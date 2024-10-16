STALKER 2 будет работать в режиме 30 FPS на Xbox Series S, но GSC стремится достичь 60 FPS

О частоте кадров STALKER 2: Heart of Chornobyl на Xbox Series S заговорили несколько месяцев назад. И вот в новом интервью Windows Central компания GSC Game World снова затронула эту тему.

Как утверждают разработчики из GSC, STALKER 2: Heart of Chornobyl в настоящее время работает на Xbox Series S с частотой 30 FPS, однако они прилагают все усилия, чтобы довести ее до 60 FPS. При этом еще раз подтверждено, что режим 60 FPS на Xbox Series X есть, но в определенные моменты частота кадров может падать до 55, что случается с большинством игр в наши дни.

На Xbox Series X игра работает с частотой 60 FPS, но в некоторых моментах она может упасть где-то до 55, но мы надеемся, что сможем все оптимизировать до или после релиза. На Xbox Series S частота кадров держится на уровне 30 FPS. В большинстве случаев мы смогли достичь 60 FPS, но они не такие стабильные, как на Series X. Однако мы пытаемся сделать режим производительности для Xbox Series S, чтобы добиться 60 FPS. Думаем, это возможно.

Поначалу GSC Game World думали, что запустить Stalker 2 на Xbox Series S будет невозможно, но как только они поняли, как оптимизировать игру для Xbox Series S, все пошло лучше, чем предполагалось. Теперь они считают, что любую игру можно будет оптимизировать под Series S - если у каждого разработчика будет достаточно времени и ресурсов для этого..

В общем, это хорошие новости! Пускай на старте в Xbox Series S будет всего 30 FPS, но это будут стабильные 30 FPS - и есть шанс достичь 60 FPS, если это будет возможно. В то же время версия для Xbox Series X должна стать отличным развлечением с самого начала, и, похоже, со временем она будет станоиться только лучше!

Релиз STALKER 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября для PC, Xbox Series S|X и Game Pass.