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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 089 оценок

Судя по всему, нас ждёт ещё один перенос даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Lunersun
Новости

На платформе Reddit появилась информация о грядущем трейлере игры, в котором, по слухам, указана новая дата выхода — 20 ноября. Эта дата существенно отличается от ранее заявленной — 5 сентября.

Официальная премьера ролика ожидается сегодня в 16:00 по московскому времени. Однако некоторым пользователям, по-видимому, удалось получить доступ к видео раньше срока. Впрочем, в настоящий момент доступ к трейлеру уже закрыт, что лишь подогревает интерес игрового сообщества.

А уже 12 августа разработчики обещают выпустить обширный дневник разработки, который прольёт свет на многие аспекты игры. В нём создатели планируют представить:

  • Демонстрацию свежего геймплея, включая прохождение одного из сюжетных квестов
  • Подробности о мире игры и его локациях
  • Интервью с командой разработчиков
  • Эксклюзивные кадры из процесса создания игры

Если информация о переносе релиза подтвердится, это будет означать задержку почти на два с половиной месяца. Такое решение, по неподтверждённым данным, может быть связано с необходимостью устранения ряда технических проблем, с которыми столкнулась команда в последнее время.

Обновление:

Поступило официальное подтверждение информации. С выходом трейлера разработчики действительно объявили о переносе даты релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на 20 ноября. Таким образом, слухи оказались верны, и фанатам придётся ещё немного подождать, прежде чем вернуться в Зону.

28
80
Комментарии: 80
Ваш комментарий
DowncastKylian

главное предзаказы не отменят, доить лохов можно вечно )

глядишь за пару месяцев еще скриншотиков нарендерят за 80$...

upd уже и вики подредактировали, ах молодцы

32
Unicorling

- Оно боится

31
ArXaHgEL17

Я кстати тоже подумал про это, ибо ваха 5 сентября выходит (для ультимейт издания)

1
Uilenspiegel ArXaHgEL17

Игры вообще разных жанров. Миллионы подпивасов, которые есть у армии сталкера прячушиеся по лесам и ищущие артефактив виде заклалок)

Вахе такое и не снилось)

0
Skull Eduction Uilenspiegel

А ты походит еще тот шизик.

0
Uilenspiegel Skull Eduction

Пруф что вы имейте право ставить диагноз.

0
ChromeDisaster Uilenspiegel

Ты что-то попутал - миллионы фанов по всему миру у вахи, а сталкер популярен только в СНГ, на который разрабы забили, во всём остальном мире ждалкер - жалкая и провальная копия фоллаута

-1
Rorschach93

ждалкер 2 дожить внукам до релиза

14
Димка2010

привет из 2124

Мне мой дедушка ещё рассказывал, что он в юности ждал Сталкер 2 игрушку...

а дед почти 100 лето прожил.

5
Jose Mane

Скринте, будет в октябре перенос на 2025 год 2 квартал!

13
Mimizu

Это уже какой по счету перенос игры ? Может стоит сделать какие то правила на количество переносов релиза чтобы разработчики не спешили с релизом пока продукт не будет готов.

12
Unicorling

Это сталкер, он готов не будет никогда

22
DowncastKylian

вроде как 6й пошел если не больше...

0
Имран2442 DowncastKylian

4 перенос. Откуда ты 6 раз взял))) тем более если не больше якобы)

-2
Vetrjak
11
BAZKIN
9
PatronizingEustace

Ну, этого стоило ожидать...

7
Rorschach93

главное на хрей 2.0 сначала отменили в 2011, а повторный анонс в 2018 был

-1
monk70

Официально перенесли

7
losevik

Оставь надежду всяк сюда входящий! Что есть ожидающие!?

6
st1g-210890

Все по канону 🤣🤣🤣🤣🤣

6
shurasick876

Как будто кто-то сомневался)

5
Ден

20 ноября, а год? Год забыли указать.

5
Пользователь ВКонтакте

Ну маленько промахнулся // Владимир Цой

4
Пользователь ВКонтакте

Пока не объявили, а только слух. Так что у тебя есть ещё все шансы) // Артём Ганник-Атаракс

-2
Unicorling Пользователь ВКонтакте
0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

https://vk.com/wall-100235_799614 - объявили. // Александр Лепехин

0
Grudininlol

Слегка перехвалил этих мошенников. А так да, годная Ванга.

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ага, уже тоже видел // Артём Ганник-Атаракс

0
Папел

Уже письмо запостили. И ведь все равно выйдет сырой помой, который будут доделывать годами

4
QAmiak

Что? кто будет доделывать, ты о чем? разве что мододелы.

0
SektoR project
4
Eios

Эта новость сделала мой день) Ждите еще 10 лет, господа, может выпустят еще один трейлер ) И почему я не удивлен )

3
Emperor77

Не может быть? Да, неужели? Хахаха. Лол

Всего-то еще один новый перенос из бесконечной череды переносов.

3
BushmasterFireArms

АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХХААХХАХАХАХХА

3
fundamentalist

ждалкер 2 это космический гражданин на минималках, роднит их одно, ни то, ни другое никогда не выйдет

2
BossyBat

Ох уж этот ваш неуловимый сталкер 2...

2
VI_ndetta

Ждалкер

2
-zotik-

Чему быть тому не миновать. А вообще к чему переносы? Мододелы починят и исправят все что эти рукожопы намастерят

1
canteexnik

Как будто кто-то сомневался

1
Lady_Leda

Все равно в нее стоит будет играть после того как сделают русскую озвучку, без нее смысла в такое играть явно нет.

1
Пользователь ВКонтакте

Да и пох😅 // Monax Hax

1
Гейб 30 процентный

Пхахаха! 2025 не раньше ;)
Привет предзаказанутым;)

1
Mark500

2025 теперь ждём, потом неизвестно...

0
RedDiezeL

Игра 404

Уверен она и в 2024 не выйдет

1
BENDJI

Да пусть переносят, лишь бы сделали нормально. Нытики так же Киберпанк всё подгоняли, "выпускайте быстрее, хватит переносить" а что из этого вышло все помнят.

1
BENDJI

Там ещё трейлер выкатили

2
Uilenspiegel

Да и пох.

1
Господин Никто

а я говорил...

0
Кей Овальд

Да иди ты. :))))

0
andrey6699

ЛОЛ

0
Комментарий удален
CAN I HABE PIZZA PLS

Чё порвался? Официально перенос объявили. Жалко свои гривни? Понял, что слил в унитаз, вот и бесишься.

3
Alex Row

увы- это уже не слух

0
Пользователь ВКонтакте

Не судя по всему, а уже, плюс на сайте уже есть новость // Илья Афанасьев

0
Макс Макс 007

кал

0
6363

Зрада получается)

0
Ezon

Ж.Д.А.Л.К.Е.Р

0
Oej Dbeni

Видимо работники gsc очень часто ходят своих мам навещать, в чешских борделях, и это мешает им работать 😁🤦‍♂️.

0
Voldemarcik

Вот ты в борделе родился, и нечего :)

0
L1no

Ну все вроде хорошо, традиция не нарушена)

0
Jay C

Как обычно блин - Ж.Д.А.Л.К.Е.Р. 2

0
ЧипоЛуна

не успевают Дяденьки дополировку провести (

0
QAmiak

Не было,не было и вот опять!

0
Vladi Vladi

Да лаааааааааааааааааааадно, всего один ????)))))))))))))))

0
Alcatraz74

хаха и эти клоуны говорили что сталкер 2 не повторит судьбу киберпанка,конечно не повторит,игра просто не выйдет. а если выйдет,то вишенкой на торте будет то что игра будет не играбельна из-за багов,как киберпанк,и будут годами его чинить а будут чинить моддеры как обычно

0
Voldemarcik

Вот у лаптей пердаки горят :))))))))))

0
pashalet

Лол, как будто никто не помнит ситуации с первым сталкером:

- обещания огромной кучи удивительных, революционных фишек в игре!

- указание точной даты выхода!

- перенос...

- перенос, перенос, перенос...

- указание новой наиточнейшей даты выхода!

- перенос, перенос, перенос...

- указание финальной гарантированной выхода!

- перенос, перенос, перенос...

- просьбы фанатам потерпеть, потому что их ждет чудо игропрома, игра невероятной глубины и проработки!

- перенос, перенос, перенос...

- выход ни разу ни в чем не революционного шутана, выезжащего строго на идеях советских писателей Стругацкий, атмосфере постсовка, гоповской романтики и песнях у костра под гитару в стиле советских 70-х...

- ТОННЫ БАГОВ...

- мододелы и фанаты допиливают игру напильником и наждачкой, красят, чинят, выпускают моды и дополнения.

- после тонны фанатских модов и патчей в Сталкер становится можно играть...

- GSC говорит всем "видите какую офигенную игры МЫ ВАМ сделали?"

Впрочем удивляться тут нечему. Наводящий вопрос: в какой стране находятся главные колл-центры мошенников и разводил, которые рассказывают и обещают разное - а потом пенсов на бабки кидают?

0
Blimpini

Да они просто обосрались из-за того, что выходит Warhammer 40k Space Marine 2 - это уже предсказывали Белоруские блогеры xbtgame

0
SERGEY-SP

Вот и дождались 25 августа и очередной перенос !Как я и говорил !вообщем забудьте народ про эту игру !разрабы походу с дуба рухнули !

0
nikvik jm

Как удивили.

-1
Night Driving Avenger

Да не волнуйтесь о переносе (игра не выйдет)

-1
Garris1304

А я говорил, но какая то хрюшка меня заминусила)))

-1
Alex Row

Сами с себя уже рофлят) ну да пох- пусть лучше допиливают, чем нам портить впечатление багами. все же помнят печальный старт киберпанка? хз- как по мне, выглядит очень атмосферно.

-2
MadPyramus

Вау, три дня прошло. Нострадамуса никто не заказывал?)

2
funtovpavel MadPyramus
0
MadPyramus funtovpavel

Похоже, но не оно)

0
SERGEY-SP

Забудьте на…уй в общем на это к…л,игра не выйдет некогда !

-2
Sir Walter

Подождали 10 лет, подождем еще пару месяцев. Ничего страшного

-4
negativ...

2027-28 примерно, ито будет не играбильно 100% пока сами майки не возьмут всё в свои руки, а gsc то откуда умеют в разработку?

-1
TX ZX

эх, я думал будет во что поиграть в сентябре

-6