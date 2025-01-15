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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 13 808 оценок

В GSC Game World рассказали, почему не могут назвать точные даты выхода патчей для S.T.A.L.K.E.R. 2

Lunersun
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла 20 ноября, и за это время разработчики успели выпустить несколько патчей для исправления технических проблем. Последнее обновление вышло 23 декабря и с тех пор всё затихло.

S.T.A.L.K.E.R. 2 получает еще один патч на 8 ГБ, на этот раз это последнее обновление игры в этом году

На днях на Reddit один из игроков рассказал, что каждый день заходит в игру проверить, не вышло ли новое обновление. Он объяснил, что уже провёл немало времени в игре и хочет вернуться, но только после того, как исправят основные проблемы.

На такой пост не смог не отреагировать менеджер по связям с общественностью GSC Game World:

«Если честно, с планом выпуска патчей всё довольно непросто. Выход каждого обновления зависит от того, как пройдёт тестирование всех функций. И хотя я могу примерно сказать, когда выйдет ближайший патч, про версию 1.5.0, например, у меня пока нет никакой информации», — объяснил он.
«Слишком много всего может пойти не так — тесты могут не пройти, могут всплыть новые проблемы, — продолжил представитель студии. — Как мы и обещали, чуть позже мы поделимся планами компании на этот год, но я не могу гарантировать, что там будут точные даты выхода патчей второго сезона. Надеюсь, хотя бы примерные сроки мы сможем указать».

Кстати, помимо работы над исправлениями, в GSC Game World готовят два дополнения, мультиплеер и поддержку пользовательских модов.

-6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Joker978

Это называется "Сливаться по GSСовски" . Как это было с первым сталкером.

0
Пользователь ВКонтакте

Вообще ничего не исправили как вылетала так и вылетает😂😂😂😂😂 // Konstantin Remenyuk

0
Пользователь ВКонтакте

Железо смени // Vengel Bryde

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Железо!!!!! а ты у нас гений // Konstantin Remenyuk

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Тебе мама с папой поменяли?😁 // Konstantin Remenyuk

-1
vvvjust

Вообще не жалею ни разу, что не стал покупать игру на релизе, даже в пиратку не играл, игра тупо недоделана, поиграю через годик мб

0
ZAUSA
На днях на Reddit один из игроков рассказал, что каждый день заходит в игру проверить, не вышло ли новое обновление. 

А до этого каждый день проверял, не вышла ли игра?

0
Пользователь ВКонтакте

А выход игры когда? // Ярослав Уразов

-1
Пользователь ВКонтакте

Ну тут же написано - хз. Ещё лет через 15 // Александр Ковалёв

-1
Jarvis666
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла 20 ноября

Доброе утро , как поспал?))

-2
OPen man Jarvis666

не. это альфа-предрелиз-билд. короче неиграбельная версия. игра в которою можно играть когда выйдет?

0
AlexFoRestor

Менеджер по связям с общественностью GSC Game World это Роман Голубничий?

-1