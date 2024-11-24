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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 6 049 оценок

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl действительно есть система A-Life, однако на данный момент она деактивирована

Kerrot
Новости

Несмотря на долгожданный релиз, выход игры был омрачен техническим состоянием. Одним из главных камней преткновения явилась A-Life - симуляционная система на локациях, позволяющая сделать Зону Отчуждения более живой с точки зрения взаимодействий между NPC.

Однако на данный момент данная система представляет крайне странную "реализацию" - по сути игрок зачастую может наблюдать крайне близкий спавн от себя групп сталкеров и мутантов, начинающих драться между собой - также они могут просто исчезать спустя время или при смене позиции игроком.

Недовольные игроки начали подозревать обман со стороны разработчиков, поскольку серия уже проходила через это, когда первая часть - "Тень Чернобыля" - имела крайне примитивную и кривую реализацию данной системы, несмотря на первоначальные обещания, и до ума она была доведена только в "Зове Припяти".

Игроки стали разбираться в коде игры, чтобы понять - была ли эта система вообще в каком-то виде.

И оказалось - A-Life действительно существует, причем прописаны целые скриптовые системы.

Судя по тому, что пока удалось изучить, НПС должны были как минимум обыскивать локации, трупы и артефакты, угрожать игроку, если тот попытается взять их добычу и так далее.

К сожалению, на данный момент вся эта система выключена. По какой причине - неизвестно, игроки подозревают - разработчики опасались еще большего ухудшения технического состояния на релизе и она нуждается в дополнительной полировке, в результате чего пока она деактивирована.

Игроки надеются. что разработчики реализуют эту систему и не отдадут ее на откуп только мододелам. Сообщения разработчиков о том, что они знают о проблемах с симуляцией и будут над ней работать в патчах, внушает надежду, что A-Life 2.0 все же будет реализована.

11
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
atlantix2000 .

Ясно одно - игра недоделанная. GSC с радостью бы ее перенесли ещё на полгодика минимум, но игроки и Майки их бы с г*вном сожрали.

21
rtnrwv

лучше бы вообще отменили

-7
Denzel58

у activision опыта побольше! один хер каждый год забагованный калл выпускают, как и денег побольше

4
oleg21412 rtnrwv

Лучше для кого? Я очень рад что хоть что-то выпустили.

-4
-zotik- rtnrwv

Не, пускай чинят. Думал куда хуже

-1
renold-konrad

В чем недоделанная ? В тех плане сыровата, да. Недоделанной ее точно не назовешь

-2
Фридрих фон Вольтман

Система огонь! Только бандюков перебил, не успел их трупики обнести, как тут же отреспаунились из воздуха прям на глазах, еще трое! Уххх

16
Генерал Анатолий

Это прямо как в ТЧ, когда в саркофаге после загрузки сохранения все враги возрождались

2
Михаил Волчун

Я был готов на кривой геймплей и кривую оптимизацию, это было очевидно, но я не был готов к тому что в игре вся симуляция жизни будет в виде спавна противников за твоей спиной. Надеюсь a-life скоро допилят и введут в игру, потому что без него это просто тоска.

8
Matavashi

Минимум месяц ждать. Судя по содержанию первого патча, ремонтом ИИ там и не пахнет.

0
PaTi6op

Уже радует, что она есть хотя бы

6
Well-to-doAelinor

Да всё там включено, я видел как нпс достал КПК и начал его курить!

6
Aleksoil

👍👍👍

2
Уральский чекист

Видишь суслика? И я нет, а он есть! Понял. ))

5
Kollich

Отлично, повод приберечь прохождение до новогодних празников)

3
saiditsme

До каких именно новых годов, важно уточнить.

1
Domovoy161rus

Вообще, такое ощущение, что мир в игре активирован только в начальной локации "Малой зоне", дальше всё пустое в игре, ни квестов, ни чего другого.

3
A E

привет от обладателя 7900хт тому поехавшему с аватаркой анрила и "божественной" 4090 с "лучшими" технологиями

2
PersonalBarnabas

Как и любая другая игра на этом двигре и видео от амд. Я вообще ток с коментов узнал что оказывается есть траблы с оптимизоном, хотя у меня всё ок. Ну как и в любой игре на ue5, хотя не, бывали и хуже. Хех, забавно что именно моей видюхи вообще тут нет

-4
A E PersonalBarnabas
хотя у меня всё ок

разве что в твоих влажных мечтах в 360р

2
PersonalBarnabas A E

Ага. 2к моник, с активированным фср под сотку на высоких. Так что ты давай тут про свои влажные извращения не пори

-2
A E PersonalBarnabas
2к моник, с активированным фср

то что ты в глаза долбишься мы уже выяснили, теперь осталось отключить сломанный генератор и перестать рассказывать сказки

вот наглядная разница между низкими и эпик в 3440х1440 без дегенератора


я еще и напишу для тебя специально: разница 17 кадров, Корал, 17 мать их кадров. между эпик и низкими 17 кадров

и то что тебе там дорисовывает циферки исходные фпс не увеличивает, ведь я сам в это прямо сейчас играю и знаю о чем говорю.

0
PersonalBarnabas A E
+ ещё 1 картинка

Это ты чёт долбишься, хотя проблемы твои. А вот как у меня с вкл и без

-1
saiditsme

Эта песня длится вечность

1
Walkan90

Ее и не показывали все время. Не зря как оказалось, еще и 2.0 при этом назвали. Что же они там делали со времен переноса первой даты выхода, если новых возможностей игоа не предлагает? А лайф нет, ИИ тоже нет.

0
-zotik-

Поскорее бы игру починили, охото сыграть

0
Sattarata

Игра целая и

0
redfox2013

Чинить не чего, делать есть и много, но вот беда не кому

0
Jarvis666 redfox2013

не платят за починку (а теперь прочитайте эти первые три комментария, получилось как целое предложение)

0
shurasick876

О чём и речь. Её в игре де-факто нет)

0
Jarvis666

Если кто-то и просил мёртвым мир в игре, то он явно не это имел в виду. Кстати, у меня куда-то сонливость персонажа пропала. Он один раз начал зевать, вздыхать, а потом раз и значок полу месяца исчез, теперь он вообще не хочет спать, лол)))

0
h1fter

Отключена потому что разрабы не успевали доделать игру до 20 ноября,а Майкрософт требовали выпуск игры,это же очевидно

0
RESPEKTROMETR

ЦП впервую очередь это загнет ещё сильней, бойтесь своих желаний)

-1
Виктор Орловский

ЦП в этой игре не нагружен в 2k-4k, вся нагрузка в видеокарту, в Full-hd и требования ниже ко всей системе. Пусть работают и поменьше про политику балаболят.

0
RESPEKTROMETR Виктор Орловский

Угу)

https://www.google.com/amp/s/club.dns-shop.ru/amp/digest/132074-s-t-a-l-k-e-r-2-heart-of-chornobyl-nagrujaet-na-polnuu-daje-am/

0
Виктор Орловский RESPEKTROMETR

Забыл уточнить(добавил в первый пост, так что было понятно), я разумеется не про Full-hd разрешение, а про 2k и выше, на нём у меня процессор примерно на 40% загружен, а видео на 100% стабильно, весь упор в видеокарту. В любом случае пусть выполняют обещание, сейчас игра очень пустая, а спавнящиеся на голову мобы просто смешат.

0
Пользователь ВКонтакте

Продали огрызок без алайф, но с кодом алайф, чтоб русские мододелы допилили // Дима Мишима

-2