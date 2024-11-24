В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl действительно есть система A-Life, однако на данный момент она деактивирована

Несмотря на долгожданный релиз, выход игры был омрачен техническим состоянием. Одним из главных камней преткновения явилась A-Life - симуляционная система на локациях, позволяющая сделать Зону Отчуждения более живой с точки зрения взаимодействий между NPC.

Однако на данный момент данная система представляет крайне странную "реализацию" - по сути игрок зачастую может наблюдать крайне близкий спавн от себя групп сталкеров и мутантов, начинающих драться между собой - также они могут просто исчезать спустя время или при смене позиции игроком.



Недовольные игроки начали подозревать обман со стороны разработчиков, поскольку серия уже проходила через это, когда первая часть - "Тень Чернобыля" - имела крайне примитивную и кривую реализацию данной системы, несмотря на первоначальные обещания, и до ума она была доведена только в "Зове Припяти".

Игроки стали разбираться в коде игры, чтобы понять - была ли эта система вообще в каком-то виде.

И оказалось - A-Life действительно существует, причем прописаны целые скриптовые системы.

Судя по тому, что пока удалось изучить, НПС должны были как минимум обыскивать локации, трупы и артефакты, угрожать игроку, если тот попытается взять их добычу и так далее.

К сожалению, на данный момент вся эта система выключена. По какой причине - неизвестно, игроки подозревают - разработчики опасались еще большего ухудшения технического состояния на релизе и она нуждается в дополнительной полировке, в результате чего пока она деактивирована.



Игроки надеются. что разработчики реализуют эту систему и не отдадут ее на откуп только мододелам. Сообщения разработчиков о том, что они знают о проблемах с симуляцией и будут над ней работать в патчах, внушает надежду, что A-Life 2.0 все же будет реализована.