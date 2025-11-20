STALKER 2 получит первое дополнение в 2026 году; новостей о мультиплеере и кроссплатформенных модах пока нет

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла сегодня на консоли Sony PlayStation 5, ровно через год после первоначального релиза на ПК и Xbox Series S|X, после окончания срока действия соглашения с Microsoft об эксклюзивности на консоли.

Перед прошлогодним релизом GSC Game World заявила, что в конечном итоге игра будет обновлена ​​такими функциями, как многопользовательский режим, кроссплатформенные моды и аппаратно ускоренная трассировка лучей. Однако спустя двенадцать месяцев новостей об этом всё ещё нет. Но мы получили подтверждение, что первый DLC для STALKER 2 выйдет в 2026 году. Напомним, что в состав Ultimate Edition включены «два будущих дополнения и все предстоящие DLC».

Захар Бочаров также рассказал, что GSC Game World довольна показателями S.T.A.L.K.E.R. 2 на данный момент.