S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 846 оценок

STALKER 2 неожиданно покидает Xbox Game Pass с прощальным посланием от GSC Game World

Gruz_ Gruz_

Уже завтра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покинет каталог Xbox Game Pass. Удаление игры, запланированное на 15 ноября 2025 года, стало для многих игроков неожиданностью, особенно если учесть, что игра стала доступна на сервисе в день релиза и стала одной из самых обсуждаемых игр года на платформе.

На пути игры, разработанной GSC Game World, стояли переносы сроков, внутренние трудности которое отразилось на команде разработчиков. Невзирая на все трудности, они не только завершили проект, но и постоянно поддерживали связь с сообществом, что повторилось и сейчас, после подтверждения ухода игры с Game Pass. В своем послании GSC поблагодарила сообщество за поддержку игры с момента ее запуска и подчеркнула, что Stalker 2 по-прежнему остается для студии очень личным проектом. Разработчики также напомнили, что сотрудничество с Xbox началось после отправки одного email.

Все это началось с отправки всего одного письма и переросло в одно из самых блестящих партнерств, которые у нас когда-либо были. Это оказалось сочетание, которое в итоге сделало счастливыми миллионы геймеров. Мы много раз говорили об этом, но мы искренне благодарны команде Xbox не только за сотрудничество, но и за невероятные презентации, искреннюю заботу и необычайный профессионализм.

Их поддержка чувствовалась всегда, даже в самые трудные времена. Вместе мы предлагаем геймерам незабываемые впечатления. Мы искренне гордимся тем, чего нам удалось достичь бок о бок. Без вас этот путь был бы, мягко говоря, совершенно иным.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покидает Game Pass, но наше путешествие и дружба продолжаются. Впереди нас ждет много интересного в нашей вселенной, где теперь есть и новые сталкеры, открывшие для себя Зону за последний год. Мир S.T.A.L.K.E.R. ждут новые истории и впечатления, сюжетные DLC и множество сюрпризов, которые мы уже готовим. Впереди еще много интересного, и мы будем рады видеть вас вместе с нами. Вперед по неизведанным дорогам, к новым приключениям и мечтам.

Напоминаем, что PS5-версия STALKER 2 выйдет 20 ноября, ровно через год после релиза на ПК, Xbox Series S|X и сервиса Xbox Game Pass.

122
60
Комментарии:  60
Brainstoun

Даже этого года команде позорников не хватило, чтобы пофиксить хоть чуток багов в СВАЛКЕРЕ 2

78
EragonRipper

Смутадрочеры на месте?

81
Женя Ярошенко EragonRipper

Но, речь же о забагованном, тормознутом сралкере

33
ChaosFive555 EragonRipper

Ой, а шо это мы сравниваем новеллу с шутаном?) А шо это мы не хотим в пример приводить Атомик Харт?)) Давай ты пойдёшь дальше и будешь сравнивать Ждалкера с...ну даже не знаю, "Местью Боксёра" или "Дальнобойщиками"?))) Чего бы не пойти в полный маразм?)

33
Дима офф
59
dehis901

🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤💕💕💕💕

9
ChaosFive555
20
Колхозный Эндуро

Нормально отстрелялась

10
JAPАN

Скатертью дорожка - безрукие упыри! Игры научить делать потом приходите!

40
fcn_maks

куда приходить? к майкам? а там что все с руками?

3
Egik81

Все логично. Я думаю для обеих сторон, что мелких, что GSC Game World. Нахождение в Xbox Game Pass позволило мелких привлечь народ в свой сервис. Но время идёт и нужно обновление новыми проектами. GSC Game World получило отпыт и отзывы и хорошую в том числе финансовую поддержку со стороны расширенного комьюнити Тем более было достаточно времени, чтобы определится что для вас S.T.A.L.K.E.R. один из или всё-таки больше этого. В последнем случае вы просто уже его купите как обычную игру. Касательно багов и прочего. Проблема таких масштабных игр в том, что исправить их до конца невозможно. Даже комьюнити, к сожалению этого, не сможет сделать. Но максимально приблизить игру к идеалу, возможно. И эта возможность не исчезает пока игру поддерживают обе части заинтересованных лиц. Под последними я имею в виду игроделов и комьюнити. Под спойлером скрин с багом одной известной игры, когда её поддержка уже была, как бы завершена.

Спойлер

Вот такой баг я схватил, когда поддержка игры официально была завершена. Скрину этому уже хрен знает сколько лет.

25
ratte88

Ведьмаки всегда багованным были, особенно второй.

6
Ukropя

Так в чем баг, чел упал зацепился ногой и повис?

СССР2

Новость сравнима с; Сталкер-2 покидает торрент!

18
Hatake7

Буква Ю! Даже не запускал сиё поделие)

10
Marksman и MARXman тоже
14
prowkan
10
Playground_man

плак плак плак.. это был год.. плак плак плак...
gsc гей ворлд не смогли не заплакать в конце, их выкинули за борт как вонючих шалашовок 😂
Нормальные игры продолжили быть в кругу лучших но не сралкер2 😂

10
metra_style

сралкер иди на ....

9
Playground_man

До геймпасса дошло что среди нормальных игр сралкер2 нет места. Этот кусок багованного кода недостоен вообще продаваться. Шутка ли каждый месяц уже год выпускать по патчу.. они вообще игру делали или делают её сейчас через патчи? х-бокс пинком под зад вышвырнул этих недоделков из своей системы, что надо сделать и другим уважающим себя компаниям и платформам. На очереди Стим )) надеюсь и он поймёт что сралкер2 это не игра и их обманывают.

7
SilkySarge

как же у тебя подгорает из-за gsc и сталкера! А как относиться к тем кому игра нравится?

4
Playground_man SilkySarge

Тем кому "понравилось" можно только пожалеть бедолаг и пожелать им освоить вкус, ибо его явно получается нет.

1
SilkySarge Playground_man

А в какие игры ты хочешь чтобы мне нравилось?

1
