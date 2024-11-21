В Nvidia GeForce NOW добавили S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и больше классики Bethesda

Игровой стриминговый сервис GeForce NOW от Nvidia вернулся с очередным обновлением списка поддерживаемых игр. На этот раз он рекламирует недавно выпущенную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World в качестве своего хедлайнера. В список также добавляется Star Wars Outlaws от Ubisoft и несколько классических игр Bethesda.
Те, у кого есть S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam, Microsoft Store или в PC Game Pass, теперь могут использовать GeForce NOW, чтобы отправиться в Чернобыльскую зону отчуждения. По словам Nvidia, игра на базе Unreal Engine 5 предлагается в разрешении 1440p в недавно обновлённой версии Performance, в то время как подписчики Ultimate могут играть в неё в потоковом режиме в разрешении 4K и 120 кадров в секунду.
Star Wars Outlaws выходит в Steam сегодня, 21 ноября, и Nvidia уже добавила поддержку этой версии в GeForce NOW. Последнее обновление игры содержит множество улучшений в плане боя, анимации, искусственного интеллекта и других аспектов. Nvidia даже предлагает подписчикам GeForce NOW специальный набор персонажей Forest Commando для игры, который содержит косметические предметы для Кей и её спутника Никс. Инструкции по активации этого набора будут отправлены подписчикам по электронной почте в ближайшее время.
Что касается Bethesda, Fallout 3: Game of the Year Edition и The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition теперь доступны через облачный сервис Nvidia для владельцев игр, а также для подписчиков PC Game Pass.
Вот все игры, представленные на этой неделе:
- Towers of Aghasba (новый релиз в Steam, 19 ноября)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (новый релиз в Steam и Xbox, доступен в PC Game Pass, 20 ноября)
- Star Wars Outlaws (новый релиз в Steam, 21 ноября)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (Epic Games Store, Steam и Xbox, доступен в PC Game Pass)
- Fallout 3: Game of the Year Edition (Epic Games Store, Steam и Xbox, доступен в PC Game Pass)
ИИ слабый. Тюнинга оружия нет. Проходить игру с дружественным NPC нет возможности (хотя бы овчарку добавили), техника недоступна (можно было ниву, мотоцикл, квадроцикл, УАЗ сделать).
Женщин нет. Текстуры и шейдеры ужасные, модели убогие, звуки банальные и слабые.
Кооператива нет, охоты нет, рыбалки нет, в карты и другие мини-игры поиграть нельзя. Про анимации вообще молчу. Вести бой с противником просто не интересно и скучно.
Уровни имеют слабый и скучный дизайн. Они просто пустые. Атмосферы вообще никакой нет.
Не страшно. Сюжет полная чушь. Нелинейность отсутствует. Концовок разных нет. Только не надо рассказывать, что зона заражена и техника сломает геймплей, и женщинам вход запрещен, и в книге этого не было... Все это чушь для дураков. Игра может быть интересной, а может быть УГ. Точка. Мы все знаем, как можно делать открытые миры с техникой, тюнингом оружия, дружественными NPC, сюжетом, рыбалкой…
Ну вот за ИИ реально обидно, боты как в дешёвой игре сразу толпой тебя в темноте детектят и начинают стрелять сквозь стены, приходится их максимально быстро и без вкусно убивать в голову да и все, хотя в целом тир есть тир, что ещё надо
без подписки сохранки не работают ведь?
Сохранки в любом случае работают.
От подписки зависит время в очереди и мощность выданного в пользование железа.
работают . Сохранялся . После гибели перса загружался и дальше играл .
Батона такого шикарного нету. Можно даже не играть. Нас обманули. В игре половинка батона и мыльная половинка, мало полигональная.
Всё обман. Виноваты масоны. Они работают на рептелоидов.... СТАЛКЕР ЭТО СЕКРЕТНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОТИВ ЛЮДЕЙ!!!
НЕ ВЕРЬТЕ НЕ КОМУ, ВОЗМОЖНО ВЫ УЖЕ ЗОНДИРОВАНЫ УЭЭЭ
Еееее, вот это нам надо. Вот теперь заценим на максах!
Ну начал играть ! Зачётное начало . Ещё и по хуторянски базарят прикольно , но субтитры норм переведены . Хуторянская озвучка прям не плоха эмоциональная .
По хуторянски это как?
+++
це дуже и це гарно.
На суржике .
Хуторянская....Интересно, каким словом тогда назвать твою речь со словами "базарят", "прикольно", "норм", "не плоха"...?))) Рофлите с чужого языка, а своего не знаете, разговаривая на каком-то ауешном жаргоне. Еще и с грамматикой беда)