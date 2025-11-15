STALKER 2 покидает Xbox Game Pass с прощальным посланием от GSC Game World

Уже завтра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покинет каталог Xbox Game Pass. Удаление игры, запланированное на 15 ноября 2025 года, стало для многих игроков неожиданностью, особенно если учесть, что игра стала доступна на сервисе в день релиза и стала одной из самых обсуждаемых игр года на платформе.

На пути игры, разработанной GSC Game World, стояли переносы сроков, внутренние трудности которое отразилось на команде разработчиков. Невзирая на все трудности, они не только завершили проект, но и постоянно поддерживали связь с сообществом, что повторилось и сейчас, после подтверждения ухода игры с Game Pass. В своем послании GSC поблагодарила сообщество за поддержку игры с момента ее запуска и подчеркнула, что Stalker 2 по-прежнему остается для студии очень личным проектом. Разработчики также напомнили, что сотрудничество с Xbox началось после отправки одного email.

Все это началось с отправки всего одного письма и переросло в одно из самых блестящих партнерств, которые у нас когда-либо были. Это оказалось сочетание, которое в итоге сделало счастливыми миллионы геймеров. Мы много раз говорили об этом, но мы искренне благодарны команде Xbox не только за сотрудничество, но и за невероятные презентации, искреннюю заботу и необычайный профессионализм.



Их поддержка чувствовалась всегда, даже в самые трудные времена. Вместе мы предлагаем геймерам незабываемые впечатления. Мы искренне гордимся тем, чего нам удалось достичь бок о бок. Без вас этот путь был бы, мягко говоря, совершенно иным.



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покидает Game Pass, но наше путешествие и дружба продолжаются. Впереди нас ждет много интересного в нашей вселенной, где теперь есть и новые сталкеры, открывшие для себя Зону за последний год. Мир S.T.A.L.K.E.R. ждут новые истории и впечатления, сюжетные DLC и множество сюрпризов, которые мы уже готовим. Впереди еще много интересного, и мы будем рады видеть вас вместе с нами. Вперед по неизведанным дорогам, к новым приключениям и мечтам.

Напоминаем, что PS5-версия STALKER 2 выйдет 20 ноября, ровно через год после релиза на ПК, Xbox Series S|X и сервиса Xbox Game Pass.