У S.T.A.L.K.E.R. 2 теперь новый владелец, но на разработку это никак не повлияет

Согласно недавним сообщениям в ряде зарубежных СМИ, у создателей ожидаемого продолжения S.T.A.L.K.E.R. происходят серьезные изменения на уровне владельцев студии GSC Game World. Неизменным владельцем компании с первого дня основания всегда оставался Сергей Григорович до недавнего времени. Представители студии официально подтвердили смену конечного бенефициара. Студия GSC Game World, вместе со S.T.A.L.K.E.R. 2, теперь принадлежит Максу Криппе, в портфолио которого также есть киберспортивная команда NAVI и другие IT-компании.
Как передают в СМИ, уже основатель студии Сергей Григорович был удален из реестров GSC Game World еще в сентябре этого года, и теперь новым владельцем компании числится Макс Криппа. Такой неожиданной перестановкой воспользовались недоброжелатели, которые начали откровенно манипулировать информацией и натравливать игроков на разработчиков. В ситуацию пришлось вмешаться представителям студии с официальными комментариями.
В GSC Game World отметили, что для них перестановка не стала чем-то новым или неожиданным. Как пояснили представители студии, Макс Криппа уже давно был одним из самых крупных инвесторов. Сотрудничество с ним началось еще в 2020 году, когда был анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2. Также разработчики подчеркнули, что смена владельцев никоим образом не отразилась на внутренних процессах студии и разработке игры. Непосредственными руководителями студии остаются Сергей и Евгений Григоровичи.
Наше сотрудничество началось еще в начале 2020 года, так что никаких больших изменений у нас не произошло, и мы по-прежнему будем разрабатывать игры, которыми, как мы надеемся, можно будет гордиться.
— подытожил Максим Ткаченко, комьюнити-менеджер GSC Game World.
Согласно последним утечкам, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в начале 2024 года.
Она все так же, не выйдет.
выйдет игру починят выйдет топовой из за нового владельца
Сними розовые очки.
Ага, а ты полетишь на своих крыльях в сказочную страну фей.
Стратегический ход. Если всё же когда нибудь нечто под названием S.T.A.L.K.E.R. 2 таки выйдет и окажется средненькой игрой с уймой багов, Крипп заявит, что он то никому ничего не обещал и скажите спасибо, что я вообще сумел довести до ума то, что натворил григорович; последний в свою очередь расскажет о том, что он сделал всё что мог, но под давлением недоброжелателей и завистников его убрали из проекта, а Крипп всё испортил.
Для кого оправдания? Кто думает иначе?
Криппота какая то происходит вокруг этой игры
То что их ни один нормальный издатель не купил уже говорит о сомнительном качестве сего продукта, а этот небось за долги забрал, наверное у чувака появились сомнения что Григоровичи куда то не туда его бабки транжирят, поэтому и переоформил всё на себя.
Игра то выйдет не?
Че за играть хоть?
Мда, какой то трындец творится.
А, еще одна статья несоответствующая действительности.
Компания принадлежит "иным лицам".
Максим Криппа является попросту инвестором компании, но ни как не владельцем, он не выкупал права на бренд, что подтверждают работники компании. Умейте правильно интерпритировать и переваривать информацию, дабы не выглядеть глупыми. Всем добра!
И где здесь про владельцев что написано, директором можно и любовницу назначить для отвода глаз.
Эта новость так же ни на что не повлияет))) уже лучше бы не писали ничего вообще про эту игру, а тупо выпустили (хотя уже кажется, что она никогда не выйдет)
Жду перенос на 2025 год.
Типа новый владелец ,типа григорович ушел ,типа все пошло наперекосяк ,типа я не виноват - это все он ,типа признание с третьей стороны что проект умер и... все ,начинаем типа разработку заново в 2032 году
Уже ведь опровергли вроде
да, просто люди иногда неправильно понимают инфу
Да просто нашей какой-нибудь студии взяться - да доделать , исходники есть, вообще не вижу проблем) Воровство получится - я бы не сказал, после всего отношения их к нам )
Подождите, так вы там уже сделали "Тот Самый Сталкер" из того, что украли... Играйте теперь. Не можете?))
А где же принципы? Получается так, что вы не можете сделать свой Сталкер без "русофобов"?
Мертвый Григорович - хороший Григорович. Есть шанс на релиз теперь
А вам зачем? Обычно такие, с их слов, давно забили и ничего не ждут или из принципа отказываются играть в продукт от "русофобов".