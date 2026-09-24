Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 представили хвалебный трейлер обновления 2.0 и DLC Cost of Hope

Создатели шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили хвалебный трейлер, приуроченный к первому месяцу с момента релиза сюжетного DLC Cost of Hope и глобального патча 2.0 Back to the Zone. В ролике собрали самые яркие цитаты из обзоров игровых СМИ, которые единогласно хвалят качество проделанной работы и масштабные нововведения.

Крупные зарубежные издания остались в восторге от обновленной игры. Журналисты Insider Gaming назвали проект настоящим «следующим поколением» серии, а GameStar посчитал новую историю почти безупречной. Порталы GamingBolt и DualShockers сошлись во мнении, что создателям удалось идеально передать атмосферу франшизы и вывести открытый мир на новый уровень, а PC Gamer лаконично призвал фанатов заканчивать с ожиданиями и поскорее отправляться в игру.

Крупный апдейт и дополнение вышли 20 августа 2026 года. Сюжетная часть DLC рассказывает о возобновившемся конфликте между «Долгом» и «Свободой», открывая для исследования мрачный Железный лес и возвращая таких культовых героев, как Зулус и генерал Воронин. Вместе с этим бесплатный патч 2.0 кардинально преобразил графику, прокачал симуляцию жизни A-Life и открыл новые горизонты для создателей модов.