В S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили "ностальгические" пасхалки, адресованные давним фанатам серии

За считанные дни S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World разошлась миллионным тиражом. Перезагрузка трилогии, вышедшей в 2000-х годах, показалась многим отличным воплощением сложности и мрачной атмосферы оригинальной серии. Огромные карты, естественно, изобилуют разными секретами, которые не дадут игрокам скучать. Фанаты, следящие за серией с самого начала, сразу же узнали неприметное место, отдающее дань уважения первой части — Shadow of Chernobyl.
Речь идет о характерной стене, которая, скорее всего, какое-то время была базой для борющегося за выживание жителя Зоны. Это место, оформленное в идентичной манере, можно найти в левом верхнем углу зоны с градирнями. Стена стоит посреди пустыни, поэтому днем она должна быть хорошо видна. Разумеется, как и в случае с любым другим участком земли в Зоне, за ним стоит присматривать. Единственное отличие от оригинала - это надпись. В оригинале на стене было полное название игры, в то время как сейчас — «Зона не отпускает». Трудно придумать более страшное предупреждение для сталкера.
Другую пасхалку к первому S.T.A.L.K.E.R. можно найти в одном из ранних уровней. Вскоре после пролога игроку предстоит отправиться в соседний город Залисье. Сразу за его чертой, на западе, есть деревянные ворота, украшенные религиозной иконой, знаком радиации, ветряными колокольчиками и брошенным противогазом. И хотя на первый взгляд они кажутся простым украшением, давние фанаты помнят, что это один из самых ранних концепт-артов, выпущенных GSC для первой игры. В некоторых случаях изображение также использовалось в качестве обложки игры. С правильного ракурса они полностью идентичны.
Находки пробудили у фанатов изрядную долю ностальгии, а тем временем геймеры, для которых S.T.A.L.K.E.R. 2 - первое знакомство с серией, сетуют на то, что большинство пасхальных яиц пролетит мимо них. По всей видимости, кое-кто из них решил исправить свою ошибку - S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl в Steam сейчас пользуется рекордной популярностью.
Как видно, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прекрасно знают сюжет оригинальной трилогии, и дань уважения классической детали из первой части служит ярким тому подтверждением. Учитывая, что игроки только начинают изучать игру и ее мир, можно ожидать, что в скором времени они смогут найти и раскрыть еще больше секретов.
И хотя пасхальные яйца это, как правило, второстепенные элементы игры, они представляют собой дополнительный уровень детализации, который служит вознаграждением для внимательных фанатов и говорит о любви разработчиков к франшизе S.T.A.L.K.E.R.
Все что нужно знать о сталкере2 фанатам серии (песенка в начале)
Я о этой песне бы и не узнал, если бы не IXBT.
Говорили, что игра не в политике, а на деле - экстримисткий продукт сеющий вражду!
все что нужно знать так это про твой дерьмом промытый мозг двумя придурками с ixbt
Нарыли один несчастный трек на всю игру в 150+гб, а визг по всему рунету, хех.
Зато не тявкаете нисколько на мэда за его разжигание.
Это второй трэк. Первый чик-чирик про Лукашенко и Путина. Подслушано на монолитовской базе. А мож еще что есть
По сути пасхалка это только каменная стена, кордон и сидор трудно назвать пасхалкой, это все таки просто часть игры
это не пасхалки, а отсылки, я запомнил ток дерево с авто из потного гарри, те что тут представленны видел, но даже не скринил
Ах, вот что разрабы все это время делали - пасхалки прятали, и так сильно прятали что вместе с оптимизацией запрятали :D
Ну по моему это не в новости надо, там куча пасхалок будет на прошлые игры, надо в гайды или в мнения может
Так по каждой пасхалке можно новости клепать
PlayGround старательно вылизывает мошонку Григоровича. // Андрей Леонов
Эмбиент бомба нагоняет мрак...
Там скрин скину, интересно кто это на военных складах фотка лежала
А локация военные склады проработали они замечательно,правда к одной вышке лестницы нет)))как враг залазил на нее до меня интересно)
Что там за пасхалки ещё найдут, может за границей игры)
вот нашёл подскажите кто это
Была новость что какой то разраб скоропостижно умер от перемоги, может это он.
а как-же мистер Фримен с ТЧ в тунеле на дикой территории?
Лучшая игра 2024! Минусни если согласен