Студия "Реплика" показала русскую озвучку Фауста из S.T.A.L.K.E.R. 2

Продолжаем серию видеороликов, в которой вы сможете ближе познакомиться с ключевыми персонажами S.T.A.L.K.E.R. 2 и узнать, кто стоит за их голосами!

В этот раз мы представляем вам Фауста. Духовный наставник группировки «Полдень», состоящей из бывших монолитовцев. В отличие от Бродяги, стремящегося вернуть бывших «фанатиков» к нормальной жизни, Фауст имеет собственный взгляд на будущее группировки.

Голос Фауста: Aron Danmer