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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 259 оценок

STALKER 2 будет работать в режиме 30 FPS на Xbox Series S, но GSC стремится достичь 60 FPS

Gruz_
Новости

О частоте кадров STALKER 2: Heart of Chornobyl на Xbox Series S заговорили несколько месяцев назад. И вот в новом интервью Windows Central компания GSC Game World снова затронула эту тему.

Как утверждают разработчики из GSC, STALKER 2: Heart of Chornobyl в настоящее время работает на Xbox Series S с частотой 30 FPS, однако они прилагают все усилия, чтобы довести ее до 60 FPS. При этом еще раз подтверждено, что режим 60 FPS на Xbox Series X есть, но в определенные моменты частота кадров может падать до 55, что случается с большинством игр в наши дни.

На Xbox Series X игра работает с частотой 60 FPS, но в некоторых моментах она может упасть где-то до 55, но мы надеемся, что сможем все оптимизировать до или после релиза. На Xbox Series S частота кадров держится на уровне 30 FPS. В большинстве случаев мы смогли достичь 60 FPS, но они не такие стабильные, как на Series X. Однако мы пытаемся сделать режим производительности для Xbox Series S, чтобы добиться 60 FPS. Думаем, это возможно.

Поначалу GSC Game World думали, что запустить Stalker 2 на Xbox Series S будет невозможно, но как только они поняли, как оптимизировать игру для Xbox Series S, все пошло лучше, чем предполагалось. Теперь они считают, что любую игру можно будет оптимизировать под Series S - если у каждого разработчика будет достаточно времени и ресурсов для этого..

В общем, это хорошие новости! Пускай на старте в Xbox Series S будет всего 30 FPS, но это будут стабильные 30 FPS - и есть шанс достичь 60 FPS, если это будет возможно. В то же время версия для Xbox Series X должна стать отличным развлечением с самого начала, и, похоже, со временем она будет станоиться только лучше!

Релиз STALKER 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября для PC, Xbox Series S|X и Game Pass.

-18
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Janekste
Пускай на старте в Xbox Series S будет всего 30 FPS, но это будут стабильные 30 FPS

В шутере? Где важна плавность они предлагают жалкие 30фпс? Они в адеквате?

6
Abarmot90

Играй в cs

-7
kurskiy

Нет, причем, это уже не первый шутер при поддержке Майков с такой "обалденной" частотой кадров.

3
Radamel Falcao

В сталкерах можно было галочку поставить 60 фпс. И они говорят что пытаются достичь на консолях 60 фпс.

-2
kurskiy Radamel Falcao

А я пытаюсь зарабатывать $1 000 000 в неделю :) Пытаться не значит достигать.

1
Tiger Goose

Надеюсь, игру всё-таки перенесут хотя бы года на три. По последним демонстрациям было видно, что ещё требуется доработка.

3
Бабин Син

а ты уже поиграл в последние демонстрации?

-3
Abarmot90

На полировку годик-полтора хватит

0
wianewa

Доработка? Там требуется разработка игры. Игры то нет, одни скриншоты.

0
StrelitziaReg

а 45 Кадров на консолях запрещено. Почему строго либо 30 либо 60? 45 кадров это уже намного комфортнее чем 30.

0
Ruslan Alihanov

Последние игры Капкома серии Резидент Эвил работает на пс 4 в среднем 40 фпс.

Реально почему нельзя так сделать

3
Михаил Волчун Ruslan Alihanov

Потому что для 40 fps нужен либо телевизор с VRR или телевизор 120 Гц. Если герцовку разделить на ФПС, то должно выходить целое число (60/60=1 или 60/30=2), что бы каждый кадр попадал в такт обновления экрана и не было лагов и подтормаживаний.

5
erkins007 Михаил Волчун

щас все современные телевизоры с VRR идут

1
Михаил Волчун erkins007

У меня древнее ископаемое у которого нет VRR, думаю обновится, но постоянно откладываю это в долгий ящик

1
kurskiy Михаил Волчун

Откладываешь покупку "ящика" в долгий ящик - забавно :)

P.S. тоже время от времени подумываю обновить телек в спальне, уже пару-тройку лет, но тоже забиваю в итоге...

1
Комментарий удален
kurskiy

Я не жду и играть не буду принципиально, а так есть игроки из Украины, которые ждут, есть остальной мир, где геймерам зачастую пофиг что там за пределами их стран происходит.

0
Юркец

еще не вышла и еще не знаешь, что в ней будет, а уже пукан только у тебя пылает) начхать на чужое мнение, я буду в нее играть и просто получать удовольствие от геймплея, а ты и дальше в подушку

-3
Janekste

Я жду сюжетные моды для этой игры от адекватных русских мододелов. Если моды пойдут, тогда буду играть. Если модов сюжетных не будет, тогда эта игра мне даром не нужна.

С первым сталкером была таже фигня. 99% времени я играл в сюжетные моды от русских мододелов. Если бы не моды, я давно забыл бы о существовании сталкера.

-3
LincolnRimes kurskiy

давай будем честны один из первых побежишь на зеленый качать

0
В_о_л_ь_к_а

Похоже будут серьёзные проблемы связанные с оптимизацией и производительностью.

0
MunchkiN 616

30 фпс на этой консоли стандарт индустрии. может можно достичь большего если в режиме картошки делать.

0
Пользователь ВКонтакте

сделайте хотя бы 45 фпс. На геймпаде норм будет // Артур Кузьмин

-1
kurskiy

Ну, пусть делают "режим картошки" - будет 60 fps :)

-1
Никита Дроздоvv

Будет конечно хорошо если так но есть сомнения всё таки Unreal engine 5

-1
LastMoon

Согласен, лучший движок в истории, но даже его запросто умудряются запороть криворучки!

-3
proevo95 LastMoon

так не играй в эту игру, когда она выйдет)

0
Abarmot90

Стремимся достичь 60 FPS, ожидайте в ближ.будущем, в течении месяца новой даты выхода игры в 2025г.

-1