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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 4 931 оценка

В Nvidia GeForce NOW добавили S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и больше классики Bethesda

monk70
Новости

Игровой стриминговый сервис GeForce NOW от Nvidia вернулся с очередным обновлением списка поддерживаемых игр. На этот раз он рекламирует недавно выпущенную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World в качестве своего хедлайнера. В список также добавляется Star Wars Outlaws от Ubisoft и несколько классических игр Bethesda.

Те, у кого есть S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam, Microsoft Store или в PC Game Pass, теперь могут использовать GeForce NOW, чтобы отправиться в Чернобыльскую зону отчуждения. По словам Nvidia, игра на базе Unreal Engine 5 предлагается в разрешении 1440p в недавно обновлённой версии Performance, в то время как подписчики Ultimate могут играть в неё в потоковом режиме в разрешении 4K и 120 кадров в секунду.

Star Wars Outlaws выходит в Steam сегодня, 21 ноября, и Nvidia уже добавила поддержку этой версии в GeForce NOW. Последнее обновление игры содержит множество улучшений в плане боя, анимации, искусственного интеллекта и других аспектов. Nvidia даже предлагает подписчикам GeForce NOW специальный набор персонажей Forest Commando для игры, который содержит косметические предметы для Кей и её спутника Никс. Инструкции по активации этого набора будут отправлены подписчикам по электронной почте в ближайшее время.

Что касается Bethesda, Fallout 3: Game of the Year Edition и The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition теперь доступны через облачный сервис Nvidia для владельцев игр, а также для подписчиков PC Game Pass.

Вот все игры, представленные на этой неделе:

  • Towers of Aghasba (новый релиз в Steam, 19 ноября)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (новый релиз в Steam и Xbox, доступен в PC Game Pass, 20 ноября)
  • Star Wars Outlaws (новый релиз в Steam, 21 ноября)
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (Epic Games Store, Steam и Xbox, доступен в PC Game Pass)
  • Fallout 3: Game of the Year Edition (Epic Games Store, Steam и Xbox, доступен в PC Game Pass)
-11
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
CWT88

ИИ слабый. Тюнинга оружия нет. Проходить игру с дружественным NPC нет возможности (хотя бы овчарку добавили), техника недоступна (можно было ниву, мотоцикл, квадроцикл, УАЗ сделать).

Женщин нет. Текстуры и шейдеры ужасные, модели убогие, звуки банальные и слабые.

Кооператива нет, охоты нет, рыбалки нет, в карты и другие мини-игры поиграть нельзя. Про анимации вообще молчу. Вести бой с противником просто не интересно и скучно.

Уровни имеют слабый и скучный дизайн. Они просто пустые. Атмосферы вообще никакой нет.

Не страшно. Сюжет полная чушь. Нелинейность отсутствует. Концовок разных нет. Только не надо рассказывать, что зона заражена и техника сломает геймплей, и женщинам вход запрещен, и в книге этого не было... Все это чушь для дураков. Игра может быть интересной, а может быть УГ. Точка. Мы все знаем, как можно делать открытые миры с техникой, тюнингом оружия, дружественными NPC, сюжетом, рыбалкой…

3
Лидер X

Ну вот за ИИ реально обидно, боты как в дешёвой игре сразу толпой тебя в темноте детектят и начинают стрелять сквозь стены, приходится их максимально быстро и без вкусно убивать в голову да и все, хотя в целом тир есть тир, что ещё надо

0
Shadow B I G
добавили S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и больше классики Bethesda
1
Манерный

без подписки сохранки не работают ведь?

0
RedundantRutherford

Сохранки в любом случае работают.

От подписки зависит время в очереди и мощность выданного в пользование железа.

0
MRFESS

работают . Сохранялся . После гибели перса загружался и дальше играл .

0
Ammati

Батона такого шикарного нету. Можно даже не играть. Нас обманули. В игре половинка батона и мыльная половинка, мало полигональная.
Всё обман. Виноваты масоны. Они работают на рептелоидов.... СТАЛКЕР ЭТО СЕКРЕТНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОТИВ ЛЮДЕЙ!!!
НЕ ВЕРЬТЕ НЕ КОМУ, ВОЗМОЖНО ВЫ УЖЕ ЗОНДИРОВАНЫ УЭЭЭ

0
RedundantRutherford

Еееее, вот это нам надо. Вот теперь заценим на максах!

-11
MRFESS

Ну начал играть ! Зачётное начало . Ещё и по хуторянски базарят прикольно , но субтитры норм переведены . Хуторянская озвучка прям не плоха эмоциональная .

-11
hpi

По хуторянски это как?

-1
GamingWorkshop

+++

0
Mirabell Ivsi hpi

це дуже и це гарно.

-1
MRFESS hpi

На суржике .

0
Slayer_v

Хуторянская....Интересно, каким словом тогда назвать твою речь со словами "базарят", "прикольно", "норм", "не плоха"...?))) Рофлите с чужого языка, а своего не знаете, разговаривая на каком-то ауешном жаргоне. Еще и с грамматикой беда)

4