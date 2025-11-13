В обновлении 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 переработают систему выносливости

Команда GSC Game World поделилась новыми подробностями обновления 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Одним из ключевых изменений станет полностью обновлённая система выносливости, влияющая на поведение главного героя.
Теперь чрезмерное употребление энергетических напитков не останется без последствий — у Скифа появится дрожь в руках, что приведёт к снижению точности стрельбы. Разработчики советуют быть осторожнее с бустерами, пока не расскажут больше о новой механике.
Обновление 1.7 пока не имеет даты выхода, но, судя по тизеру, нас ждут важные изменения в геймплейном балансе.
Свет и фонарик почините блэть... везде темно в помещениях, где горит свет.
тени от фонарика они добавили хоть ?
Это уже скольки переваренный Сталкер 2 получается? Уже явно более чем пятикратно:)))
И тем не менее ты как муха прилетел на этот кал.
лучше бы транспорт добавили)
добавление нормально работающего транспорта в Сталкер 2 это по сложности будет как новую игру с нуля создать
для первого сталкера с галимым движком наверное через год уже наработки транспорта были, а тут типа на современном гибком движке не могут транспорт добавить?!
В первом сталкаяе они уже были в виде наработки и моделей, с нуля добавляли сильно позже
энергетики приходилось постоянно пить когда далеко бежать а если ещё негативные эффекты будут ещё сложнее будет
ты с перевосом чтоли всегда бегал?
там и без него выносливость слабая
Не ну реально конченные разрабы мы выпустим 1.7 но не знаем когда а о длс просто мрак но не чего лошки же хавают будем и дальше их лошарить а они будут дякуваты.
что поиграть хочется?
Жаль нельзя переработать выносливость играть в эту игру.... потому что играть в неё невыносимо.
Эмммм, зачем тогда в нее играть?
уже не играю. Не вынес этой пытки.
Оптимизация данного шедевра г@вно, поведение нпс г@вно. Пусть для начала починят а после добавляют фишки + где мультиплеер - кооп?
С одной стороны, вроде бы прикольно и реалистично, но с другой стороны, а зачем вообще это нужно? Скиф задыхается после непродолжительного бега, из-за чего энергетики приходится пить тоннами. А теперь пить энергетики тоннами не выйдет, так как будет негативный эффект. Как теперь вообще бегать? Короче зря они это сделали. Выглядит это конечно прикольно и реалистично, но на мой взгляд игре это абсолютно не нужно. Это бесполезная механика, она будет только мешать
хоспаде, им ещё делать и делать свою поделку
Неадекваты