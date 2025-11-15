STALKER 2 покидает Xbox Game Pass с прощальным посланием от GSC Game World

Уже завтра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покинет каталог Xbox Game Pass. Удаление игры, запланированное на 15 ноября 2025 года, стало для многих игроков неожиданностью, особенно если учесть, что игра стала доступна на сервисе в день релиза и стала одной из самых обсуждаемых игр года на платформе.
На пути игры, разработанной GSC Game World, стояли переносы сроков, внутренние трудности которое отразилось на команде разработчиков. Невзирая на все трудности, они не только завершили проект, но и постоянно поддерживали связь с сообществом, что повторилось и сейчас, после подтверждения ухода игры с Game Pass. В своем послании GSC поблагодарила сообщество за поддержку игры с момента ее запуска и подчеркнула, что Stalker 2 по-прежнему остается для студии очень личным проектом. Разработчики также напомнили, что сотрудничество с Xbox началось после отправки одного email.
Все это началось с отправки всего одного письма и переросло в одно из самых блестящих партнерств, которые у нас когда-либо были. Это оказалось сочетание, которое в итоге сделало счастливыми миллионы геймеров. Мы много раз говорили об этом, но мы искренне благодарны команде Xbox не только за сотрудничество, но и за невероятные презентации, искреннюю заботу и необычайный профессионализм.
Их поддержка чувствовалась всегда, даже в самые трудные времена. Вместе мы предлагаем геймерам незабываемые впечатления. Мы искренне гордимся тем, чего нам удалось достичь бок о бок. Без вас этот путь был бы, мягко говоря, совершенно иным.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покидает Game Pass, но наше путешествие и дружба продолжаются. Впереди нас ждет много интересного в нашей вселенной, где теперь есть и новые сталкеры, открывшие для себя Зону за последний год. Мир S.T.A.L.K.E.R. ждут новые истории и впечатления, сюжетные DLC и множество сюрпризов, которые мы уже готовим. Впереди еще много интересного, и мы будем рады видеть вас вместе с нами. Вперед по неизведанным дорогам, к новым приключениям и мечтам.
Напоминаем, что PS5-версия STALKER 2 выйдет 20 ноября, ровно через год после релиза на ПК, Xbox Series S|X и сервиса Xbox Game Pass.
S.T.A.L.K.E.R. 2 — обновление 1.7
Вопрос:
Когда A-Life обходит игрока?
Ответ GSC Game World:
С обновлением 1.7 врагам стало гораздо сложнее обнаружить вас в высокой траве или камышах, а стрельба сквозь кусты стала гораздо менее точной. Перестрелки на болотах наконец-то будут честными! Теперь вы можете использовать зелень по максимуму, но будьте осторожны - чем ближе вы к врагу, тем выше вероятность, что вас заметят.
Мутанты и NPC также научились отступать, если понимают, что шансы на выживание низки. Они также стараются активнее атаковать с фланга и выбирать дистанцию для боя, наиболее подходящую для их оружия.
Вопрос:
Не могли бы вы сделать тизер улучшений в A-Life? Будут ли исправлены текущие проблемы в версии 1.7? (Баги с появлением и т.д.)
Ответ GSC Game World:
Многочисленные исправления и улучшения системы A-Life, благодаря чему фракции теперь могут расширять контроль над новыми территориями. Это означает, что они также могут потерять контроль над своими землями, если не смогут их защитить. Различные точки интереса, контрольные точки, локации (но не хабы) являются предметом борьбы между различными NPC и... мутантами! Они также хотят защищать свои логова и территории от крайне недружелюбных соседей-сталкеров.
Все логично. Я думаю для обеих сторон, что мелких, что GSC Game World. Нахождение в Xbox Game Pass позволило мелких привлечь народ в свой сервис. Но время идёт и нужно обновление новыми проектами. GSC Game World получило отпыт и отзывы и хорошую в том числе финансовую поддержку со стороны расширенного комьюнити Тем более было достаточно времени, чтобы определится что для вас S.T.A.L.K.E.R. один из или всё-таки больше этого. В последнем случае вы просто уже его купите как обычную игру. Касательно багов и прочего. Проблема таких масштабных игр в том, что исправить их до конца невозможно. Даже комьюнити, к сожалению этого, не сможет сделать. Но максимально приблизить игру к идеалу, возможно. И эта возможность не исчезает пока игру поддерживают обе части заинтересованных лиц. Под последними я имею в виду игроделов и комьюнити. Под спойлером скрин с багом одной известной игры, когда её поддержка уже была, как бы завершена.
Вот такой баг я схватил, когда поддержка игры официально была завершена. Скрину этому уже хрен знает сколько лет.
