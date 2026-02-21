STALKER 2 получила мод с кинематографическими эффектами, вдохновлённый FEAR/Crysis

Моддер Cazanu выпустил мод для STALKER 2, который сделает перестрелки в игре более похожими на перестрелки в FEAR или Crysis. Мод доводит количество частиц дыма и искр в игре до экстремальных значений, придавая ей более кинематографический вид.
Если говорить подробнее, мод Cinematic FX увеличивает количество дыма, искр, пыли и обломков. Чтобы продемонстрировать эти новые эффекты частиц, моддер поделился скриншотами. Они дадут вам представление о том, чего можно ожидать.
Как вы можете видеть, перестрелки теперь больше похожи на те, что были в первой игре FEAR. В игре Monolith использовались экстремальные эффекты дыма и искр во время перестрелок. Они не были реалистичными, но чертовски крутыми. И именно это добавляет данный мод в STALKER 2.
а сама игра когда выйдет из стадии ранний достуа)))))?\
Всё равно Anomaly > Stalker 2
Придумал новый артефакт "Память" (или, внезапно, "Кино"). Игрок, экипируя его, вспоминает (а по факту переносится в) события первых игр. Да, типа "сон собаки", и почти ни на что не влияет.
Это должно было быть в игре изначально, без всяких модов
Эффект в FEAR была Альма а не это вот всё..