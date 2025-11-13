ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 829 оценок

В обновлении 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 переработают систему выносливости

monk70 monk70

Команда GSC Game World поделилась новыми подробностями обновления 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Одним из ключевых изменений станет полностью обновлённая система выносливости, влияющая на поведение главного героя.

Теперь чрезмерное употребление энергетических напитков не останется без последствий — у Скифа появится дрожь в руках, что приведёт к снижению точности стрельбы. Разработчики советуют быть осторожнее с бустерами, пока не расскажут больше о новой механике.

Обновление 1.7 пока не имеет даты выхода, но, судя по тизеру, нас ждут важные изменения в геймплейном балансе.

Brainstoun

Свет и фонарик почините блэть... везде темно в помещениях, где горит свет.

KILLA06

тени от фонарика они добавили хоть ?

Аристов--Черный

Это уже скольки переваренный Сталкер 2 получается? Уже явно более чем пятикратно:)))

SilkySarge

И тем не менее ты как муха прилетел на этот кал.

ЛИДЕР УБИТ

лучше бы транспорт добавили)

h1fter

добавление нормально работающего транспорта в Сталкер 2 это по сложности будет как новую игру с нуля создать

danilukHF h1fter

для первого сталкера с галимым движком наверное через год уже наработки транспорта были, а тут типа на современном гибком движке не могут транспорт добавить?!

zqqqq danilukHF

В первом сталкаяе они уже были в виде наработки и моделей, с нуля добавляли сильно позже

жифорсник

энергетики приходилось постоянно пить когда далеко бежать а если ещё негативные эффекты будут ещё сложнее будет

danilukHF

ты с перевосом чтоли всегда бегал?

жифорсник danilukHF

там и без него выносливость слабая

lesorub88

Не ну реально конченные разрабы мы выпустим 1.7 но не знаем когда а о длс просто мрак но не чего лошки же хавают будем и дальше их лошарить а они будут дякуваты.

KleptomaniacalAlbert

что поиграть хочется?

Playground_man

Жаль нельзя переработать выносливость играть в эту игру.... потому что играть в неё невыносимо.

Aleksey Aleshka

Эмммм, зачем тогда в нее играть?

Playground_man Aleksey Aleshka

уже не играю. Не вынес этой пытки.

UnnervingRathar

Оптимизация данного шедевра г@вно, поведение нпс г@вно. Пусть для начала починят а после добавляют фишки + где мультиплеер - кооп?

Никита Дроздоvv

С одной стороны, вроде бы прикольно и реалистично, но с другой стороны, а зачем вообще это нужно? Скиф задыхается после непродолжительного бега, из-за чего энергетики приходится пить тоннами. А теперь пить энергетики тоннами не выйдет, так как будет негативный эффект. Как теперь вообще бегать? Короче зря они это сделали. Выглядит это конечно прикольно и реалистично, но на мой взгляд игре это абсолютно не нужно. Это бесполезная механика, она будет только мешать

Saint01

хоспаде, им ещё делать и делать свою поделку

Владислав Якимов

Неадекваты

