Тайны ЧАЭС раскрыты: Секретные данные о лаборатории X-19 и "эмбрионах" в S.T.A.L.K.E.R. 2

Зона неохотно делится своими секретами, но новый артбук «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» стал настоящей сокровищницей для любителей лора. В сеть попали архивные данные НИИЧАЗ, раскрывающие пугающие подробности о работе группы «О-Сознание» и неизвестной ранее лаборатории под самой ЧАЭС.

Что такое Лаборатория X-19?

Это «колыбель» генетических экспериментов. Под руководством доктора Войтенко (участницы «О-Сознания») здесь изучали, как ноосфера меняет структуру ДНК.

Главные открытия из артбука:

Связующее звено: В X-19 создавали «пси-организмы» — живых существ, способных быть проводниками аномальной энергии.

Связь с X-16: Оказывается, именно наработки X-19 стали базой для создания установки «Я-1М» (того самого гигантского мозга в Янтаре). В планах ученых была полная синхронизация живых существ с искусственным пси-контуром.

Объект «Собеседник»: В дневниках за 2005 год описывается уникальный подопытный. Он не просто реагирует на ноосферу — он ведет с ней «диалог». Окружающая среда (давление, аномалии) меняется в зависимости от его эмоций. Ноосфера буквально «признала» в нем нового игрока.



Статус объекта: Лаборатория находится прямо под ЧАЭС, в зоне экстремального радиационного загрязнения. Точных координат нет, а вход надежно скрыт аномалиями.

Станет ли поиск X-19 одной из ключевых задач Скифа?