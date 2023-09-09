В пражском офисе авторов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl произошел пожар

Очевидно, что GSC GameWorld, которая занимается разработкой STALKER 2: Heart of Chornobyl, по-прежнему переживает ряд серьезных событий, включая пожар, который произошел в пражском офисе студии. На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Как сообщается на сайте мэрии Праги, огонь вспыхнул на одном из этажей офисов GSC GameWorld, расположенной сейчас в Праге, и нанес значительный ущерб именно этой части здания, в результате чего пострадали предметы и оборудование внутри здания. В результате пожара никто из 30 или около того сотрудников, находившихся в здании в момент происшествия, не пострадал.
По имеющимся данным, ущерб оценивается приблизительно в 1,5 млн. чешских крон, что соответствует примерно $65 000. Пожар охватил один из трех этажей нового офиса GSC GameWorld в Праге и, по всей видимости, начался из-за неисправности электропроводки, в то время как другие этажи не пострадали, в том числе и благодаря вмешательству пожарной бригады.
Предположительно, это был самый важный этаж с резервными серверами. Два других этажа пожар не затронул. На данный момент пока не информацией о том, может ли это прошествии как-то повлиять на завершение работы над игрой.
В заключение хотелось бы напомнить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 создается для ПК и Xbox Series X/S. Релиз игры ожидается в 1-м квартале 2024 года. Впрочем, о конкретной дате релиза пока не известно.
Не получилась игра? Завал по дедлайнам? Распил средств от Некрософта? СПИШИ НА ПОЖАР И УЙДИ В ЗАКАТ!!! XD
Некрософту то какой в этом резон. Сами небось: "науа мы это помойку приобрели". GSC все пролюбили, и типа ну сорян че, пожар.
Запахло переносом?
запахло Весной_)))))
Релизу - отбой
Бюджет распилил - пора нам домой
Запахло переносоменосом
Игра не выйдет только в воображении хейтеров
Ты судя по всему прибыл сюда из каменного века, раз не знаешь знаменитый мем: https://memepedia.ru/zhdalker-perenos-igry-stalker-2/
в тупой фантазии бездарных "разработчиков" она тока может выйти, да, и то там поняли какой кал делают и проще свалить с деньгами майкрасофта в закат
сами себя подожгли, чтобы потом оправдываться из-за очередного переноса
Что то они раньше времени подожгли. Перенос уже ерунда. Скажут то что мы сворачиваем производство на неопределённый срок
Резервная копия есть на торрентах))
Это те двое, которые рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет онлайн-шутером. Сели в лужу!
на пражские шпили ходили любовались?=)
Так это разрабы сталкера говорили что у них мультиплеер будет. Вы видимо не следили
Мультиплеер в сюжетной игре и онлайн-шутер разные вещи. Речь была о том, что нет смысла делать сюжетную игру
Помоему ты просто придумал. Ещё скажи что нфт не было
Следы полной лажи заметают))
Сжечь то, что они показали на Gamescom это самый верный вариант. Не удивлюсь если Фил сделал это лично
Не, Филе же всё понравилось)
Ему же надо делать вид, что он не впустую выкинул деньги. Его правительство сейчас занимается тем же самым.
Как обычно в своей манере они русских обвинят чей. 😁
Ой-вей! Беда-беда, огорчение.
Пожар на скандальном объекте, это же типичное заметание следов и прятание концов в воду.
Сейчас окажется, что сгорели серваки и массивы хардов, и злобные хакеры под шумок обнулили всю остальную инфу. Вследствие чего Ждалкера 2.0 можно будет ждать не раньше 2033г. Но это не точно.
Даже у них самих пукан горит.
ой как удобно,а главное - ни позже, ни раньше, ровно когда надо
отмазка с пожаром не получится. у нас есть слитый билд, так что с него и продолжат работу :D
Ну Фил Спенсер же сказал что "игра выглядит великолепно", GSC посмотрели на Старвилд и решили просто спалить свою игру, получить страховку и смыться на Майями прихватив так же распил))
Пожар у них случился случайно не по вине того, когда они решили сделать хорошую графику и запустили билд?
они просто старфилд запустили на своих не обновлённых компах, вот и итог))
О, а вот и причины для ещё одного переноса.
какой тока клоунадой не занимаются, лишь бы не отрабатывать Филькины деньги
Диверсия!? ))))))))
Та неее)))
Да выброс просто был и аномалия жарка там материализовалась. Бывает.
Нет игры, нет спроса)
подгорело в реале
Как ещё отложить выход ждалкера 2, сжечь к чёрту всё 😁
Сейчас обвинят, во всём злых русских. Диверсия, не иначе.
Да да да дада :DDDDDD А вот и причина, по которой готовая на 20% игра будет перенесена на 25й год
Так в любом случае на "разработку" игры это ни как не повлияет так как они всё равно не идёт.
Петросян-шоу на другом сайте
карма
Че там, все наработки сгинули в огне и выход снова переносится?
Но мы то с вами знаем,что на самом деле,всему виной - подлые русские хацкеры.
Мне так жаль)
Надо срочно релиз игры перенести на 2124 год, а то пожар
Умер от жарки и в игре и в жизни.
Прочитали что про них реально пишут и бомбануло?
Хахахахаха это прекрасно, это замечательно.
Ждалкер опять перенесут. Какое удобное совпадение. Верим, верим)))
Русские хакеры наверное хакнули огонь и подожгли офис
Вот будет умора, если в последствии после всех мучений, кранчей и т.д, когда игра наконец-то увидет свет, игровое сообщество узнает, что из-за того пожара пысы "доделывали" свою игру благодаря слитому когда-то билду после утраченных исходников
Если в очередной раз снова что то случится, то им точно придётся разработку отменить. Ибо слишком много случайных событий влияют на создание игры. То Баги, то сливы, то вообще пожары.
Фанату сталкера дали поиграть?))
После того, что выкатили на выставку и после "слитого билда" немудрено)) Ща перенесут еще на пару лет, погорельцы😂
Типичный подход из 90-х. Сожги все, и концов не видать😂 Фил еще денег даст. Или Саша Белый🤣🤣
Самый важный этаж, 5 пожарных рассчетов, а ущерб на 65 тысяч. Хммм, что-то тут не сходится😂
🤣🤣🤣
😱😂
Кто-то неаккуратно обходил "Жарку" в коридоре.
мда я эиу игру очень жду она будет топ
Один из немногих здравых комментариев
Русские спалили S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl🤣🤣🤣
2024 - год, когда хейтеры сядут в лужу свою
Григорович, перелогинься и пей таблетки)
Суши брюки
Перестань сушить остатки мозга мефедроном и берись уже за разработку)))
Закусывай
На шедевральность и продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 это не повлияет
А игра будет?
Конечно, в следующем году выйдет