"Целый город, которого не должно существовать": вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2

С момента официального анонса первого дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2 в марте этого года, было много разной информации. Игроки активно обсуждали недавние утечки, а также инсайды о возвращении старых героев. Теперь студия GSC Game World решила положить конец домыслам, опубликовав полноценный сюжетный трейлер грядущего расширения.

Новый ролик с головой погружает игроков в культовый конфликт двух главных идеологических фракций Зоны Отчуждения — «Долга» и «Свободы». Как и гласили весенние слухи, в центре истории окажутся ветеран-долговец Зулус и совершенно новая героиня из группировки «Свобода» по имени Мавка. Вместе с главным героем Скифом им предстоит столкнуться с пугающими и непостижимыми тайнами Зоны.

По сюжету DLC, сталкеры натыкаются на загадочный, скрытый город, который описывается в ролике как «корень всего зла в Зоне». Трейлер насыщен гнетущей атмосферой и интригующими диалогами. В обрывках фраз Мавка убеждает героя, что «яд может стать лекарством», а про Зулуса говорят, что «внутри него сидит зверь, которого он держит на поводке».

Разработчики обещают, что в Cost of Hope Скифу предстоит пройти по ранее неизведанным маршрутам и оказаться меж двух огней стремительно развивающегося конфликта группировок. От игроков вновь потребуется делать сложные моральные выборы, занимать чью-либо сторону и формировать будущее Чернобыля.

Релиз сюжетного расширения S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope запланирован на это лето. Дополнение будет доступно на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Судя по недавним утечкам, параллельно с выходом DLC игра получит масштабное техническое обновление 2.0.