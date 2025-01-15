В GSC Game World рассказали, почему не могут назвать точные даты выхода патчей для S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла 20 ноября, и за это время разработчики успели выпустить несколько патчей для исправления технических проблем. Последнее обновление вышло 23 декабря и с тех пор всё затихло.
На днях на Reddit один из игроков рассказал, что каждый день заходит в игру проверить, не вышло ли новое обновление. Он объяснил, что уже провёл немало времени в игре и хочет вернуться, но только после того, как исправят основные проблемы.
На такой пост не смог не отреагировать менеджер по связям с общественностью GSC Game World:
«Если честно, с планом выпуска патчей всё довольно непросто. Выход каждого обновления зависит от того, как пройдёт тестирование всех функций. И хотя я могу примерно сказать, когда выйдет ближайший патч, про версию 1.5.0, например, у меня пока нет никакой информации», — объяснил он.
«Слишком много всего может пойти не так — тесты могут не пройти, могут всплыть новые проблемы, — продолжил представитель студии. — Как мы и обещали, чуть позже мы поделимся планами компании на этот год, но я не могу гарантировать, что там будут точные даты выхода патчей второго сезона. Надеюсь, хотя бы примерные сроки мы сможем указать».
Кстати, помимо работы над исправлениями, в GSC Game World готовят два дополнения, мультиплеер и поддержку пользовательских модов.
Это называется "Сливаться по GSСовски" . Как это было с первым сталкером.
Вообще ничего не исправили как вылетала так и вылетает😂😂😂😂😂 // Konstantin Remenyuk
Железо смени // Vengel Bryde
Железо!!!!! а ты у нас гений // Konstantin Remenyuk
Тебе мама с папой поменяли?😁 // Konstantin Remenyuk
Вообще не жалею ни разу, что не стал покупать игру на релизе, даже в пиратку не играл, игра тупо недоделана, поиграю через годик мб
А до этого каждый день проверял, не вышла ли игра?
А выход игры когда? // Ярослав Уразов
Ну тут же написано - хз. Ещё лет через 15 // Александр Ковалёв
Доброе утро , как поспал?))
не. это альфа-предрелиз-билд. короче неиграбельная версия. игра в которою можно играть когда выйдет?
Менеджер по связям с общественностью GSC Game World это Роман Голубничий?