Студия "Реплика" показала русскую озвучку Фауста из S.T.A.L.K.E.R. 2

Продолжаем серию видеороликов, в которой вы сможете ближе познакомиться с ключевыми персонажами S.T.A.L.K.E.R. 2 и узнать, кто стоит за их голосами!
В этот раз мы представляем вам Фауста. Духовный наставник группировки «Полдень», состоящей из бывших монолитовцев. В отличие от Бродяги, стремящегося вернуть бывших «фанатиков» к нормальной жизни, Фауст имеет собственный взгляд на будущее группировки.
Голос Фауста: Aron Danmer
Это сколько уже на эту поделку фашиков патчи не выпускали?)
Кто ты ZZZ воин?
Топ, спасибо что не бросаете!
Класс, ждем полностью готовую версию озвучки. Как раз может игру приведут в нормальное состояние
Куда рубль занести?
https://boosty.to/repcam
В музей занеси. За них там юанями дают.
Ну неплохо.. Что-то разработчики пропали с радаров, уже давно патчей не выходило. Даже анонса DLC тишина )
скорее всего, на презентации от Майков покажут в начале июня. Чисто по логике если судить.
а что вообще в длс будет то? - хотябы на уровне слухов узнать
Круто.
Уж показали, так показали!!!!
Кому нужно те поглядели)))))
https://boosty.to/repcam?isFromFeed=true тут можно глянуть
Ждем модераторов что бы обновили страницу
Выглядит не плохо.
Не, ну было всё нормально - тишина, все эту поделку уже как бы и призабыли. Так нет ))) надо было опять с днища поднять тему! И какая разница - русская озвучка, не русская? Что это меняет? Начало и кончало известно и не изменяемо. Хотелок игроков в игре НИКОГДА не будет. Что ждать? Глобального мода? Ага, счас ))) Просто надо игру забыть - недоконтора бабло срубила, "медальки" им на шею, как "самой из самых игр" повесили. Всё - лавочку можно закрывать - как был "недострой", так им и останется...