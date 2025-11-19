ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 866 оценок

Стало известно точное время выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5

monk70 monk70

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выходит 20 ноября на PlayStation 5. После периода эксклюзивности для Xbox и заметного удаления из каталога Xbox Game Pass, этот шутер от первого лица от GSC Game World открывается новой аудитории.

Разработчики из GSC Game World подтвердили это в публикации в социальной сети X точно время глобального запуска. S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 станет доступна в 15:00 МСК.

23
10
Комментарии:  10
TerryTrix

Всё равно как-то ПОХ на них. Они персоны нон грата!

И 4A Games туда-же к ним в один котёл!

14
CoolKaz

А 4А чё сделали? Они вроде как молчали и молчат и игры их всё ещё продаются для ру

Brainstoun

Жду обсёр игры на плойке, как её начнут чмырить за все её баги, плоешники прочувствуют весь этот nuздец на себе.

5
askazanov

Перенесут!

4
Destroited

Да куда уж дальше переносить эту убогую альфа версию.

8
askazanov Destroited

Ну не знаю, отчасти правда есть, но прошёл с удовольствием на с багами небольшими )

4
torn22 askazanov

не большими,да ты окуел😆

3
Никита Дроздоvv

В коментах как обычно!

1
Kenn1y

Они о чем, на диске уже доступно с четверга.

worlock92

Надеюсь в PS Plus сразу закинут, ибо покупать это вряд ли будут в больших количествах