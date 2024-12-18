Уже идет работа над версией S.T.A.L.K.E.R. 2 для PS5 и Switch 2: подтверждены два DLC и мультиплеер

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжает активно развиваться силами разработчиков из студии GSC Game World даже после успешного релиза. Пока команда готовит обещанные патчи, владелец компании Максим Криппа рассказал о ближайших планах, включающих весь ранее заявленный контент. В шутер добавят мультиплеер, сюжетные расширения, а также портируют игру на «новые платформы».

Согласно информации из интервью для Forbes, для S.T.A.L.K.E.R. 2 будет выпущено два DLC, которые добавят новые сюжетные линии, а также мультиплеерный режим. Кроме того, Криппа сообщил, что уже ведется работа над портированием игры на другие платформы. Помимо ранее подтвержденной версии для PlayStation 5, шутер, похоже, заглянет на Nintendo Switch 2. О новой портативной консоли не упоминалось напрямую, но владелец студии явно намекал именно на устройство от Nintendo.

Максим Криппа отметил, что верит в долгосрочное развитие игры, хотя прогнозы в современной реальности делать непросто. При этом команда довольна продажами и текущей работой над проектом. По имеющимся данным, уже к концу года S.T.A.L.K.E.R. 2 получит крупный патч. В него войдут активация обновленной системы симуляции жизни A-Life, улучшения баланса, оптимизация производительности и другие доработки.

Напомним, что разработчики уже работают над экранизацией S.T.A.L.K.E.R. 2 и ведут переговоры с Netflix.