Судя по всему, нас ждёт ещё один перенос даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

На платформе Reddit появилась информация о грядущем трейлере игры, в котором, по слухам, указана новая дата выхода — 20 ноября. Эта дата существенно отличается от ранее заявленной — 5 сентября.
Официальная премьера ролика ожидается сегодня в 16:00 по московскому времени. Однако некоторым пользователям, по-видимому, удалось получить доступ к видео раньше срока. Впрочем, в настоящий момент доступ к трейлеру уже закрыт, что лишь подогревает интерес игрового сообщества.
А уже 12 августа разработчики обещают выпустить обширный дневник разработки, который прольёт свет на многие аспекты игры. В нём создатели планируют представить:
- Демонстрацию свежего геймплея, включая прохождение одного из сюжетных квестов
- Подробности о мире игры и его локациях
- Интервью с командой разработчиков
- Эксклюзивные кадры из процесса создания игры
Если информация о переносе релиза подтвердится, это будет означать задержку почти на два с половиной месяца. Такое решение, по неподтверждённым данным, может быть связано с необходимостью устранения ряда технических проблем, с которыми столкнулась команда в последнее время.
Обновление:
Поступило официальное подтверждение информации. С выходом трейлера разработчики действительно объявили о переносе даты релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на 20 ноября. Таким образом, слухи оказались верны, и фанатам придётся ещё немного подождать, прежде чем вернуться в Зону.
главное предзаказы не отменят, доить лохов можно вечно )
глядишь за пару месяцев еще скриншотиков нарендерят за 80$...
upd уже и вики подредактировали, ах молодцы
- Оно боится
Я кстати тоже подумал про это, ибо ваха 5 сентября выходит (для ультимейт издания)
Игры вообще разных жанров. Миллионы подпивасов, которые есть у армии сталкера прячушиеся по лесам и ищущие артефактив виде заклалок)
Вахе такое и не снилось)
А ты походит еще тот шизик.
Пруф что вы имейте право ставить диагноз.
Ты что-то попутал - миллионы фанов по всему миру у вахи, а сталкер популярен только в СНГ, на который разрабы забили, во всём остальном мире ждалкер - жалкая и провальная копия фоллаута
ждалкер 2 дожить внукам до релиза
привет из 2124
Мне мой дедушка ещё рассказывал, что он в юности ждал Сталкер 2 игрушку...
а дед почти 100 лето прожил.
Скринте, будет в октябре перенос на 2025 год 2 квартал!
Это уже какой по счету перенос игры ? Может стоит сделать какие то правила на количество переносов релиза чтобы разработчики не спешили с релизом пока продукт не будет готов.
Это сталкер, он готов не будет никогда
вроде как 6й пошел если не больше...
4 перенос. Откуда ты 6 раз взял))) тем более если не больше якобы)
Ну, этого стоило ожидать...
главное на хрей 2.0 сначала отменили в 2011, а повторный анонс в 2018 был
Официально перенесли
Оставь надежду всяк сюда входящий! Что есть ожидающие!?
Все по канону 🤣🤣🤣🤣🤣
Как будто кто-то сомневался)
20 ноября, а год? Год забыли указать.
Ну маленько промахнулся // Владимир Цой
Пока не объявили, а только слух. Так что у тебя есть ещё все шансы) // Артём Ганник-Атаракс
https://vk.com/wall-100235_799614 - объявили. // Александр Лепехин
Слегка перехвалил этих мошенников. А так да, годная Ванга.
Ага, уже тоже видел // Артём Ганник-Атаракс
Уже письмо запостили. И ведь все равно выйдет сырой помой, который будут доделывать годами
Что? кто будет доделывать, ты о чем? разве что мододелы.
Эта новость сделала мой день) Ждите еще 10 лет, господа, может выпустят еще один трейлер ) И почему я не удивлен )
Не может быть? Да, неужели? Хахаха. Лол
Всего-то еще один новый перенос из бесконечной череды переносов.
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХХААХХАХАХАХХА
ждалкер 2 это космический гражданин на минималках, роднит их одно, ни то, ни другое никогда не выйдет
Ох уж этот ваш неуловимый сталкер 2...
Ждалкер
Чему быть тому не миновать. А вообще к чему переносы? Мододелы починят и исправят все что эти рукожопы намастерят
Как будто кто-то сомневался
Все равно в нее стоит будет играть после того как сделают русскую озвучку, без нее смысла в такое играть явно нет.
Да и пох😅 // Monax Hax
Пхахаха! 2025 не раньше ;)
Привет предзаказанутым;)
2025 теперь ждём, потом неизвестно...
Игра 404
Уверен она и в 2024 не выйдет
Да пусть переносят, лишь бы сделали нормально. Нытики так же Киберпанк всё подгоняли, "выпускайте быстрее, хватит переносить" а что из этого вышло все помнят.
Там ещё трейлер выкатили
Да и пох.
а я говорил...
Да иди ты. :))))
ЛОЛ
Чё порвался? Официально перенос объявили. Жалко свои гривни? Понял, что слил в унитаз, вот и бесишься.
увы- это уже не слух
Не судя по всему, а уже, плюс на сайте уже есть новость // Илья Афанасьев
кал
Зрада получается)
Ж.Д.А.Л.К.Е.Р
Видимо работники gsc очень часто ходят своих мам навещать, в чешских борделях, и это мешает им работать 😁🤦♂️.
Вот ты в борделе родился, и нечего :)
Ну все вроде хорошо, традиция не нарушена)
Как обычно блин - Ж.Д.А.Л.К.Е.Р. 2
не успевают Дяденьки дополировку провести (
Не было,не было и вот опять!
Да лаааааааааааааааааааадно, всего один ????)))))))))))))))
хаха и эти клоуны говорили что сталкер 2 не повторит судьбу киберпанка,конечно не повторит,игра просто не выйдет. а если выйдет,то вишенкой на торте будет то что игра будет не играбельна из-за багов,как киберпанк,и будут годами его чинить а будут чинить моддеры как обычно
Вот у лаптей пердаки горят :))))))))))
Лол, как будто никто не помнит ситуации с первым сталкером:
- обещания огромной кучи удивительных, революционных фишек в игре!
- указание точной даты выхода!
- перенос...
- перенос, перенос, перенос...
- указание новой наиточнейшей даты выхода!
- перенос, перенос, перенос...
- указание финальной гарантированной выхода!
- перенос, перенос, перенос...
- просьбы фанатам потерпеть, потому что их ждет чудо игропрома, игра невероятной глубины и проработки!
- перенос, перенос, перенос...
- выход ни разу ни в чем не революционного шутана, выезжащего строго на идеях советских писателей Стругацкий, атмосфере постсовка, гоповской романтики и песнях у костра под гитару в стиле советских 70-х...
- ТОННЫ БАГОВ...
- мододелы и фанаты допиливают игру напильником и наждачкой, красят, чинят, выпускают моды и дополнения.
- после тонны фанатских модов и патчей в Сталкер становится можно играть...
- GSC говорит всем "видите какую офигенную игры МЫ ВАМ сделали?"
Впрочем удивляться тут нечему. Наводящий вопрос: в какой стране находятся главные колл-центры мошенников и разводил, которые рассказывают и обещают разное - а потом пенсов на бабки кидают?
Да они просто обосрались из-за того, что выходит Warhammer 40k Space Marine 2 - это уже предсказывали Белоруские блогеры xbtgame
Вот и дождались 25 августа и очередной перенос !Как я и говорил !вообщем забудьте народ про эту игру !разрабы походу с дуба рухнули !
Как удивили.
Да не волнуйтесь о переносе (игра не выйдет)
А я говорил, но какая то хрюшка меня заминусила)))
Сами с себя уже рофлят) ну да пох- пусть лучше допиливают, чем нам портить впечатление багами. все же помнят печальный старт киберпанка? хз- как по мне, выглядит очень атмосферно.
Вау, три дня прошло. Нострадамуса никто не заказывал?)
Похоже, но не оно)
Забудьте на…уй в общем на это к…л,игра не выйдет некогда !
Подождали 10 лет, подождем еще пару месяцев. Ничего страшного
2027-28 примерно, ито будет не играбильно 100% пока сами майки не возьмут всё в свои руки, а gsc то откуда умеют в разработку?
эх, я думал будет во что поиграть в сентябре