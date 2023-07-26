Утечка: как выглядит PDA в S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты PDA из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Основной дизайн похож на КПК из «Тени Чернобыля», об этом говорят разделы «Журнал», «Заметки» и «Бестиарий».
«Странным решением является сама визуализация карты, и также непонятен раздел улучшения, в котором предлагают делать это через PDA. Все названное вы можете увидеть на скриншотах», — отметили авторы сообщества.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Одновременно с релизом игра попадет в Game Pass.
мне кажется быстрее всю игру разберут на форумах, чем в нее удастся поиграть
А что нормальная идея. Некоторые игры прооходятся на ютубе, эту будем на форме проходить))))
До сих пор ПДА? Может уже на смартфоны переберутся?
В игре до сих пор 90-е?
ну вот как-то не верится что она выйдет через пол года, конечно всё может быть, но скорее-всего перенесут. Хотя может всё быть, выйдет сталкер 2 в Декабре, и в начале года выйдет гта 6...
В принципе, переносы никто не отменял. Всё же это дело привычное для gsc. А по поводу готовности, чёрт его знает в каком состоянии сейчас игра, т.к. всё равно складывается ощущение, что в сеть утёк (или намеренно попал) какой то технический билд времён царя гороха
Мне интересно что они в апреле прошлого года хотели выпускать ? если видно, что даже сейчас, по сливам, она и на 50% не готова была
Утечка как выглядит батон
утечка как выглядит дпа
утечка как выглядят испражнения мутантов
утечка как выглядит обосранная жопа разработчиков
причины, по которой вы подписаны на новости о S.T.A.L.K.E.R. 2 ?
1. тихо спокойно жду игру
2. мне по кайфу наблюдать как корежит ру-комьюнити
Угадайте кто...