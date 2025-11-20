STALKER 2 получит первое дополнение в 2026 году; новостей о мультиплеере и кроссплатформенных модах пока нет

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла сегодня на консоли Sony PlayStation 5, ровно через год после первоначального релиза на ПК и Xbox Series S|X, после окончания срока действия соглашения с Microsoft об эксклюзивности на консоли.
Перед прошлогодним релизом GSC Game World заявила, что в конечном итоге игра будет обновлена такими функциями, как многопользовательский режим, кроссплатформенные моды и аппаратно ускоренная трассировка лучей. Однако спустя двенадцать месяцев новостей об этом всё ещё нет. Но мы получили подтверждение, что первый DLC для STALKER 2 выйдет в 2026 году. Напомним, что в состав Ultimate Edition включены «два будущих дополнения и все предстоящие DLC».
Захар Бочаров также рассказал, что GSC Game World довольна показателями S.T.A.L.K.E.R. 2 на данный момент.
Праздник продолжается. ))
Допы ждём.
я модами добавил 8 допов которые вырезали!уже что то!
Можно только посочувствовать тем кто готов платить за подобное поделие.
Играй в Смуту )))
Зачем писать всякую бредятину, при чем тут Смута и почему я должен в неё играть
боты только про смуту знают.
Есть хоть один день без упоминания этого высера в новостях? Его форсят тут чтоли?
Если в 2026 году действительно выйдет дополнение, то я надеюсь они выпустят его минимум летом, так как техническая часть всё ещё не идеальна. Она конечно сейчас лучше, чем была на релизе, но техническую часть всё ещё можно и нужно улучшать. Да и в принципе ещё слишком рано для DLC, как минимум до лета 2026 года.
роскомнадзор сделал так много для GSC и сталкера в частности, сколько не сделали все стримеры для пиара...
Подскажите. При открытии карты, фпс не проседает до 30+-? Пк, лицензия, без модов. Стало так после обновы 1.7
Проседает до 0.
Так это ж вроде теперь продукт нежелательной организации
Успешный успех