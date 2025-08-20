Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией возможностей Dualsense

На выставке gamescom 2025 компания GSC Game World не только объявила дату выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5, но и представила трейлер, демонстрирующий особенности игры для японской консоли.
По словам разработчиков, в версии для PS5 будут полноценно использованы все возможности контроллера DualSense, включая тактильную обратную связь и адаптивные триггеры, динамики, подсветку, жесты на сенсорной панели, Tempest 3D Audio, трофеи и многое другое. При этом на PS5 Pro игра будет работать с более высоким разрешением и улучшенной производительностью.
Одновременно с выходом S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 в продажу поступит и физическая версия игры. А в начале 2026 года будет выпущено специальное издание Habar Pack, включающее все предметы из Ultimate Edition. Цена — 389 евро.
Комплектация коллекционного издания Habar Pack:
- Стальной кейс
- Письмо от разработчиков
- Сувенирный пропуск в зону
- Набор наклеек
- Карта зоны
- Постер
- Нашивки фракций
- Военный жетон
- Брелок-мультитул с кристалом
- Артбук
- Фигурка сталкера
- Рюкзак S.T.A.L.K.E.R.
- Лампа-контейнер для артефактов (с переключателем и звуковым эффектом для обнаружения радиации)
Также были опубликованы и новые скриншоты из S.T.A.L.K.E.R. 2, которые были сделаны при помощи PlayStation 5.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5 состоится 20 ноября, то есть ровно через год после первоначального релиза на PC и Xbox. Вполне вероятно, что к выходу игры на PlayStation 5 студия GSC подготовит еще одно крупное обновление для всех платформ.
Ахахахах
И что не так?
Нда, в игре баги даже с запертыми дверьми есть, псевдоалайф а они трейлер про геймпад. Помянем.
Хорошо что контейнеров с артефактами в игре нет. ))
Надеюсь, что добавят поддержку Dualsense для ПК на релизе для Ps5.