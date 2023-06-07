Утечка: карта мира S.T.A.L.K.E.R. 2 из слитой ранней версии

Датамайнеры продолжают изучать утекшую раннюю версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В этот раз они собрали полную карту миру со всеми локациями, которые присутствуют в опубликованном билде.

Судя по карте мира, для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут выпустить три дополнения с новыми местами. Игроки смогут побывать в уже знакомых локациях — ЧАЭС, Рыжий лес, Припять, станция «Янов», Кордон и других.

6 июня 2023 года сообщество «Вестник „Того Самого Сталкера”» опубликовало сообщение с возможным релизным окном S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Студия GSC Game World может выпустить шутер в феврале 2024 года.

В конце мая 2023 года в сети опубликовали билд ранней версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Спустя несколько дней энтузиастам удалось взломать сборку и запустить игру.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должна выйти в 2023 году на PC и Xbox Series X|S. В день релиза игра также пополнит библиотеку сервиса Game Pass.