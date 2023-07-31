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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 484 оценки

В этом году Xbox привезёт на Gamescom играбельные версии Forza Motorsport и S.T.A.L.K.E.R. 2

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monk70
Новости

Ранее сообщалось, что в этом году Xbox планирует один из самых больших стендов, которые когда-либо были на Gamescom. Согласно источникам известного инсайдера Тома Хендерсона, компания привезёт на выставку играбельные версии Forza Motorsport, S.T.A.L.K.E.R. 2 от GSC Game World и Towerborne. Поскольку в эти игры могут играть посетители, мы должны ожидать услышать более подробную информацию о каждой из игр во время мероприятия. Презентация Gamescom’s Opening Night Live — одно из наиболее вероятных мест для таких анонсов, которое обещает «многочисленные мировые премьеры и захватывающие анонсы».

Услышав, что S.T.A.L.K.E.R. 2, в частности, будет играбельной, — это хороший знак после того, как студия столкнулась с многочисленными неудачами в разработке игры. В дополнение к тому, что студия перевела многих своих разработчиков в Прагу, игровые материалы просочились в сеть.

Gamescom 2023 пройдет с 23 по 27 августа этого года.

4
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Poroblok1
5
oldhoudini

ахаахах

-1
TheDenStark

Это гениально

-1
FroZZyChannel
Услышав, что S.T.A.L.K.E.R. 2, в частности, будет играбельной, — это хороший знак после того, как студия столкнулась с многочисленными неудачами в разработке игры.

Ага-ага. Мы так и поверили. Точно будет тонны багов, лагов тормозов.

2
pokemonizm

Будет шикарно если покажут что то по Сталкеру... наверное вторая самая ожидаемая игра после Балдуры в этом году, да и на перспективу тоже

1
Джейк Сулли

"Самая ожидаемая"

1
TheNikolay00

Если с форзой это реально, там разрабы делом заняты, то в случае сталкера скорее будет максимум очередной ролик не отражающий действительности, чем эти пустословы занимаются, кроме этого самого пустословия, вообще не понятно

1
valentin31212

так уже показали на тореентах лежит))))

0
warp 37

Ну наконец-то. А то предзаказ Ultimate Edition в Steam уже плесенью покрывается.

Посмотрю, что там с физическим коллекционным изданием будет.

-1
AlexFullBeast
Ну наконец-то. А то предзаказ Ultimate Edition в Steam уже плесенью покрывается.

Да ладно. Год как открыли.

Это тебе не Bloodlines 2, где с 2019 лежит предзаказ.

0
warp 37 AlexFullBeast

Больше года. Я ещё в 2021 предзаказывал.

0
211186

Опа-на

-1
AndruhaGruz
-1