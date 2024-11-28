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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 7 323 оценки

В игре S.T.A.A.L.K.E.R. 2 был обнаружен тестовый полигон для разработчиков

Gruz_
Новости

Одним из наиболее критикуемых аспектов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl является его техническое состояние, в котором игра поступила в продажу на прошлой неделе. Но, как оказалось, проблемы с работой игры могут привести к довольно... удивительным открытиям. Одним из таких открытий поделился в сети интернет-пользователь, который, по всей видимости, оказался в секретной локации в результате ошибки в игре.

Пользователь под ником Kooky_Construction62 рассказал о своем открытии в ветке на Reddit, посвященной серии игр S.T.A.L.K.E.R. Странным образом игрок оказался в локации за пределами обычно доступной игрокам Зоны, являющейся, судя по всему, своеобразным полигоном для тестирования разработчиками различных элементов игры.

Я понятия не имею как, но я пробил стену, и игра отбросила меня в сторону. Игру начало жутко колбасить, а когда колебания прекратились, меня телепортировало на парящую подъемную платформу. Я был далеко на задворках Чернобыля. Внизу находилось то, что, по моему мнению, является тестовой зоной разработчиков. Там много интерактивных объектов, которые (вероятно) разработчики использовали для тестирования. Также я нашел бетонные арены со всевозможными аномалиями. Это просто настоящая аномалия.

К своему посту Kooky_Construction62 также приложил скриншоты, на которых видно локацию. Как можно заметить, в локации также находится несколько КПК и карт памяти, которые легко подобрать, но на них нет записей. А еще в локации было найдено несколько контейнеров с большим количеством «лута», включая оружие, аксессуары, боеприпасы, предметы для использования и многое другое.

+ ещё 2 картинки

Автор поста не смог точно определить местоположение, так как оно скрыто «облаками» на игровой карте. В то же время игрок сообщил, что вскоре опубликует свой файл сохранения в сети, чтобы другие игроки тоже могли проверить необычную локацию.

Тестовая зона находится в недоступной для игрока части карты рядом с электростанцией. Поэтому она буквально окутана туманом войны посреди пустыни. Я понятия не имею, как попасть туда обычным способом, объясняет игрок. Сама зона испытаний находится на острове, и как только вы касаетесь воды, вы умираете. Мне удалось перепрыгнуть через небольшие острова в район электростанции, но вернуться в игровую зону таким образом я не смог. Все окружено водой или зонами с сильной радиацией [которая быстро убивает игрока]. Я не представляю, как еще можно туда попасть.
-8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
5uperNova

Ещё один "Я не знаю", "Так получилось", так бы и сказал что гоуст режим активировал через консоль и лазал изучал пределы карты, стену он там какую-то пробил.

13
Trevor Production

Ну вообще не удивительно оказаться хрен пойми где в этой игре, у меня типы на небе появлялись и стреляли , чему тут удивляться

6
Robert Blake Trevor Production

Это привет от гения.

1
Ford1991

А ты в первые сталкеры точно играл?

0
Гейб 30 процентный

На игру походу забили болт, не слышно новостей что ее патчить собираются.

3
петюша васькинов

Вродь обещали патч, ну наверно перенесут😁

1
211186

Америку открыл прям

1
Миханик Шестеренкин

Пробил четвертую стену.

1
петюша васькинов

Ну тогда понятно почему он тормозит даже на 4090. Понастроили наверно таких полигонов 100500 штук и не убрали, ещё люмен этот нифига не оптимизировали, смотрится как кусок г.

0
hom1e

правильно пишется "S.T.A.A.A.A.L.K.E.R. 2"

0
SkyraX

скорей всего в патчах уберут

0
mrdratik

Верим, верим

Странным образом
Понятия не имею как
0
Ford1991

Вот всеми этими приколами мне и нравится сталкер.

-3