В GSC Game World рассказали, почему не могут назвать точные даты выхода патчей для S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла 20 ноября, и за это время разработчики успели выпустить несколько патчей для исправления технических проблем. Последнее обновление вышло 23 декабря и с тех пор всё затихло.

На днях на Reddit один из игроков рассказал, что каждый день заходит в игру проверить, не вышло ли новое обновление. Он объяснил, что уже провёл немало времени в игре и хочет вернуться, но только после того, как исправят основные проблемы.

На такой пост не смог не отреагировать менеджер по связям с общественностью GSC Game World:

«Если честно, с планом выпуска патчей всё довольно непросто. Выход каждого обновления зависит от того, как пройдёт тестирование всех функций. И хотя я могу примерно сказать, когда выйдет ближайший патч, про версию 1.5.0, например, у меня пока нет никакой информации», — объяснил он.

«Слишком много всего может пойти не так — тесты могут не пройти, могут всплыть новые проблемы, — продолжил представитель студии. — Как мы и обещали, чуть позже мы поделимся планами компании на этот год, но я не могу гарантировать, что там будут точные даты выхода патчей второго сезона. Надеюсь, хотя бы примерные сроки мы сможем указать».

Кстати, помимо работы над исправлениями, в GSC Game World готовят два дополнения, мультиплеер и поддержку пользовательских модов.