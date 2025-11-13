В обновлении 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 переработают систему выносливости

Команда GSC Game World поделилась новыми подробностями обновления 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Одним из ключевых изменений станет полностью обновлённая система выносливости, влияющая на поведение главного героя.

Теперь чрезмерное употребление энергетических напитков не останется без последствий — у Скифа появится дрожь в руках, что приведёт к снижению точности стрельбы. Разработчики советуют быть осторожнее с бустерами, пока не расскажут больше о новой механике.

Обновление 1.7 пока не имеет даты выхода, но, судя по тизеру, нас ждут важные изменения в геймплейном балансе.