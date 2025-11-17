Трейлер обновления 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 показывает переработанную Зону, хардкорный режим и оптимизацию

Студия GSC Game World представила крупное обновление 1.7 под названием Expedition для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч стал самым масштабным с момента выхода игры, объединив усовершенствованную систему A-Life, новую хардкорную сложность «Мастер», заметные доработки боевой системы и глубокую оптимизацию. Вместе с обновлением был опубликован и новый трейлер, демонстрирующий работу улучшённого искусственного интеллекта, обновлённые локации и повышенную стабильность игры.

Обновлённый режим повышенной сложности стал центральным нововведением патча. Его задача — сделать выживание в Зоне максимально требовательным, где каждая ошибка имеет цену, а сражения выглядят жестче и непредсказуемее. Не меньше внимания разработчики уделили системе A-Life: поведение сталкеров, мутантов и группировок стало менее скриптовым и более естественным, чтобы мир реагировал на игрока и окружение динамичнее, чем раньше.

Наконец, важная часть обновления касается производительности. В игру добавлена новая оптимизация поведения NPC во время выбросов, переработаны ключевые локации, улучшены анимации, доработана система меню и снижены резкие просадки FPS при определенных событиях и кат-сценах. Вместе все изменения делают исследование Зоны заметно более плавным и предсказуемым технически.

Ниже приведён полный перечень ключевых изменений в патче 1.7:

Основные нововведения и улучшения

Улучшенная A-Life: корректная реакция NPC на угрозы, устранение появления персонажей за спиной игрока, стабильное поведение во время выбросов и после боевых ситуаций.

Переработанный хардкорный режим «Мастер» с усиленной боевой моделью, корректными приоритетами ИИ и более агрессивными противниками.

Значительные доработки боевой системы: исправлены десятки ситуаций с застреванием NPC, некорректными реакциями мутантов, поведением бандитов в прологе и проблемами с выбором цели.

Масштабные графические улучшения: обновлённые локации на множестве регионов Зоны, устранённые швы текстур, исправленные источники света, доработанный уровень детализации объектов.

Добавлена новая погода «Лёгкий дождь».

Переработки анимаций: корректные переходы при падении мутантов, исправленные анимации выстрелов, перезарядки, поведения NPC в кат-сценах.

Оптимизация кат-сцен, снижение резких скачков нагрузки в сюжетных эпизодах.

Исправления интерфейса: переработанные подсказки, оптимизированная работа инвентаря, устранение зависаний меню, улучшенная сортировка предметов.

Добавлен «Иммерсивный режим» HUD с минимальным количеством интерфейсных элементов.

Исправления локализации, обновление шрифтов для азиатских языков, корректировка реплик в диалогах.

Десятки исправлений сюжетных и побочных заданий, включая корректное обновление целей, реакцию NPC, работу маркеров и запуск диалогов.

Устранены ошибки с некорректными позициями мутантов, повторяющимися анимациями смерти, проблемами с застреванием моделей и исчезающими объектами.

Улучшена стабильность игры во время выбросов и взаимодействий с отрядами разных фракций.

Полный список изменений доступен здесь.

Патч 1.7 уже доступен на ПК и Xbox. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 состоится 20 ноября.