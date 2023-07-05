Утечка: как выглядят аномальные поля из слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник того самого Сталкера» демонстрацию новых аномальных полей, которые есть в утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2. Можно посмотреть на черновые варианты таких зон как «Горелый лес», «Вихрь», «Ядовитая дыра» и других, а также прочитать их игровые описания.

Аномальные поля из S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

«Ядовитая Дыра» на локации «Свалка»:

«Дыра среди мусорных холмов, в которой бурлит ядовитая жидкость. Столб дыма видно из далека. Возле дыры также обильная растительность. Сталкеры приходят туда, чтобы сжигать свои отходы, в надежде, что однажды дыра выплюнет из своего жерла уникальный артефакт.На самом деле дыра связана с озером на севере Припяти с помощью пространственной аномалии. На той стороне живёт старик, который вылавливает ценный мусор из озера (тот самый хабар от сталкеров), и возвращает то, что ему не надо. Он понял как работает эта аномалия, свалившись однажды туда. Старик чудом выжил и поняв, что так он сможет заработать, придумал легенду».

«Гаражный/Соснодуб» (локация «Горелый Лес»):

«Аномалия из оригинального S.T.A.L.K.E.R., которая была переосмыслена и превратилась в полноценный биом. По сути, это подболоченный сосновый лес, где деревья сильно изменили свои габариты и форму и переплелись друг с другом. Снизу и сверху «стволов» присутствует болотная растительность, плющ, ветки с листьями».

«Огненный периметр» (локация «Горелый Лес»):

«Когда начался пожар в горелом лесу, с военных складов выкатили технику, чтобы остановить его распространение, ведь если с восточной, северной и южной стороны его может остановить река, то с западной ему ничего не мешает выжечь пол-Зоны. Они прошлись парочкой бульдозеров по периметру пожара, но их пришлось бросить, оба напоролись на грави-аномалии. Оба водителя погибли».

«Вихрь» (локация «Горелый Лес»):

«Огромный огненный вихрь, который при зарождении образовал в земле будто воронку от взрыва. Из-за этого пробраться к центру не так уж легко. Чем ближе к центру, тем больше гари и жара. Повсюду аномалии «Жарка».

«Тропа смерти» (локация «Горелый Лес»):

«Небольшое ущелье между холмами, через которое проходит дорога. На пути много «Жарок», горелый лес, дыма, огненные провалы в земле».