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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.5 3 545 оценок

В пражском офисе авторов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl произошел пожар

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Gruz_
Новости

Очевидно, что GSC GameWorld, которая занимается разработкой STALKER 2: Heart of Chornobyl, по-прежнему переживает ряд серьезных событий, включая пожар, который произошел в пражском офисе студии. На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщается на сайте мэрии Праги, огонь вспыхнул на одном из этажей офисов GSC GameWorld, расположенной сейчас в Праге, и нанес значительный ущерб именно этой части здания, в результате чего пострадали предметы и оборудование внутри здания. В результате пожара никто из 30 или около того сотрудников, находившихся в здании в момент происшествия, не пострадал.

По имеющимся данным, ущерб оценивается приблизительно в 1,5 млн. чешских крон, что соответствует примерно $65 000. Пожар охватил один из трех этажей нового офиса GSC GameWorld в Праге и, по всей видимости, начался из-за неисправности электропроводки, в то время как другие этажи не пострадали, в том числе и благодаря вмешательству пожарной бригады.

Предположительно, это был самый важный этаж с резервными серверами. Два других этажа пожар не затронул. На данный момент пока не информацией о том, может ли это прошествии как-то повлиять на завершение работы над игрой.

В заключение хотелось бы напомнить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 создается для ПК и Xbox Series X/S. Релиз игры ожидается в 1-м квартале 2024 года. Впрочем, о конкретной дате релиза пока не известно.

62
72
Комментарии: 72
Ваш комментарий
Agent_Smith_GSOM

Не получилась игра? Завал по дедлайнам? Распил средств от Некрософта? СПИШИ НА ПОЖАР И УЙДИ В ЗАКАТ!!! XD

58
Darkaind

Некрософту то какой в этом резон. Сами небось: "науа мы это помойку приобрели". GSC все пролюбили, и типа ну сорян че, пожар.

1
Doomshfaft

Запахло переносом?

28
Rush_2020

запахло Весной_)))))

15
Китобой на Луне Rush_2020

Релизу - отбой

14
trixie Китобой на Луне

Бюджет распилил - пора нам домой

15
N1k3_22

Запахло переносоменосом

-7
СССР2 Rush_2020
0
Tiktotayou124
25
Luis_Se

Игра не выйдет только в воображении хейтеров

-18
Tiktotayou124 Luis_Se

Ты судя по всему прибыл сюда из каменного века, раз не знаешь знаменитый мем: https://memepedia.ru/zhdalker-perenos-igry-stalker-2/

1
JohnTornton Luis_Se

в тупой фантазии бездарных "разработчиков" она тока может выйти, да, и то там поняли какой кал делают и проще свалить с деньгами майкрасофта в закат

1
AnimeXyligun

сами себя подожгли, чтобы потом оправдываться из-за очередного переноса

21
Abarmot90

Что то они раньше времени подожгли. Перенос уже ерунда. Скажут то что мы сворачиваем производство на неопределённый срок

3
Xirasim

Резервная копия есть на торрентах))

0
StarfieJId
21
Luis_Se

Это те двое, которые рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет онлайн-шутером. Сели в лужу!

-2
Ден

на пражские шпили ходили любовались?=)

0
Extor Menoger Luis_Se

Так это разрабы сталкера говорили что у них мультиплеер будет. Вы видимо не следили

0
Luis_Se Extor Menoger

Мультиплеер в сюжетной игре и онлайн-шутер разные вещи. Речь была о том, что нет смысла делать сюжетную игру

0
Extor Menoger Luis_Se

Помоему ты просто придумал. Ещё скажи что нфт не было

0
Legend_of_the_Hero

Следы полной лажи заметают))

11
Famiclone

Сжечь то, что они показали на Gamescom это самый верный вариант. Не удивлюсь если Фил сделал это лично

9
CAN I HABE PIZZA PLS

Не, Филе же всё понравилось)

2
Famiclone CAN I HABE PIZZA PLS

Ему же надо делать вид, что он не впустую выкинул деньги. Его правительство сейчас занимается тем же самым.

6
Azok OsKveRniTEJI

Как обычно в своей манере они русских обвинят чей. 😁

8
Victor Dukoff

Ой-вей! Беда-беда, огорчение.

Пожар на скандальном объекте, это же типичное заметание следов и прятание концов в воду.

Сейчас окажется, что сгорели серваки и массивы хардов, и злобные хакеры под шумок обнулили всю остальную инфу. Вследствие чего Ждалкера 2.0 можно будет ждать не раньше 2033г. Но это не точно.

6
Nomen Ipsum

Даже у них самих пукан горит.

4
Slow Slade Snow Snake

ой как удобно,а главное - ни позже, ни раньше, ровно когда надо

4
AlexVurhis

отмазка с пожаром не получится. у нас есть слитый билд, так что с него и продолжат работу :D

4
Xirasim

Ну Фил Спенсер же сказал что "игра выглядит великолепно", GSC посмотрели на Старвилд и решили просто спалить свою игру, получить страховку и смыться на Майями прихватив так же распил))

4
luVol

Пожар у них случился случайно не по вине того, когда они решили сделать хорошую графику и запустили билд?

3
JohnTornton

они просто старфилд запустили на своих не обновлённых компах, вот и итог))

1
графон экспресс

О, а вот и причины для ещё одного переноса.

3
JohnTornton

какой тока клоунадой не занимаются, лишь бы не отрабатывать Филькины деньги

3
askazanov

Диверсия!? ))))))))

2
Агент Матрицы

Та неее)))

0
JEKABRAZZ

Да выброс просто был и аномалия жарка там материализовалась. Бывает.

1
Umertviya

Нет игры, нет спроса)

1
Kamishini1993

подгорело в реале

1
Gargantua Int

Как ещё отложить выход ждалкера 2, сжечь к чёрту всё 😁

1
InboxM

Сейчас обвинят, во всём злых русских. Диверсия, не иначе.

1
Папел
Предположительно, это был самый важный этаж с резервными серверами

Да да да дада :DDDDDD А вот и причина, по которой готовая на 20% игра будет перенесена на 25й год

1
saa0891

Так в любом случае на "разработку" игры это ни как не повлияет так как они всё равно не идёт.

1
Luis_Se

Петросян-шоу на другом сайте

-3
soberthinker

карма

1
Ден

Че там, все наработки сгинули в огне и выход снова переносится?

1
yrroodd

Но мы то с вами знаем,что на самом деле,всему виной - подлые русские хацкеры.

0
Trevis7

Мне так жаль)

0
1barac9U7ada7

Надо срочно релиз игры перенести на 2124 год, а то пожар

0
Vetrjak

Умер от жарки и в игре и в жизни.

0
Кей Овальд

Прочитали что про них реально пишут и бомбануло?

0
sirGeronis

Хахахахаха это прекрасно, это замечательно.

Ждалкер опять перенесут. Какое удобное совпадение. Верим, верим)))

0
TheNikolay00

Русские хакеры наверное хакнули огонь и подожгли офис

0
Patrick Jones

Вот будет умора, если в последствии после всех мучений, кранчей и т.д, когда игра наконец-то увидет свет, игровое сообщество узнает, что из-за того пожара пысы "доделывали" свою игру благодаря слитому когда-то билду после утраченных исходников

0
FroZZyChannel

Если в очередной раз снова что то случится, то им точно придётся разработку отменить. Ибо слишком много случайных событий влияют на создание игры. То Баги, то сливы, то вообще пожары.

0
-zotik-

Фанату сталкера дали поиграть?))

0
Купи Starfield

После того, что выкатили на выставку и после "слитого билда" немудрено)) Ща перенесут еще на пару лет, погорельцы😂

Типичный подход из 90-х. Сожги все, и концов не видать😂 Фил еще денег даст. Или Саша Белый🤣🤣

Самый важный этаж, 5 пожарных рассчетов, а ущерб на 65 тысяч. Хммм, что-то тут не сходится😂

0
Luis_Se

🤣🤣🤣

0
Купи Starfield Luis_Se

😱😂

0
REstorxx

Кто-то неаккуратно обходил "Жарку" в коридоре.

0
EnigmaticKynan

мда я эиу игру очень жду она будет топ

-4
Luis_Se

Один из немногих здравых комментариев

0
Abarmot90

Русские спалили S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl🤣🤣🤣

-5
Luis_Se

2024 - год, когда хейтеры сядут в лужу свою

-15
Михаил Исламов

Григорович, перелогинься и пей таблетки)

1
Luis_Se Михаил Исламов

Суши брюки

-1
Михаил Исламов Luis_Se

Перестань сушить остатки мозга мефедроном и берись уже за разработку)))

0
Luis_Se Михаил Исламов

Закусывай

-1
Luis_Se

На шедевральность и продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 это не повлияет

-20
Abarmot90

А игра будет?

3
Luis_Se Abarmot90

Конечно, в следующем году выйдет

-15