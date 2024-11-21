В Nvidia GeForce NOW добавили S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и больше классики Bethesda

Игровой стриминговый сервис GeForce NOW от Nvidia вернулся с очередным обновлением списка поддерживаемых игр. На этот раз он рекламирует недавно выпущенную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World в качестве своего хедлайнера. В список также добавляется Star Wars Outlaws от Ubisoft и несколько классических игр Bethesda.

Те, у кого есть S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam, Microsoft Store или в PC Game Pass, теперь могут использовать GeForce NOW, чтобы отправиться в Чернобыльскую зону отчуждения. По словам Nvidia, игра на базе Unreal Engine 5 предлагается в разрешении 1440p в недавно обновлённой версии Performance, в то время как подписчики Ultimate могут играть в неё в потоковом режиме в разрешении 4K и 120 кадров в секунду.

Star Wars Outlaws выходит в Steam сегодня, 21 ноября, и Nvidia уже добавила поддержку этой версии в GeForce NOW. Последнее обновление игры содержит множество улучшений в плане боя, анимации, искусственного интеллекта и других аспектов. Nvidia даже предлагает подписчикам GeForce NOW специальный набор персонажей Forest Commando для игры, который содержит косметические предметы для Кей и её спутника Никс. Инструкции по активации этого набора будут отправлены подписчикам по электронной почте в ближайшее время.

Что касается Bethesda, Fallout 3: Game of the Year Edition и The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition теперь доступны через облачный сервис Nvidia для владельцев игр, а также для подписчиков PC Game Pass.

Вот все игры, представленные на этой неделе: