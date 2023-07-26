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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 478 оценок

Утечка: как выглядит PDA в S.T.A.L.K.E.R. 2

Simple Jack
Новости

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты PDA из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Основной дизайн похож на КПК из «Тени Чернобыля», об этом говорят разделы «Журнал», «Заметки» и «Бестиарий».

«Странным решением является сама визуализация карты, и также непонятен раздел улучшения, в котором предлагают делать это через PDA. Все названное вы можете увидеть на скриншотах», — отметили авторы сообщества.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Одновременно с релизом игра попадет в Game Pass.

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-13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
dangerous_beast

мне кажется быстрее всю игру разберут на форумах, чем в нее удастся поиграть

3
Monk78

А что нормальная идея. Некоторые игры прооходятся на ютубе, эту будем на форме проходить))))

0
Кей Овальд

До сих пор ПДА? Может уже на смартфоны переберутся?
В игре до сих пор 90-е?

1
PobedinskiY095

ну вот как-то не верится что она выйдет через пол года, конечно всё может быть, но скорее-всего перенесут. Хотя может всё быть, выйдет сталкер 2 в Декабре, и в начале года выйдет гта 6...

0
Evil Goose

В принципе, переносы никто не отменял. Всё же это дело привычное для gsc. А по поводу готовности, чёрт его знает в каком состоянии сейчас игра, т.к. всё равно складывается ощущение, что в сеть утёк (или намеренно попал) какой то технический билд времён царя гороха

0
nodas

Мне интересно что они в апреле прошлого года хотели выпускать ? если видно, что даже сейчас, по сливам, она и на 50% не готова была

0
UndecidedLionel

Утечка как выглядит батон

утечка как выглядит дпа

утечка как выглядят испражнения мутантов

утечка как выглядит обосранная жопа разработчиков

0
Манерный

причины, по которой вы подписаны на новости о S.T.A.L.K.E.R. 2 ?

1. тихо спокойно жду игру

2. мне по кайфу наблюдать как корежит ру-комьюнити

0
TAPAKAH222
Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера»

Угадайте кто...

-3