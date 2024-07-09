Утекшие скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 показывают ночную версию Зоны

До выхода ожидаемого продолжения S.T.A.L.K.E.R. остается всего несколько месяцев, однако многие аспекты шутера все еще держатся разработчиками в секрете. В частности, до сегодняшнего дня авторы игры практически не показывали ночное изучение опасного мира. Однако свежая утечка скриншотов позволяет уже сейчас оценить атмосферу Зоны отчуждения ночью.
Новыми изображениями S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился один из журналистов, который был допущен к демоверсии игры на презентации Summer Game Fest 2024. Автор утечки пожелал остаться анонимным, однако отметил, что техническая и визуальная части шутера были значительно улучшены в сравнении с прошлыми билдами игры на других выставках. Больше всего его впечатлили ночные пейзажи, скриншотами которых журналист и решил поделиться.
Как отмечает автор скриншотов, в реальности ночные версии локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядят намного темнее. Он намеренно изменил настройки графики, чтобы сделать снимки экранов более четкими и красивыми.
Напомним, ранее студия GSC Game World опубликовала демонстрацию атмосферной локации из S.T.A.L.K.E.R. 2 под игровой саундтрек. Релиз шутера должен состояться 5 сентября 2024 года на ПК и консолях Xbox.
Выглядит как любой шутер начала 2010ых.
Ни у кого нет ощущения, что в игре всё будет "сливаться" при такой графике и будет тяжело различать предметы?
Будет выглядеть как типичная выживалка по графону.
как раз собирался написать, что графон - дерьмо. Вообще, вся эта игра попахивает адовым провалом на релизе.
Слишком блекло,синего цвета бы больше накинуть.
Когда там уже геймплей утечёт
Так утекал уже...так утек что все могли скачать 300гб и насладиться бета контентом)))
Ну там была недоделанная стрельба, да и всё.. Готового геймплея пока не показывали
А что непонятного по геймплею? Понятно и так, что геймплей с пострелушками и крафтом завязан на исследовании карты на которой расбросаны активности как тот же . Где-то бандиты сидят, забежал пострелял, где-то нежить. Где-то просто хлам. Тот же фаркрай короч, или эксодус, ассасины и подобные. Одна схема везде. Концептуально нового ничего не придумать, кроме мелких фишек, нового сюжета и графона.
Это понятно, но его обычно показывают разработчики, чтоб все увидели анимации, текстуры, звуки.. Даже разработчики гонок показывают геймплей перед выходом игры, хотя любому ясно, что там будет просто машинка ездить.
Это как снимают днём с синим фильтром, типо ночь)))
ага месяцев так 150)))
Утечки за 2 месяца до релиза 🤣🤣🤣 рекламы нету вообще
😁Они вообще не шарят в этом. Бочаров видать полный ноль.
а чё у них там фсе халубое?
Запретная зона — земля как земля
Испахана вся, но мертва
Как петля...
То есть спустя 12 лет в Зоне всё ещё пользуются Откликом? Мдям.
о мусор) ждем релиз поржем знатно)
Хочется,чтобы игра больше походила на Зов Припяти.Ждём.
Я хз кто как, но я игру жду. И хочется, чтобы игра выстрелила. Ибо первая часть в свое время было топ. Хоть и было это пипец как давно. Но хочется, спустя столько лет снова погрузиться в эту атмосферу. Только уже со свежими впечатлениями. Хочется надеяться, что разработчики все же избегут русофобии и сосредоточатся на нормальном, обычном сюжете про мистику войну группировки и тд. Как и было в первой части.
осталось меньше двух месяцев до "релиза".полной презентации так и не было - ставлю жoпу на то что игру снова перенесут
топом она не была, просто неплохая поделка по мотивам
Смешно будет, если очко потеряешь. 🤣🤦♂️
соглашусь
Куда за жопой приезжать?
Надеюсь её не перенесут. Нужно поиграть в это творение.
Вот так будет лучше, эта помойка никогда не выйдет, а если все же случится чудо, то явно будет хлам, который схавают только фанатики с предзаказами
все ровно будет лучше чем атомик харт
А когда выйдет и будет шикарной, ты застрелишся?
Хаха, при таком маркетинге GSC сможет продать подборку лучших скриншотов по цене игры, - съел, да, теперь им даже игру выпускать не надо! ;D