Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об улучшении A-Life 2.0, которое появится в 1.6

Одним из важнейших элементов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl является система A-Life 2.0, отвечающая за симуляцию жизни во всей Зоне. Именно она должна была сделать мир этой игры полным жизни, независимо от того, где находится игрок. К сожалению, система была далека от обещанного.
Со временем GSC Game World улучшала A-Life, однако ей по-прежнему не хватает глубины. Следующий шаг в ее развитии будет сделан с обновлением 1.6. В коротком сообщении в X разработчики объявили, что патч введет возможность "борьбы за добычу с другими сталкерами".
Анонс обновления сопровождается коротким видеороликом, в котором NPC разделывает тушу кабана. На момент выхода игры ни игрок, ни сталкеры не могли добывать ресурсы из тел мутантов, а возможность лутать погибших NPC теми, кто остался в живых, появилась только в патче 1.2. В скором времени обе эти механики будут расширены и полностью интегрированы в A-Life. Конечно, моды позволяли реализовывать подобные решения и раньше, но только сейчас они появятся в официальной версии игры.
Не прошло и года...
Действительно не прошло. Игра вышла 20.11.2024
а за 8 месяцев багов всё больше,работы добавилось как минимум до релиза нового поколения консолей,да вот только gsc до него не доживут уже.
Моддеры сделали это 15 лет назад бесплатно. Называть разделку туши прорывом A Life 2.0 это какой то цирк. Неужели базовую механику любого выживача нужно было добавлять 4 патчами. Жду когда в обновлении 1.7 НПС научатся перезаряжать оружие не упираясь в стену.
Так здорово читать такие новости и видеть как людей водят вокруг пальца.
Сталкер с A-Life начали "разрабатывать" с 2001 года. Вышел сталкер 2007г.
Не знаю кому и что они там разрабатывают, то ночно не A-Life.
Можно смело утверждать, что прошло 24 года с анонса A-Life но воз и ныне там.
Да какая там А лайф, всё ещё по 4 кровососа спаунятся на лицо, и видимо всем глубоко нacpaть, раз это никто до сех пор не пофиксил...
А что толку ? того а лайва они не сделают, не будет больше сталкеров путешествующих через всю зону, не будет больше офлайн событий без участия игрока, забудьте, их удел это спавнить нпс в пределах 300 метров от игрока и все весь а лайв
Это не Алайф. Алайф это выбор цели НПС и движение к ней с побочными последствиями. А не случайно заспавнийшейся перс, который в крысу облутал поверженных тобой врагов.