В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 был обнаружен тестовый полигон для разработчиков

Одним из наиболее критикуемых аспектов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl является его техническое состояние, в котором игра поступила в продажу на прошлой неделе. Но, как оказалось, проблемы с работой игры могут привести к довольно... удивительным открытиям. Одним из таких открытий поделился в сети интернет-пользователь, который, по всей видимости, оказался в секретной локации в результате ошибки в игре.

Пользователь под ником Kooky_Construction62 рассказал о своем открытии в ветке на Reddit, посвященной серии игр S.T.A.L.K.E.R. Странным образом игрок оказался в локации за пределами обычно доступной игрокам Зоны, являющейся, судя по всему, своеобразным полигоном для тестирования разработчиками различных элементов игры.

Я понятия не имею как, но я пробил стену, и игра отбросила меня в сторону. Игру начало жутко колбасить, а когда колебания прекратились, меня телепортировало на парящую подъемную платформу. Я был далеко на задворках Чернобыля. Внизу находилось то, что, по моему мнению, является тестовой зоной разработчиков. Там много интерактивных объектов, которые (вероятно) разработчики использовали для тестирования. Также я нашел бетонные арены со всевозможными аномалиями. Это просто настоящая аномалия.

К своему посту Kooky_Construction62 также приложил скриншоты, на которых видно локацию. Как можно заметить, в локации также находится несколько КПК и карт памяти, которые легко подобрать, но на них нет записей. А еще в локации было найдено несколько контейнеров с большим количеством «лута», включая оружие, аксессуары, боеприпасы, предметы для использования и многое другое.

Автор поста не смог точно определить местоположение, так как оно скрыто «облаками» на игровой карте. В то же время игрок сообщил, что вскоре опубликует свой файл сохранения в сети, чтобы другие игроки тоже могли проверить необычную локацию.

Тестовая зона находится в недоступной для игрока части карты рядом с электростанцией. Поэтому она буквально окутана туманом войны посреди пустыни. Я понятия не имею, как попасть туда обычным способом, объясняет игрок. Сама зона испытаний находится на острове, и как только вы касаетесь воды, вы умираете. Мне удалось перепрыгнуть через небольшие острова в район электростанции, но вернуться в игровую зону таким образом я не смог. Все окружено водой или зонами с сильной радиацией [которая быстро убивает игрока]. Я не представляю, как еще можно туда попасть.