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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 17 577 оценок

Студия "Реплика" показала русскую озвучку Фауста из S.T.A.L.K.E.R. 2

Shimon Mood Shimon Mood

Продолжаем серию видеороликов, в которой вы сможете ближе познакомиться с ключевыми персонажами S.T.A.L.K.E.R. 2 и узнать, кто стоит за их голосами!

В этот раз мы представляем вам Фауста. Духовный наставник группировки «Полдень», состоящей из бывших монолитовцев. В отличие от Бродяги, стремящегося вернуть бывших «фанатиков» к нормальной жизни, Фауст имеет собственный взгляд на будущее группировки.

Голос Фауста: Aron Danmer

49
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Dark1994

Это сколько уже на эту поделку фашиков патчи не выпускали?)

27
Omnia Smirnow

Кто ты ZZZ воин?

4
ZIKURATE

Топ, спасибо что не бросаете!

14
BloomingVysor

Класс, ждем полностью готовую версию озвучки. Как раз может игру приведут в нормальное состояние

12
ZIKURATE

Куда рубль занести?

7
Shimon Mood

https://boosty.to/repcam

6
MORDORR

В музей занеси. За них там юанями дают.

Misha Mi

Ну неплохо.. Что-то разработчики пропали с радаров, уже давно патчей не выходило. Даже анонса DLC тишина )

4
Галлиус Ракс

скорее всего, на презентации от Майков покажут в начале июня. Чисто по логике если судить.

3
jax baron

а что вообще в длс будет то? - хотябы на уровне слухов узнать

askazanov

Круто.

4
Rаyden

Уж показали, так показали!!!!

3
ZIKURATE

Кому нужно те поглядели)))))

ZIKURATE

https://boosty.to/repcam?isFromFeed=true тут можно глянуть

Shimon Mood

Ждем модераторов что бы обновили страницу

2
Лариан Яна
Astrallines

Выглядит не плохо.

Walter Doppler

Не, ну было всё нормально - тишина, все эту поделку уже как бы и призабыли. Так нет ))) надо было опять с днища поднять тему! И какая разница - русская озвучка, не русская? Что это меняет? Начало и кончало известно и не изменяемо. Хотелок игроков в игре НИКОГДА не будет. Что ждать? Глобального мода? Ага, счас ))) Просто надо игру забыть - недоконтора бабло срубила, "медальки" им на шею, как "самой из самых игр" повесили. Всё - лавочку можно закрывать - как был "недострой", так им и останется...