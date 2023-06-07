Утечка: карта мира S.T.A.L.K.E.R. 2 из слитой ранней версии

Датамайнеры продолжают изучать утекшую раннюю версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В этот раз они собрали полную карту миру со всеми локациями, которые присутствуют в опубликованном билде.
Судя по карте мира, для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут выпустить три дополнения с новыми местами. Игроки смогут побывать в уже знакомых локациях — ЧАЭС, Рыжий лес, Припять, станция «Янов», Кордон и других.
6 июня 2023 года сообщество «Вестник „Того Самого Сталкера”» опубликовало сообщение с возможным релизным окном S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Студия GSC Game World может выпустить шутер в феврале 2024 года.
В конце мая 2023 года в сети опубликовали билд ранней версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Спустя несколько дней энтузиастам удалось взломать сборку и запустить игру.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должна выйти в 2023 году на PC и Xbox Series X|S. В день релиза игра также пополнит библиотеку сервиса Game Pass.
What?
Русские буквы забыли вырезать...
А разрабы-то шутники.
Размер 32 512 км2
по клеточкам если посчитать что-то в районе размер всей карты приблизительно 8х8км что 64 примерно как и было обещано. а если предположить что что только выделенная область доступна для исследования то возможно и меньше. чуть больше морровинда возможна.
Каждая клеточка 508 метров, если верить тому что на писано на карте в нижнем левом углу, дай когда я сам лично играл то где то так и выходит.
Нихренасебе
пойдет
чот многовато как-то очень
Мда... игры ещё нет, а энтузиасты уже про DLC грезят.
Какие энтузиасты? Ты вообще пост прочитал? У тебя от новости к новости просто перлы а не комментарии.
Для твоего сведения - О, ужас, эта карта на русском языке сделана самими разработчиками, и она используется в билде.
"карта" hah
Ну как-бы да... А что это по вашему?