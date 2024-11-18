STALKER 2: Heart of Chernobyl возглавила глобальный чарт платных игр в Steam

Это немного парадоксально, но до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl осталось меньше трех дней. Еще до выхода игра стала почти «легендарной», так как студия GSC Game World столкнулась с большим количеством трудностей в процессе разработки.
Многие, естественно, надеются, что игра оправдает возложенные на нее надежды и предложит действительно крутой приключенческий экшен в запретной зоне вблизи разрушенной Чернобыльской АЭС, но уже сейчас можно сказать, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обещает быть очень интересным.
Как отмечает Hazzador Gamin через Threads, игра уже стала самой продаваемой в Steam (первая игра, Counter-Strike 2, является free-to-play). В случае с Xbox многие будут играть в Game Pass, так что вполне вероятно, что после релиза, который состоится в среду, в пресс-релизах появится информация о большом количестве игроков.
Более того, как следует из таблицы, Microsoft Flight Simulator 2024, релиз которого состоится уже завтра, также пользуется хорошим спросом. В настоящее время в списке самых продаваемых игр в Steam она находится на 12-м месте.
Ну и зачем такой кликбейтный заголовок? Пишите тогда уж правду: "...стала самой продаваемой игрой в Steam на ЭТОЙ НЕДЕЛЕ". Там и миллиона копий нет, а такой громкий заголовок сделали.
Так в подобном формате пишут про многие игры, которые заняли лидирующую позицию в данный момент. В том числе и здесь, на PG. Тоже самое было с BG3, с Wukong, с Palworld и т.д. и т.п.
В итоге, лично у меня, уже давно выработалось восприятие, что "игра стала самой продаваемой на данный момент"
Не вижу ничего...особенного
Каждый раз так делают когда выходит новинка. Вся суть игрожура
Самой сложной из которых было под соусом их борьбы выдавать натужный суржик в роликах с геймплеем и интервью.
Когда выйдет тогда и посмотрим, фортануло или нет, а то как всегда шум и гам, а на выходе - БЕДЛАМ !!! 😆😆😆🤣🤣🤣 // Алексей Евреинов
Хейтеры нервно курят в сторонке и сами заказывают игру в Стиме))))) ахахахахха
хейтеры никак не угомонятся))
где смотреть этот рейтинг?
Ну и что? Сколько всякого дерьма, например, снимает Голливуд и оно поднимает бабки в кинотеатрах. Народ в своей массе безумен. Зайдите на трекера и гляньте что в топах. Нормальный, здоровый умом и сердцем человек такое смотреть не будет...Поиграем - тогда и скажем - стоит ли отдавать за это деньги.
Ну я уже давно отказался от пред заказа так что пофиг . // Алексей Щелоков
Да она бесплатно будет радоваться в зеленом магазине она без дрм // Сергей Викторович
Понимаю что багов и проблем на старте будет много, но всё равно весь в предвкушении мрачных приключений и техпроблемы просто их составляющая)).
Per aspera ad astra!
Что не релиз, то игра года.
50 $ да ещё и не за полную версию? Кто то ещё на Rockstar гонит, что дорого игры продают...
А завтра ещё и в "Microsoft Flight Simulator 2024" залечу. Ну вообще песня 😊🔥😊
тоже
Аналогично, две хорошие игры почти в одно время, будет во что засесть, больше пугает состояние флайт 2024 чем сталкера 2
Самая продаваемая игра на этой недели!!! там соперников нет.
А вот про любимую игру для нечести что писали спустя неделю
"Несмотря на то, что игра стартовала со второй строчки в рейтинге продаж Steam, спустя всего неделю Dragon Age: The Veilguard заметно ослабила свои позиции: в списке самых продаваемых игр Steam игра опустилась уже на 10-е место."
Сталкач тоже на 2 месте)))
Ну с такой логикой и Black Myth:Wukong тогда игра недели, а не игра года, которую признают таковой в конце года.
Заценим онлайн в первую неделю и на релизе, я думаю что как раз Сталкачу и тягаться только с Dragon Age: The Veilguard а до Black Myth:Wukong ей е№;"ать как далеко.
Странно, что оставили русские субтитры. Могли бы легко вырезать
Для постсоветского пространства, в котором большинство понимает русский намного лучше чем английский, либо вообще общаются на русском..
Смотрим торренты. Пара пара пам! // Aleksey Goschko
Они еще не знают, что покупают.
Предзагрузки в стиме тоже не будет или уже есть?
не будет
ты че купил что ли?:
не будет , что б не спиратили раньше времени , как писали
да, я знаю, читал в стиме топики
Почему они не могли дать на предзагрузку 100 или 130гб? Остальное потом докачать на релизе.. Тупо ппц ((
Типа на этом всё? Даже играть не нужно?
)))) А если ещё что-то вменяемое выйдет, тут вообще ядерный разрыв п@рдалищ будет
Но ведь она нужна только русскоязычному комьюнити...
Русскоязычному мне она не нужна, даже первую часть когда-то запускал, пару часов побегал и понял что это унылая духота,типа пародии на Фоллауты, только под постсовковым соусом
Вам не нужна, другим нужна. Вы-это не все.
Причем тут фоллаут? Сталкер вышел в 2007, в то время фоллаут был совсем другой игрой и другим жанром, как первые гта. А вот фоллаут 3 вышел в 2008, после сталкера. Тут очевидно никто ни у кого не воровал, но называть игру пародией-смешно
Я - это всё и все
Играть в game pass в него эт ведь себя не уважать) онли предзаказ) Ну понятно, одни лайки накатывают, другие топят:(
Что то нет язвительных комментариев на счёт того кому кроме как истинным фанатам с СНГ игра нужна.
Мне очень хочется этому проекту пожелать удачи, особенно, во времена засилья онлайн дрочилень.
Нету русского перевода голоса, придется играть с украинским либо английским.
Я на английском буду играть с русскими субтитрами. Либо буду ждать неофициальную русскую озвучку. Все равно планирую игру покупать в будущем со скидкой в 50%, ибо не настолько фанатею от сталкера.
У меня тоже самое. Не сразу брать буду. И денег и лишнего времени пока к сожалению нет.Поэтому только на стрим пойду.А играть буду на украинском с русским сабами,либо тоже дождусь русской озвучки....
"замаслынылы" уже ничего не переплюнет.
Предсказуемо.
А что если вся война с 2014-го это была просто реклама Стiлкера 2?
и так устроили им сталкер онлайн
Хайп идет)
Пред заказано издание уже давно PC ultimate edition в стиме. 20 числа , вечером, после работы ворвусь в зону!!!!!!!
Эт точно лет так на 10 ворвешься ))
Нет и для этого достаточно мозга, хотя-бы грамм))
Это вам не Смута, галимый кусок кода)
Достойный соперник для Смуты, эта битва будет легендарной)
Сейчас бы смешивать разные игры😏
Они про смуту до конца веков будут помнить)))
Значит задело их, что успех какой-никакой есть у игры ) да и атомик харт на них сказался, до сих пор свербит у них с неё.)
"успех", конечно, знатный 🤣
Но ведь игра никому не нужна?Автор, ты всьо врьошь! Нас не проведешь!
жду перенос на 2025...
Ну что, можно сказать дождались) . предзаказ оформлен до поднятия цены, комп подходит под "высокие", место на ссд выделил, свободного времени хоть отбавляй) я из тех людей, которые на релизе прошли Киберпанк, так что багами меня не испугать- если игра годная, то я буду в нее играть. И естественно буду забегать на пегач- обожаю наблюдать полыхания игровых куколдов, которые игры на твиче да Ютубе проходят. А всем фанатам желаю максимального погружения и запоминающегося приключения.
Так, там нет защиты. Полыхать особо не будет
как и я. но в сп77 я практически не ловил багов. сталкер не покупал - не любитель подобного сеттинга. но попендярии здесь сталкер каждой новостью взрывает в клочья и труху)
под высокие там минимум 4080 надо, что есть не у всех
взаимно, хейтеры и киберпанк хейтили, в итоге кибер одна из лучших игр
Хорошей игре хорошие продажи, но хорошая ли по итогу игра узнаем только на релизе
+
НО ИГРА НИКАМУ НИНУЖНА В МИРЕ! ЕЕ ТОЛЬКО В РФ ПОКУПАЮТ!
обиженки пошли минусовать... даже в интернетике сложно за свои слова отвечать )
После того как типу, который облизывал сх2 ремейк скинули как он обсирал ее при анонсе тут больше нечему удивляться.
так это из рф под иностранными акаунтами купили
львиная доля фанатов живет в странах СНГ. А на западе она сейчас на хайпе, на фоне всех событий ей даже рекламная компания не нужна
так получается ИГРА НИКАМУ НА ЗАПАДЕ НИ НУЖНА... так ведь? Подумаешь, что одни из самых популярных и больших модов были сделаны именно иностранцами
Эт какие ?