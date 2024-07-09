ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 068 оценок

Утекшие скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 показывают ночную версию Зоны

Gutsz
Новости

До выхода ожидаемого продолжения S.T.A.L.K.E.R. остается всего несколько месяцев, однако многие аспекты шутера все еще держатся разработчиками в секрете. В частности, до сегодняшнего дня авторы игры практически не показывали ночное изучение опасного мира. Однако свежая утечка скриншотов позволяет уже сейчас оценить атмосферу Зоны отчуждения ночью.

Новыми изображениями S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился один из журналистов, который был допущен к демоверсии игры на презентации Summer Game Fest 2024. Автор утечки пожелал остаться анонимным, однако отметил, что техническая и визуальная части шутера были значительно улучшены в сравнении с прошлыми билдами игры на других выставках. Больше всего его впечатлили ночные пейзажи, скриншотами которых журналист и решил поделиться.

+ ещё 1 картинка

Как отмечает автор скриншотов, в реальности ночные версии локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядят намного темнее. Он намеренно изменил настройки графики, чтобы сделать снимки экранов более четкими и красивыми.

Напомним, ранее студия GSC Game World опубликовала демонстрацию атмосферной локации из S.T.A.L.K.E.R. 2 под игровой саундтрек. Релиз шутера должен состояться 5 сентября 2024 года на ПК и консолях Xbox.

2
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Гейб 30 процентный

Выглядит как любой шутер начала 2010ых.

9
MrGamerDad

Ни у кого нет ощущения, что в игре всё будет "сливаться" при такой графике и будет тяжело различать предметы?

4
JustA_NiceGuy

Будет выглядеть как типичная выживалка по графону.

4
The Great Troll

как раз собирался написать, что графон - дерьмо. Вообще, вся эта игра попахивает адовым провалом на релизе.

2
VIGITAL1

Слишком блекло,синего цвета бы больше накинуть.

3
Mokou

Когда там уже геймплей утечёт

1
Alexxgersh

Так утекал уже...так утек что все могли скачать 300гб и насладиться бета контентом)))

6
Mokou Alexxgersh

Ну там была недоделанная стрельба, да и всё.. Готового геймплея пока не показывали

0
Гемор

А что непонятного по геймплею? Понятно и так, что геймплей с пострелушками и крафтом завязан на исследовании карты на которой расбросаны активности как тот же . Где-то бандиты сидят, забежал пострелял, где-то нежить. Где-то просто хлам. Тот же фаркрай короч, или эксодус, ассасины и подобные. Одна схема везде. Концептуально нового ничего не придумать, кроме мелких фишек, нового сюжета и графона.

0
Mokou Гемор

Это понятно, но его обычно показывают разработчики, чтоб все увидели анимации, текстуры, звуки.. Даже разработчики гонок показывают геймплей перед выходом игры, хотя любому ясно, что там будет просто машинка ездить.

0
tvorog8088

Это как снимают днём с синим фильтром, типо ночь)))

1
Kot9lra street

ага месяцев так 150)))

0
Punisher1

Утечки за 2 месяца до релиза 🤣🤣🤣 рекламы нету вообще

0
Schong Di

😁Они вообще не шарят в этом. Бочаров видать полный ноль.

1
martin32

а чё у них там фсе халубое?

0
valentin31212

Запретная зона — земля как земля

Испахана вся, но мертва

Как петля...

-3
SamoGon170

То есть спустя 12 лет в Зоне всё ещё пользуются Откликом? Мдям.

-3
MNM 1985
-3
RickeyIMBA

о мусор) ждем релиз поржем знатно)

-4
Lvinomord

Хочется,чтобы игра больше походила на Зов Припяти.Ждём.

-4
Сергей Понащенко

Я хз кто как, но я игру жду. И хочется, чтобы игра выстрелила. Ибо первая часть в свое время было топ. Хоть и было это пипец как давно. Но хочется, спустя столько лет снова погрузиться в эту атмосферу. Только уже со свежими впечатлениями. Хочется надеяться, что разработчики все же избегут русофобии и сосредоточатся на нормальном, обычном сюжете про мистику войну группировки и тд. Как и было в первой части.

-7
Господин Никто

осталось меньше двух месяцев до "релиза".полной презентации так и не было - ставлю жoпу на то что игру снова перенесут

2
Юрий Пенкин

топом она не была, просто неплохая поделка по мотивам

0
VirussX Господин Никто

Смешно будет, если очко потеряешь. 🤣🤦‍♂️

4
Alexxgersh Юрий Пенкин

соглашусь

0
РикоЧико Господин Никто

Куда за жопой приезжать?

2
RPG fan of games

Надеюсь её не перенесут. Нужно поиграть в это творение.

-8
Без негатива
Релиз НОВЫХ СКРИНШОТОВ шутера должен состояться 5 сентября 2024 года на ПК и консолях Xbox.

Вот так будет лучше, эта помойка никогда не выйдет, а если все же случится чудо, то явно будет хлам, который схавают только фанатики с предзаказами

-11
satalataa

все ровно будет лучше чем атомик харт

-11
Fishlex

А когда выйдет и будет шикарной, ты застрелишся?

-4
Sweety_Mustard

Хаха, при таком маркетинге GSC сможет продать подборку лучших скриншотов по цене игры, - съел, да, теперь им даже игру выпускать не надо! ;D

0