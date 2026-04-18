Тайны ЧАЭС раскрыты: Секретные данные о лаборатории X-19 и "эмбрионах" в S.T.A.L.K.E.R. 2

Зона неохотно делится своими секретами, но новый артбук «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» стал настоящей сокровищницей для любителей лора. В сеть попали архивные данные НИИЧАЗ, раскрывающие пугающие подробности о работе группы «О-Сознание» и неизвестной ранее лаборатории под самой ЧАЭС.
Что такое Лаборатория X-19?
- Это «колыбель» генетических экспериментов. Под руководством доктора Войтенко (участницы «О-Сознания») здесь изучали, как ноосфера меняет структуру ДНК.
Главные открытия из артбука:
- Связующее звено: В X-19 создавали «пси-организмы» — живых существ, способных быть проводниками аномальной энергии.
- Связь с X-16: Оказывается, именно наработки X-19 стали базой для создания установки «Я-1М» (того самого гигантского мозга в Янтаре). В планах ученых была полная синхронизация живых существ с искусственным пси-контуром.
- Объект «Собеседник»: В дневниках за 2005 год описывается уникальный подопытный. Он не просто реагирует на ноосферу — он ведет с ней «диалог». Окружающая среда (давление, аномалии) меняется в зависимости от его эмоций. Ноосфера буквально «признала» в нем нового игрока.
Статус объекта:
- Лаборатория находится прямо под ЧАЭС, в зоне экстремального радиационного загрязнения. Точных координат нет, а вход надежно скрыт аномалиями.
Станет ли поиск X-19 одной из ключевых задач Скифа?
прикольно, весь лор игры на туалетной бумаге, а в самой игре на огромной карте хоть шаром прокати)
При этом у GSC не хватило мозгов сделать во второй части каких то новых интересных оригинальных мутантов типа контролера или бюрера, ах да появился упоротый кот и какая то дичь в виде ужасной модели кучи крыс, Химеру сделали тупо неубиваемой, интересно что в голове у эти дебилов если что бы убить Химеру требуется 8 выстрелов из РПГ или больше 20 выстрелов из подствольника, при том что в трилогии Химера отлетала от одного выстрела РПГ или 1-2 подствольника, про практически бессмертных снайперов на вышках я даже не говорю.
Вообще не интересно. Какойто бред. Опять эти бесконечные кишки коридоров бродить.
если будет!Они могут только в арт буке оставить а в игре её не будет!Пора бы привыкнуть уже!