир на новый уровень, а PC Gamer лаконично призвал фанатов заканчивать с ожиданиями и поскорее отправляться в игру.

Крупный апдейт и дополнение вышли 20 августа 2026 года. Сюжетная часть DLC рассказывает о возобновившемся конфликте между «Долгом» и «Свободой», открывая для исследования мрачный Железный лес и возвращая таких культовых героев, как Зулус и генерал Воронин. Вместе с этим бесплатный патч 2.0 кардинально преобразил графику, прокачал симуляцию жизни A-Life и открыл новые горизонты для создателей модов.

Трейлеры 62
66
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
Dart_Zero

У вас цифры не в том порядке. Вы их в киосках заряжаете? Видно же, что версия 0.2!

21
Foolish Catalina

У них этих обновлений больше чем петухов в моем списке

18
Кей Овальд

Ну, 0.2.0 сделали, ладно. Когда уже 1.0?

17
Vespasianus

PC Gamer плохого не посоветует. Но любители лучшей игры России 2026 не согласны.

16
Эдик Писюкович
вывести открытый мир на новый уровень

Уахаххаахахах, там же буквально 0 изменений

13
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