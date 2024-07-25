Судя по всему, нас ждёт ещё один перенос даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

На платформе Reddit появилась информация о грядущем трейлере игры, в котором, по слухам, указана новая дата выхода — 20 ноября. Эта дата существенно отличается от ранее заявленной — 5 сентября.

Официальная премьера ролика ожидается сегодня в 16:00 по московскому времени. Однако некоторым пользователям, по-видимому, удалось получить доступ к видео раньше срока. Впрочем, в настоящий момент доступ к трейлеру уже закрыт, что лишь подогревает интерес игрового сообщества.

А уже 12 августа разработчики обещают выпустить обширный дневник разработки, который прольёт свет на многие аспекты игры. В нём создатели планируют представить:

Демонстрацию свежего геймплея, включая прохождение одного из сюжетных квестов

Подробности о мире игры и его локациях

Интервью с командой разработчиков

Эксклюзивные кадры из процесса создания игры

Если информация о переносе релиза подтвердится, это будет означать задержку почти на два с половиной месяца. Такое решение, по неподтверждённым данным, может быть связано с необходимостью устранения ряда технических проблем, с которыми столкнулась команда в последнее время.

Обновление:

Поступило официальное подтверждение информации. С выходом трейлера разработчики действительно объявили о переносе даты релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на 20 ноября. Таким образом, слухи оказались верны, и фанатам придётся ещё немного подождать, прежде чем вернуться в Зону.