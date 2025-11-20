ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 879 оценок

STALKER 2 получит первое дополнение в 2026 году; новостей о мультиплеере и кроссплатформенных модах пока нет

monk70 monk70

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла сегодня на консоли Sony PlayStation 5, ровно через год после первоначального релиза на ПК и Xbox Series S|X, после окончания срока действия соглашения с Microsoft об эксклюзивности на консоли.

Перед прошлогодним релизом GSC Game World заявила, что в конечном итоге игра будет обновлена ​​такими функциями, как многопользовательский режим, кроссплатформенные моды и аппаратно ускоренная трассировка лучей. Однако спустя двенадцать месяцев новостей об этом всё ещё нет. Но мы получили подтверждение, что первый DLC для STALKER 2 выйдет в 2026 году. Напомним, что в состав Ultimate Edition включены «два будущих дополнения и все предстоящие DLC».

Захар Бочаров также рассказал, что GSC Game World довольна показателями S.T.A.L.K.E.R. 2 на данный момент.

Комментарии:  13
SoRaS3

Праздник продолжается. ))

Допы ждём.

20
Arik8100

я модами добавил 8 допов которые вырезали!уже что то!

saa0891
Миллион проданных копий менее чем за три дня и несколько миллионов игроков через Game Pass на ПК и Xbox, несомненно, можно считать успешными показателями.

Можно только посочувствовать тем кто готов платить за подобное поделие.

16
Федя Хомяков

Играй в Смуту )))

5
saa0891 Федя Хомяков

Зачем писать всякую бредятину, при чем тут Смута и почему я должен в неё играть

1
enigmahas saa0891

боты только про смуту знают.

Revan 1

Есть хоть один день без упоминания этого высера в новостях? Его форсят тут чтоли?

10
Никита Дроздоvv

Если в 2026 году действительно выйдет дополнение, то я надеюсь они выпустят его минимум летом, так как техническая часть всё ещё не идеальна. Она конечно сейчас лучше, чем была на релизе, но техническую часть всё ещё можно и нужно улучшать. Да и в принципе ещё слишком рано для DLC, как минимум до лета 2026 года.

2
Niko71790

роскомнадзор сделал так много для GSC и сталкера в частности, сколько не сделали все стримеры для пиара...

2
Abarmot90

Подскажите. При открытии карты, фпс не проседает до 30+-? Пк, лицензия, без модов. Стало так после обновы 1.7

enigmahas

Проседает до 0.

2
BluntZebulon

Так это ж вроде теперь продукт нежелательной организации

Viktor Nikolayevich

Успешный успех