В S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили "ностальгические" пасхалки, адресованные давним фанатам серии

За считанные дни S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World разошлась миллионным тиражом. Перезагрузка трилогии, вышедшей в 2000-х годах, показалась многим отличным воплощением сложности и мрачной атмосферы оригинальной серии. Огромные карты, естественно, изобилуют разными секретами, которые не дадут игрокам скучать. Фанаты, следящие за серией с самого начала, сразу же узнали неприметное место, отдающее дань уважения первой части — Shadow of Chernobyl.

Речь идет о характерной стене, которая, скорее всего, какое-то время была базой для борющегося за выживание жителя Зоны. Это место, оформленное в идентичной манере, можно найти в левом верхнем углу зоны с градирнями. Стена стоит посреди пустыни, поэтому днем она должна быть хорошо видна. Разумеется, как и в случае с любым другим участком земли в Зоне, за ним стоит присматривать. Единственное отличие от оригинала - это надпись. В оригинале на стене было полное название игры, в то время как сейчас — «Зона не отпускает». Трудно придумать более страшное предупреждение для сталкера.

Другую пасхалку к первому S.T.A.L.K.E.R. можно найти в одном из ранних уровней. Вскоре после пролога игроку предстоит отправиться в соседний город Залисье. Сразу за его чертой, на западе, есть деревянные ворота, украшенные религиозной иконой, знаком радиации, ветряными колокольчиками и брошенным противогазом. И хотя на первый взгляд они кажутся простым украшением, давние фанаты помнят, что это один из самых ранних концепт-артов, выпущенных GSC для первой игры. В некоторых случаях изображение также использовалось в качестве обложки игры. С правильного ракурса они полностью идентичны.

Находки пробудили у фанатов изрядную долю ностальгии, а тем временем геймеры, для которых S.T.A.L.K.E.R. 2 - первое знакомство с серией, сетуют на то, что большинство пасхальных яиц пролетит мимо них. По всей видимости, кое-кто из них решил исправить свою ошибку - S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl в Steam сейчас пользуется рекордной популярностью.

Как видно, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прекрасно знают сюжет оригинальной трилогии, и дань уважения классической детали из первой части служит ярким тому подтверждением. Учитывая, что игроки только начинают изучать игру и ее мир, можно ожидать, что в скором времени они смогут найти и раскрыть еще больше секретов.

И хотя пасхальные яйца это, как правило, второстепенные элементы игры, они представляют собой дополнительный уровень детализации, который служит вознаграждением для внимательных фанатов и говорит о любви разработчиков к франшизе S.T.A.L.K.E.R.