STALKER 2 получила мод с кинематографическими эффектами, вдохновлённый FEAR/Crysis

Моддер Cazanu выпустил мод для STALKER 2, который сделает перестрелки в игре более похожими на перестрелки в FEAR или Crysis. Мод доводит количество частиц дыма и искр в игре до экстремальных значений, придавая ей более кинематографический вид.

Если говорить подробнее, мод Cinematic FX увеличивает количество дыма, искр, пыли и обломков. Чтобы продемонстрировать эти новые эффекты частиц, моддер поделился скриншотами. Они дадут вам представление о том, чего можно ожидать.

Как вы можете видеть, перестрелки теперь больше похожи на те, что были в первой игре FEAR. В игре Monolith использовались экстремальные эффекты дыма и искр во время перестрелок. Они не были реалистичными, но чертовски крутыми. И именно это добавляет данный мод в STALKER 2.