S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 410 оценок

Утечка: карта мира S.T.A.L.K.E.R. 2 из слитой ранней версии

Simple Jack
Новости

Датамайнеры продолжают изучать утекшую раннюю версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В этот раз они собрали полную карту миру со всеми локациями, которые присутствуют в опубликованном билде.

Судя по карте мира, для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут выпустить три дополнения с новыми местами. Игроки смогут побывать в уже знакомых локациях — ЧАЭС, Рыжий лес, Припять, станция «Янов», Кордон и других.

6 июня 2023 года сообщество «Вестник „Того Самого Сталкера”» опубликовало сообщение с возможным релизным окном S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Студия GSC Game World может выпустить шутер в феврале 2024 года.

В конце мая 2023 года в сети опубликовали билд ранней версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Спустя несколько дней энтузиастам удалось взломать сборку и запустить игру.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должна выйти в 2023 году на PC и Xbox Series X|S. В день релиза игра также пополнит библиотеку сервиса Game Pass.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
pyw

What?

6
Папка Дженнаты Ортеги

Русские буквы забыли вырезать...

2
qqVq
Спойлер

А разрабы-то шутники.

2
Kartonkratos

Размер 32 512 км2

1
MunchkiN 616

по клеточкам если посчитать что-то в районе размер всей карты приблизительно 8х8км что 64 примерно как и было обещано. а если предположить что что только выделенная область доступна для исследования то возможно и меньше. чуть больше морровинда возможна.

1
Kartonkratos MunchkiN 616

Каждая клеточка 508 метров, если верить тому что на писано на карте в нижнем левом углу, дай когда я сам лично играл то где то так и выходит.

0
deusMarshall

Нихренасебе

1
Никита Дроздоvv

пойдет

1
saksnboom

чот многовато как-то очень

0
TAPAKAH222

Мда... игры ещё нет, а энтузиасты уже про DLC грезят.

-1
Roy1010

Какие энтузиасты? Ты вообще пост прочитал? У тебя от новости к новости просто перлы а не комментарии.
Для твоего сведения - О, ужас, эта карта на русском языке сделана самими разработчиками, и она используется в билде.

0
монcтр

"карта" hah

-4
Roy1010

Ну как-бы да... А что это по вашему?

-1