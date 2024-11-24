В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl действительно есть система A-Life, однако на данный момент она деактивирована

Несмотря на долгожданный релиз, выход игры был омрачен техническим состоянием. Одним из главных камней преткновения явилась A-Life - симуляционная система на локациях, позволяющая сделать Зону Отчуждения более живой с точки зрения взаимодействий между NPC.
Однако на данный момент данная система представляет крайне странную "реализацию" - по сути игрок зачастую может наблюдать крайне близкий спавн от себя групп сталкеров и мутантов, начинающих драться между собой - также они могут просто исчезать спустя время или при смене позиции игроком.
Недовольные игроки начали подозревать обман со стороны разработчиков, поскольку серия уже проходила через это, когда первая часть - "Тень Чернобыля" - имела крайне примитивную и кривую реализацию данной системы, несмотря на первоначальные обещания, и до ума она была доведена только в "Зове Припяти".
Игроки стали разбираться в коде игры, чтобы понять - была ли эта система вообще в каком-то виде.
И оказалось - A-Life действительно существует, причем прописаны целые скриптовые системы.
Судя по тому, что пока удалось изучить, НПС должны были как минимум обыскивать локации, трупы и артефакты, угрожать игроку, если тот попытается взять их добычу и так далее.
К сожалению, на данный момент вся эта система выключена. По какой причине - неизвестно, игроки подозревают - разработчики опасались еще большего ухудшения технического состояния на релизе и она нуждается в дополнительной полировке, в результате чего пока она деактивирована.
Игроки надеются. что разработчики реализуют эту систему и не отдадут ее на откуп только мододелам. Сообщения разработчиков о том, что они знают о проблемах с симуляцией и будут над ней работать в патчах, внушает надежду, что A-Life 2.0 все же будет реализована.
Ясно одно - игра недоделанная. GSC с радостью бы ее перенесли ещё на полгодика минимум, но игроки и Майки их бы с г*вном сожрали.
лучше бы вообще отменили
у activision опыта побольше! один хер каждый год забагованный калл выпускают, как и денег побольше
Лучше для кого? Я очень рад что хоть что-то выпустили.
Не, пускай чинят. Думал куда хуже
В чем недоделанная ? В тех плане сыровата, да. Недоделанной ее точно не назовешь
Система огонь! Только бандюков перебил, не успел их трупики обнести, как тут же отреспаунились из воздуха прям на глазах, еще трое! Уххх
Это прямо как в ТЧ, когда в саркофаге после загрузки сохранения все враги возрождались
Я был готов на кривой геймплей и кривую оптимизацию, это было очевидно, но я не был готов к тому что в игре вся симуляция жизни будет в виде спавна противников за твоей спиной. Надеюсь a-life скоро допилят и введут в игру, потому что без него это просто тоска.
Минимум месяц ждать. Судя по содержанию первого патча, ремонтом ИИ там и не пахнет.
Уже радует, что она есть хотя бы
Да всё там включено, я видел как нпс достал КПК и начал его курить!
👍👍👍
Видишь суслика? И я нет, а он есть! Понял. ))
Отлично, повод приберечь прохождение до новогодних празников)
До каких именно новых годов, важно уточнить.
Вообще, такое ощущение, что мир в игре активирован только в начальной локации "Малой зоне", дальше всё пустое в игре, ни квестов, ни чего другого.
привет от обладателя 7900хт тому поехавшему с аватаркой анрила и "божественной" 4090 с "лучшими" технологиями
Как и любая другая игра на этом двигре и видео от амд. Я вообще ток с коментов узнал что оказывается есть траблы с оптимизоном, хотя у меня всё ок. Ну как и в любой игре на ue5, хотя не, бывали и хуже. Хех, забавно что именно моей видюхи вообще тут нет
разве что в твоих влажных мечтах в 360р
Ага. 2к моник, с активированным фср под сотку на высоких. Так что ты давай тут про свои влажные извращения не пори
то что ты в глаза долбишься мы уже выяснили, теперь осталось отключить сломанный генератор и перестать рассказывать сказки
вот наглядная разница между низкими и эпик в 3440х1440 без дегенератора
я еще и напишу для тебя специально: разница 17 кадров, Корал, 17 мать их кадров. между эпик и низкими 17 кадров
и то что тебе там дорисовывает циферки исходные фпс не увеличивает, ведь я сам в это прямо сейчас играю и знаю о чем говорю.
Это ты чёт долбишься, хотя проблемы твои. А вот как у меня с вкл и без
Эта песня длится вечность
Ее и не показывали все время. Не зря как оказалось, еще и 2.0 при этом назвали. Что же они там делали со времен переноса первой даты выхода, если новых возможностей игоа не предлагает? А лайф нет, ИИ тоже нет.
Поскорее бы игру починили, охото сыграть
Игра целая и
Чинить не чего, делать есть и много, но вот беда не кому
не платят за починку (а теперь прочитайте эти первые три комментария, получилось как целое предложение)
О чём и речь. Её в игре де-факто нет)
Если кто-то и просил мёртвым мир в игре, то он явно не это имел в виду. Кстати, у меня куда-то сонливость персонажа пропала. Он один раз начал зевать, вздыхать, а потом раз и значок полу месяца исчез, теперь он вообще не хочет спать, лол)))
Отключена потому что разрабы не успевали доделать игру до 20 ноября,а Майкрософт требовали выпуск игры,это же очевидно
ЦП впервую очередь это загнет ещё сильней, бойтесь своих желаний)
ЦП в этой игре не нагружен в 2k-4k, вся нагрузка в видеокарту, в Full-hd и требования ниже ко всей системе. Пусть работают и поменьше про политику балаболят.
Угу)
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Забыл уточнить(добавил в первый пост, так что было понятно), я разумеется не про Full-hd разрешение, а про 2k и выше, на нём у меня процессор примерно на 40% загружен, а видео на 100% стабильно, весь упор в видеокарту. В любом случае пусть выполняют обещание, сейчас игра очень пустая, а спавнящиеся на голову мобы просто смешат.
Продали огрызок без алайф, но с кодом алайф, чтоб русские мододелы допилили // Дима Мишима