Трейлер обновления 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 показывает переработанную Зону, хардкорный режим и оптимизацию

Студия GSC Game World представила крупное обновление 1.7 под названием Expedition для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч стал самым масштабным с момента выхода игры, объединив усовершенствованную систему A-Life, новую хардкорную сложность «Мастер», заметные доработки боевой системы и глубокую оптимизацию. Вместе с обновлением был опубликован и новый трейлер, демонстрирующий работу улучшённого искусственного интеллекта, обновлённые локации и повышенную стабильность игры.
Обновлённый режим повышенной сложности стал центральным нововведением патча. Его задача — сделать выживание в Зоне максимально требовательным, где каждая ошибка имеет цену, а сражения выглядят жестче и непредсказуемее. Не меньше внимания разработчики уделили системе A-Life: поведение сталкеров, мутантов и группировок стало менее скриптовым и более естественным, чтобы мир реагировал на игрока и окружение динамичнее, чем раньше.
Наконец, важная часть обновления касается производительности. В игру добавлена новая оптимизация поведения NPC во время выбросов, переработаны ключевые локации, улучшены анимации, доработана система меню и снижены резкие просадки FPS при определенных событиях и кат-сценах. Вместе все изменения делают исследование Зоны заметно более плавным и предсказуемым технически.
Ниже приведён полный перечень ключевых изменений в патче 1.7:
Основные нововведения и улучшения
- Улучшенная A-Life: корректная реакция NPC на угрозы, устранение появления персонажей за спиной игрока, стабильное поведение во время выбросов и после боевых ситуаций.
- Переработанный хардкорный режим «Мастер» с усиленной боевой моделью, корректными приоритетами ИИ и более агрессивными противниками.
- Значительные доработки боевой системы: исправлены десятки ситуаций с застреванием NPC, некорректными реакциями мутантов, поведением бандитов в прологе и проблемами с выбором цели.
- Масштабные графические улучшения: обновлённые локации на множестве регионов Зоны, устранённые швы текстур, исправленные источники света, доработанный уровень детализации объектов.
- Добавлена новая погода «Лёгкий дождь».
- Переработки анимаций: корректные переходы при падении мутантов, исправленные анимации выстрелов, перезарядки, поведения NPC в кат-сценах.
- Оптимизация кат-сцен, снижение резких скачков нагрузки в сюжетных эпизодах.
- Исправления интерфейса: переработанные подсказки, оптимизированная работа инвентаря, устранение зависаний меню, улучшенная сортировка предметов.
- Добавлен «Иммерсивный режим» HUD с минимальным количеством интерфейсных элементов.
- Исправления локализации, обновление шрифтов для азиатских языков, корректировка реплик в диалогах.
- Десятки исправлений сюжетных и побочных заданий, включая корректное обновление целей, реакцию NPC, работу маркеров и запуск диалогов.
- Устранены ошибки с некорректными позициями мутантов, повторяющимися анимациями смерти, проблемами с застреванием моделей и исчезающими объектами.
- Улучшена стабильность игры во время выбросов и взаимодействий с отрядами разных фракций.
- Полный список изменений доступен здесь.
Патч 1.7 уже доступен на ПК и Xbox. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 состоится 20 ноября.
Один год на допиливание оказывается это было весьма оптимистичные оценки. Все еще выглядит всрато.☹️
Год на допиливание критических багов и ещё один на добавление интересных вещей
Захожу на такие новости, чтобы увидеть количество дэгитов, которые до сих пор ждут, когда там уже можно будет поиграть...)))
батон то обновили или нет ? не показали сволочи (
Теперь мне интересно, какие у неё булки.
А ты что некогда батона не видел))
Хочу в игре батон на новой версии анриал энджин и все , Григорович года 3 - 4 только им и кормил и показывал , он уже устарел )
Да твою дивизию, я пришёл поиграть а тут 23 гига теперь 2 часа качать.
Игра с каждым патчем становится всё лучше и лучше, это безусловно радует. Ещё бы новые квесты добавили, и можно было бы пройти игру снова. Лично у меня желание пройти игру второй раз есть, но пока я всё-таки ещё патчи подожду, и буду ждать первое сюжетное DLC. Вот когда DLC выйдет, я вернусь в игру и пройду снова.
в какой-нибудь 3.5 уже можно будет поиграть
У вас опечатка, хотя 0.7 это наверно даже много.
Вот что ты опять разнылся? ПНВ, фонарик и лут с мутантов добавили? Добавили. Сделали такой же а-лайф как в чистом небе, где болванчики бегают аванпосты захватывают? Сделали. Или ты уже другое видео с претензиями посмотрел и в очередной раз переобулся?
Ну да, всего-то год понадобился чтобы игра хотя бы на оригинальные части стала похожа, где все это было с релиза.
Да нет там никакого A-life. Ни 2.0 ни 3.0. Это все та же всратая спавн система, которая рандомно кидает врагов и мутантов вокруг игрока. Никакой симуляции жизни там и близко нет. Они тени от фонарика то полгода добавляли, и ещё полгода ПНВ. Какой там A-Life как в Чистом небе? Розовые очки сними.
Ему бесполезно объяснять элементарные вещи.
Нет там никакой оптимизации,им минимум надо пересобирать игру заново на 5.6 версии минимум , делать нормальный свет вручную ,делать лоды вручную для каждого объекта,а не пользоваться автогенерацией люмин и нанит ,еще и на первой верси движка,где все сырое +кривые руки разрабов превратили это в месиво с самой худшей оптимизацией что была когда то на урине 5 ,даже борда 4 работает быстрее и нагружает видеокарту на 100% ,там фпс общий унылый,ну хотя бы она ресурсы железа нагружает полностью,а ждалкеру 2 какой не дай проц , загрузка гп будет ре полная ,только 9800x3d как то сможет вывезти что бы карта пахала на 99%
Выход есть! Не нравится? Не играем! Все просто! 🤣
Честно говоря такое ощущение что они сидят на сайте мододелов и копируют от туда самые популярные моды в свою игру😂