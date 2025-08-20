В PlayStation Store открылся предзаказ на PS5-версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Шутер-песочница на выживание S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl официально выходит 20 ноября на PS5. Издания Standard, Deluxe и Ultimate уже доступны для предзаказа в PlayStation Store по цене от 59,99 долларов США.

Издание Deluxe стоит 79,99 долларов США и включает в себя набор оружия и костюмов Deluxe, бонусное дополнительное задание, цифровой артбук и цифровой саундтрек, а также базовую игру. Издание Ultimate Edition, продающееся по цене 109,99 долларов США, включает в себя весь контент Deluxe, а также набор Ultimate Weapons and Suit Pack и сезонный абонемент, открывающий доступ к двум будущим сюжетным дополнениям и «будущим DLC».

Оформившие предзаказ получат больше диалогов у костров, нашивку для рюкзака, уникальное оружие «Ветеран» и уникальную броню «Турист» бесплатно. Помимо цифровой версии, в тот же день будет доступна и физическая версия Day One Edition.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl также доступна на Xbox Series X/S и ПК.