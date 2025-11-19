Стало известно точное время выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выходит 20 ноября на PlayStation 5. После периода эксклюзивности для Xbox и заметного удаления из каталога Xbox Game Pass, этот шутер от первого лица от GSC Game World открывается новой аудитории.
Разработчики из GSC Game World подтвердили это в публикации в социальной сети X точно время глобального запуска. S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 станет доступна в 15:00 МСК.
Всё равно как-то ПОХ на них. Они персоны нон грата!
И 4A Games туда-же к ним в один котёл!
А 4А чё сделали? Они вроде как молчали и молчат и игры их всё ещё продаются для ру
Жду обсёр игры на плойке, как её начнут чмырить за все её баги, плоешники прочувствуют весь этот nuздец на себе.
Перенесут!
Да куда уж дальше переносить эту убогую альфа версию.
Ну не знаю, отчасти правда есть, но прошёл с удовольствием на с багами небольшими )
не большими,да ты окуел😆
В коментах как обычно!
Они о чем, на диске уже доступно с четверга.
Надеюсь в PS Plus сразу закинут, ибо покупать это вряд ли будут в больших количествах