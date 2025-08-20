Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией возможностей Dualsense

На выставке gamescom 2025 компания GSC Game World не только объявила дату выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5, но и представила трейлер, демонстрирующий особенности игры для японской консоли.

По словам разработчиков, в версии для PS5 будут полноценно использованы все возможности контроллера DualSense, включая тактильную обратную связь и адаптивные триггеры, динамики, подсветку, жесты на сенсорной панели, Tempest 3D Audio, трофеи и многое другое. При этом на PS5 Pro игра будет работать с более высоким разрешением и улучшенной производительностью.

Одновременно с выходом S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 в продажу поступит и физическая версия игры. А в начале 2026 года будет выпущено специальное издание Habar Pack, включающее все предметы из Ultimate Edition. Цена — 389 евро.

Комплектация коллекционного издания Habar Pack:

Спойлер

Стальной кейс

Письмо от разработчиков

Сувенирный пропуск в зону

Набор наклеек

Карта зоны

Постер

Нашивки фракций

Военный жетон

Брелок-мультитул с кристалом

Артбук

Фигурка сталкера

Рюкзак S.T.A.L.K.E.R.

Лампа-контейнер для артефактов (с переключателем и звуковым эффектом для обнаружения радиации)

Также были опубликованы и новые скриншоты из S.T.A.L.K.E.R. 2, которые были сделаны при помощи PlayStation 5.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5 состоится 20 ноября, то есть ровно через год после первоначального релиза на PC и Xbox. Вполне вероятно, что к выходу игры на PlayStation 5 студия GSC подготовит еще одно крупное обновление для всех платформ.