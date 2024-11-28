В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 был обнаружен тестовый полигон для разработчиков

Одним из наиболее критикуемых аспектов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl является его техническое состояние, в котором игра поступила в продажу на прошлой неделе. Но, как оказалось, проблемы с работой игры могут привести к довольно... удивительным открытиям. Одним из таких открытий поделился в сети интернет-пользователь, который, по всей видимости, оказался в секретной локации в результате ошибки в игре.
Пользователь под ником Kooky_Construction62 рассказал о своем открытии в ветке на Reddit, посвященной серии игр S.T.A.L.K.E.R. Странным образом игрок оказался в локации за пределами обычно доступной игрокам Зоны, являющейся, судя по всему, своеобразным полигоном для тестирования разработчиками различных элементов игры.
Я понятия не имею как, но я пробил стену, и игра отбросила меня в сторону. Игру начало жутко колбасить, а когда колебания прекратились, меня телепортировало на парящую подъемную платформу. Я был далеко на задворках Чернобыля. Внизу находилось то, что, по моему мнению, является тестовой зоной разработчиков. Там много интерактивных объектов, которые (вероятно) разработчики использовали для тестирования. Также я нашел бетонные арены со всевозможными аномалиями. Это просто настоящая аномалия.
К своему посту Kooky_Construction62 также приложил скриншоты, на которых видно локацию. Как можно заметить, в локации также находится несколько КПК и карт памяти, которые легко подобрать, но на них нет записей. А еще в локации было найдено несколько контейнеров с большим количеством «лута», включая оружие, аксессуары, боеприпасы, предметы для использования и многое другое.
Автор поста не смог точно определить местоположение, так как оно скрыто «облаками» на игровой карте. В то же время игрок сообщил, что вскоре опубликует свой файл сохранения в сети, чтобы другие игроки тоже могли проверить необычную локацию.
Тестовая зона находится в недоступной для игрока части карты рядом с электростанцией. Поэтому она буквально окутана туманом войны посреди пустыни. Я понятия не имею, как попасть туда обычным способом, объясняет игрок. Сама зона испытаний находится на острове, и как только вы касаетесь воды, вы умираете. Мне удалось перепрыгнуть через небольшие острова в район электростанции, но вернуться в игровую зону таким образом я не смог. Все окружено водой или зонами с сильной радиацией [которая быстро убивает игрока]. Я не представляю, как еще можно туда попасть.
Ещё один "Я не знаю", "Так получилось", так бы и сказал что гоуст режим активировал через консоль и лазал изучал пределы карты, стену он там какую-то пробил.
Ну вообще не удивительно оказаться хрен пойми где в этой игре, у меня типы на небе появлялись и стреляли , чему тут удивляться
Это привет от гения.
А ты в первые сталкеры точно играл?
дэз стрейдинг .момент после выброса пустоты
правильно пишется "S.T.A.A.A.A.L.K.E.R. 2"
На игру походу забили болт, не слышно новостей что ее патчить собираются.
Вродь обещали патч, ну наверно перенесут😁
ага, не слышно, новостей же не было по поводу пачта xD
Новости лучше читать надо)) Патч уже тестируется со вчерашнего дня! билд обновили. Выйдет или вечером сегодня, или в пятницу!
Жди 1 го декабря
Верим, верим
Сейчас вся игра полностью это один большой тестовый полигон. Выпустили игру в стадии бета теста чтобы протестировать на гоях, которые ещё и деньги за это заплатили.
Ну тогда понятно почему он тормозит даже на 4090. Понастроили наверно таких полигонов 100500 штук и не убрали, ещё люмен этот нифига не оптимизировали, смотрится как кусок г.
Не удивительно что игра столько весит рукожопы не удалили мусор
Че там говорить ,они компиляцию шейдеров не убрали у тут целый полигон, разрабы походу после билда 2023 года только болт свой полировали ,а не игру))))
Пробил четвертую стену.
скорей всего в патчах уберут
Америку открыл прям
вся игра сплошной тестовый полигон. еще не поняли?
хотя стоп. это и не игра даже...а просто билд для альфа-теста за деньги ))
... удалить забыли?
вы такое видели?
Вот всеми этими приколами мне и нравится сталкер.