Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об улучшении A-Life 2.0, которое появится в 1.6

Одним из важнейших элементов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl является система A-Life 2.0, отвечающая за симуляцию жизни во всей Зоне. Именно она должна была сделать мир этой игры полным жизни, независимо от того, где находится игрок. К сожалению, система была далека от обещанного.

Со временем GSC Game World улучшала A-Life, однако ей по-прежнему не хватает глубины. Следующий шаг в ее развитии будет сделан с обновлением 1.6. В коротком сообщении в X разработчики объявили, что патч введет возможность "борьбы за добычу с другими сталкерами".

Анонс обновления сопровождается коротким видеороликом, в котором NPC разделывает тушу кабана. На момент выхода игры ни игрок, ни сталкеры не могли добывать ресурсы из тел мутантов, а возможность лутать погибших NPC теми, кто остался в живых, появилась только в патче 1.2. В скором времени обе эти механики будут расширены и полностью интегрированы в A-Life. Конечно, моды позволяли реализовывать подобные решения и раньше, но только сейчас они появятся в официальной версии игры.