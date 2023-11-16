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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.4 3 640 оценок

У S.T.A.L.K.E.R. 2 теперь новый владелец, но на разработку это никак не повлияет

Gutsz
Новости

Согласно недавним сообщениям в ряде зарубежных СМИ, у создателей ожидаемого продолжения S.T.A.L.K.E.R. происходят серьезные изменения на уровне владельцев студии GSC Game World. Неизменным владельцем компании с первого дня основания всегда оставался Сергей Григорович до недавнего времени. Представители студии официально подтвердили смену конечного бенефициара. Студия GSC Game World, вместе со S.T.A.L.K.E.R. 2, теперь принадлежит Максу Криппе, в портфолио которого также есть киберспортивная команда NAVI и другие IT-компании.

Как передают в СМИ, уже основатель студии Сергей Григорович был удален из реестров GSC Game World еще в сентябре этого года, и теперь новым владельцем компании числится Макс Криппа. Такой неожиданной перестановкой воспользовались недоброжелатели, которые начали откровенно манипулировать информацией и натравливать игроков на разработчиков. В ситуацию пришлось вмешаться представителям студии с официальными комментариями.

В GSC Game World отметили, что для них перестановка не стала чем-то новым или неожиданным. Как пояснили представители студии, Макс Криппа уже давно был одним из самых крупных инвесторов. Сотрудничество с ним началось еще в 2020 году, когда был анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2. Также разработчики подчеркнули, что смена владельцев никоим образом не отразилась на внутренних процессах студии и разработке игры. Непосредственными руководителями студии остаются Сергей и Евгений Григоровичи.

Наше сотрудничество началось еще в начале 2020 года, так что никаких больших изменений у нас не произошло, и мы по-прежнему будем разрабатывать игры, которыми, как мы надеемся, можно будет гордиться.

— подытожил Максим Ткаченко, комьюнити-менеджер GSC Game World.

Согласно последним утечкам, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в начале 2024 года.

7
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
PsychoTrol
но на разработку это никак не повлияет

Она все так же, не выйдет.

8
DanilFreeze225

выйдет игру починят выйдет топовой из за нового владельца

-9
SSStylish DanilFreeze225

Сними розовые очки.

0
6ejlblu_6bi4ok DanilFreeze225

Ага, а ты полетишь на своих крыльях в сказочную страну фей.

0
Никому ничего

Стратегический ход. Если всё же когда нибудь нечто под названием S.T.A.L.K.E.R. 2 таки выйдет и окажется средненькой игрой с уймой багов, Крипп заявит, что он то никому ничего не обещал и скажите спасибо, что я вообще сумел довести до ума то, что натворил григорович; последний в свою очередь расскажет о том, что он сделал всё что мог, но под давлением недоброжелателей и завистников его убрали из проекта, а Крипп всё испортил.

7
TAPAKAH222
S.T.A.L.K.E.R. 2 таки выйдет и окажется средненькой игрой с уймой багов

Для кого оправдания? Кто думает иначе?

0
Zh1VaGo

Криппота какая то происходит вокруг этой игры

5
tvorog8088

То что их ни один нормальный издатель не купил уже говорит о сомнительном качестве сего продукта, а этот небось за долги забрал, наверное у чувака появились сомнения что Григоровичи куда то не туда его бабки транжирят, поэтому и переоформил всё на себя.

0
makc2142

Игра то выйдет не?

0
golab42

Че за играть хоть?

0
Vetrjak

Мда, какой то трындец творится.

0
Sober Thinker

А, еще одна статья несоответствующая действительности.
Компания принадлежит "иным лицам".
Максим Криппа является попросту инвестором компании, но ни как не владельцем, он не выкупал права на бренд, что подтверждают работники компании. Умейте правильно интерпритировать и переваривать информацию, дабы не выглядеть глупыми. Всем добра!

0
tvorog8088

И где здесь про владельцев что написано, директором можно и любовницу назначить для отвода глаз.

0
desant1488

Эта новость так же ни на что не повлияет))) уже лучше бы не писали ничего вообще про эту игру, а тупо выпустили (хотя уже кажется, что она никогда не выйдет)

0
HITMAN 5

Жду перенос на 2025 год.

-1
Ольга Бузова

Типа новый владелец ,типа григорович ушел ,типа все пошло наперекосяк ,типа я не виноват - это все он ,типа признание с третьей стороны что проект умер и... все ,начинаем типа разработку заново в 2032 году

-1
pokemonizm

Уже ведь опровергли вроде

-2
Sober Thinker

да, просто люди иногда неправильно понимают инфу

0
askazanov

Да просто нашей какой-нибудь студии взяться - да доделать , исходники есть, вообще не вижу проблем) Воровство получится - я бы не сказал, после всего отношения их к нам )

-2
TAPAKAH222

Подождите, так вы там уже сделали "Тот Самый Сталкер" из того, что украли... Играйте теперь. Не можете?))

Воровство получится - я бы не сказал, после всего отношения их к нам )

А где же принципы? Получается так, что вы не можете сделать свой Сталкер без "русофобов"?

-1
Папел

Мертвый Григорович - хороший Григорович. Есть шанс на релиз теперь

-4
TAPAKAH222

А вам зачем? Обычно такие, с их слов, давно забили и ничего не ждут или из принципа отказываются играть в продукт от "русофобов".

2