Старейший разработчик Японии оценил S.T.A.L.K.E.R. 2 и попросил сделать мод

83-летний японский разработчик видеоигр, известный под псевдонимом Hal, начал знакомство с шутером S.T.A.L.K.E.R. 2 и поделился своими впечатлениями. Президент компании, которая занимается созданием игр для взрослых, в социальных сетях поделился своим новым фото где в перерыве между основной работой, он занимается изучением Чернобыльской зоны в новой игре.

По словам старейшего разработчика Японии, он большой фанат серии и как многие другие игроки с нетерпением ждал выхода сиквела. Он признался, что даже в таком возрасте спустя 15 лет ожиданий с радостью погрузился в атмосферу нового шутера. Однако он отметил, что мелкий шрифт интерфейса затрудняет игру и выразил надежду на появление модификации для увеличения текста и субтитров.

История о том, как ветеран японской игровой индустрии оценивает S.T.A.L.K.E.R. 2, вызвала живой отклик в сообществе. Игроки восприняли это как доказательство того, что хорошие игры не имеют возрастных ограничений и могут увлекать людей самых разных профессий и поколений. Кто-то из пользователей даже отправился изучать его эро-игры, в надежды отыскать отсылки к серии S.T.A.L.K.E.R. По словам самого Hal он часто отсылается к любимым франшизам в своих творениях.

Тем временем разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжают активно улучшать проект. Недавно они выпустили третий патч объемом 23 ГБ, исправивший утечку памяти и множество других технических недочетов. Кроме того, они опубликовали хвалебный трейлер игры с обзором высоких оценок за визуальную составляющую и атмосферность.