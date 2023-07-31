В этом году Xbox привезёт на Gamescom играбельные версии Forza Motorsport и S.T.A.L.K.E.R. 2

Ранее сообщалось, что в этом году Xbox планирует один из самых больших стендов, которые когда-либо были на Gamescom. Согласно источникам известного инсайдера Тома Хендерсона, компания привезёт на выставку играбельные версии Forza Motorsport, S.T.A.L.K.E.R. 2 от GSC Game World и Towerborne. Поскольку в эти игры могут играть посетители, мы должны ожидать услышать более подробную информацию о каждой из игр во время мероприятия. Презентация Gamescom’s Opening Night Live — одно из наиболее вероятных мест для таких анонсов, которое обещает «многочисленные мировые премьеры и захватывающие анонсы».
Услышав, что S.T.A.L.K.E.R. 2, в частности, будет играбельной, — это хороший знак после того, как студия столкнулась с многочисленными неудачами в разработке игры. В дополнение к тому, что студия перевела многих своих разработчиков в Прагу, игровые материалы просочились в сеть.
Gamescom 2023 пройдет с 23 по 27 августа этого года.
ахаахах
Это гениально
Ага-ага. Мы так и поверили. Точно будет тонны багов, лагов тормозов.
Будет шикарно если покажут что то по Сталкеру... наверное вторая самая ожидаемая игра после Балдуры в этом году, да и на перспективу тоже
"Самая ожидаемая"
Если с форзой это реально, там разрабы делом заняты, то в случае сталкера скорее будет максимум очередной ролик не отражающий действительности, чем эти пустословы занимаются, кроме этого самого пустословия, вообще не понятно
так уже показали на тореентах лежит))))
Ну наконец-то. А то предзаказ Ultimate Edition в Steam уже плесенью покрывается.
Посмотрю, что там с физическим коллекционным изданием будет.
Да ладно. Год как открыли.
Это тебе не Bloodlines 2, где с 2019 лежит предзаказ.
Больше года. Я ещё в 2021 предзаказывал.
Опа-на