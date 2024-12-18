Уже идет работа над версией S.T.A.L.K.E.R. 2 для PS5 и Switch 2: подтверждены два DLC и мультиплеер

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжает активно развиваться силами разработчиков из студии GSC Game World даже после успешного релиза. Пока команда готовит обещанные патчи, владелец компании Максим Криппа рассказал о ближайших планах, включающих весь ранее заявленный контент. В шутер добавят мультиплеер, сюжетные расширения, а также портируют игру на «новые платформы».
Согласно информации из интервью для Forbes, для S.T.A.L.K.E.R. 2 будет выпущено два DLC, которые добавят новые сюжетные линии, а также мультиплеерный режим. Кроме того, Криппа сообщил, что уже ведется работа над портированием игры на другие платформы. Помимо ранее подтвержденной версии для PlayStation 5, шутер, похоже, заглянет на Nintendo Switch 2. О новой портативной консоли не упоминалось напрямую, но владелец студии явно намекал именно на устройство от Nintendo.
Максим Криппа отметил, что верит в долгосрочное развитие игры, хотя прогнозы в современной реальности делать непросто. При этом команда довольна продажами и текущей работой над проектом. По имеющимся данным, уже к концу года S.T.A.L.K.E.R. 2 получит крупный патч. В него войдут активация обновленной системы симуляции жизни A-Life, улучшения баланса, оптимизация производительности и другие доработки.
Напомним, что разработчики уже работают над экранизацией S.T.A.L.K.E.R. 2 и ведут переговоры с Netflix.
господи... они даже версии на ПК и Xbox довести до ума не могут, а тут еще PS5 и (тем более) Switch, балбесы XD
А зачем им доводить до ума? Они выпустили недоделанный концепт игры и эту поделку тепло приняли во всем мире. Если бы они знали, что так будет, то вообще бы слитый билд в релиз отправили
Почему балбесы? Они стригут бабло с лохов, которые готовы платить за сырое убожество, которое никогда не будет доведено до ума.
Дурак тот, кто за это платит.
Я прошел, не одного бага не встретил. Ну почти, дошел до миссии где надо поговорить с профессором Лодочкой, тогда я понял что лучше подождать. И когда вышли патчи все проходимо. Так что уже не актуально.
На комп они доделать не хотят? // Игорь Кравченко
А что не устраивает на пк ?
Тебе может еще предыдущие части доделать надо?)) // Константин Игоревич
Когда 1.04 е-ма-е?
Короче, ранний доступ ещё на пару лет, как и ожидалось.
360р на пс5 и 100р+- на свиче.ахахаха.
Если от Netflix это будет типа мульта то это будет капец полный
У этого челика бабла дофигища. И он готов его сливать в никуда.
Ну отлично,что сказать- пусть патчат и портируют...через годик-другой как игра будет готова поиграю на пс5 в Гейм оф зе ер или какой-нить Комплит/Ультимат эдишн с ДЛС в комплекте.
вот там туго будет ребятам )) // Константин Игоревич
"успешный старт" верим // Сергей Оболонков
Зачем этот мультиплеер , он не к чему не нужен , хрень полная!!!!!!!!!!! По поводу оптимизации , она нормальная , лично меня все устраивает 150-170 фпс на эпических настройках в 2к разрешении , пк проц 13700 kf , видеокарта ртх 4080 suprim. Жалуются все на оптимизацию , может запускаете на ведрах типа с gtx 1060, для этой игры нужна минимум 3000 линейка видеокарт!!!!! Меня лично все в игре устраивает , есть небольшой минус, игровой мир на открытых пространствах пустоват, а так в целом игра годная.
Вот подтверждение , был народ который не верил.
XDDDDDDD
Еще бы 4080super puper ultra bassBusted
на 3070 похороны в 1080р ты о чем вообще, генератор и dlss выключи и ощутишь всю мощь этой игры...
Это кардиограма?
пипец. аритмия с просадками до нуля. 4080 чтоб в 2к еле еле тащило.))))) хорошо играть наверно.)))
Судя по ней пациент уже всё...
Там без dlss и генератора вообще п.....ц наверно