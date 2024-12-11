Старейший разработчик Японии оценил S.T.A.L.K.E.R. 2 и попросил сделать мод

83-летний японский разработчик видеоигр, известный под псевдонимом Hal, начал знакомство с шутером S.T.A.L.K.E.R. 2 и поделился своими впечатлениями. Президент компании, которая занимается созданием игр для взрослых, в социальных сетях поделился своим новым фото где в перерыве между основной работой, он занимается изучением Чернобыльской зоны в новой игре.
По словам старейшего разработчика Японии, он большой фанат серии и как многие другие игроки с нетерпением ждал выхода сиквела. Он признался, что даже в таком возрасте спустя 15 лет ожиданий с радостью погрузился в атмосферу нового шутера. Однако он отметил, что мелкий шрифт интерфейса затрудняет игру и выразил надежду на появление модификации для увеличения текста и субтитров.
История о том, как ветеран японской игровой индустрии оценивает S.T.A.L.K.E.R. 2, вызвала живой отклик в сообществе. Игроки восприняли это как доказательство того, что хорошие игры не имеют возрастных ограничений и могут увлекать людей самых разных профессий и поколений. Кто-то из пользователей даже отправился изучать его эро-игры, в надежды отыскать отсылки к серии S.T.A.L.K.E.R. По словам самого Hal он часто отсылается к любимым франшизам в своих творениях.
Тем временем разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжают активно улучшать проект. Недавно они выпустили третий патч объемом 23 ГБ, исправивший утечку памяти и множество других технических недочетов. Кроме того, они опубликовали хвалебный трейлер игры с обзором высоких оценок за визуальную составляющую и атмосферность.
Не фига не изменили в третьем патче, ещё хуже стало, я на эпических настройках играл, теперь на высокие пересел! Переустанавливал игру, такое чувство может патчи не загрузились хз короче , игра на Стим версии.
У меня все работает уже до Янова дошёл был патч который крашил игру при уроне неважно ты или враг, да есть дропы фпс бесищие, бежишь и все замирает на 3 сёк
У меня фпс просто до 5 падает и все , можно смело вырубать игру
У тебя Стим версия ?
У меня с выхода игры ни одного вылета! Однако долбанная просадка до 5 кадров никуда не делась.. Может через минут 30 упасть, может через 1 час, приходится десятки раз перезапускать игру... Надеюсь следующим патчем исправят это.
А как его компания называется? Друг спрашивает // Никита Комаров
Illusion softworks😂😂😂 // Александр Мастерс
на телевизоре на самом деле современные игры сложна играть. когда игры были в 720р были нормальные шрифты. в скуриме нормальные шрифты, в старфилде нормальные ширифты в интвентаре.
Фанаты Сталкера...
Кодзима как быстро постарел, вроде так выглядел молодо еще недавно совсем
)))) так вот кто такой бюрер на самом деле
дедушка явно дурачёк курить в таком возрасте, когда уже клетки не регенерируют!, курить вредно ля здоровья!, а вайп прямая дорога к астме!
Пить воду вредно для здоровья, все кто пили воду в итоге умерли)