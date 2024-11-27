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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 7 170 оценок

В S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили "ностальгические" пасхалки, адресованные давним фанатам серии

Gruz_
Новости

За считанные дни S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от GSC Game World разошлась миллионным тиражом. Перезагрузка трилогии, вышедшей в 2000-х годах, показалась многим отличным воплощением сложности и мрачной атмосферы оригинальной серии. Огромные карты, естественно, изобилуют разными секретами, которые не дадут игрокам скучать. Фанаты, следящие за серией с самого начала, сразу же узнали неприметное место, отдающее дань уважения первой части — Shadow of Chernobyl.

Речь идет о характерной стене, которая, скорее всего, какое-то время была базой для борющегося за выживание жителя Зоны. Это место, оформленное в идентичной манере, можно найти в левом верхнем углу зоны с градирнями. Стена стоит посреди пустыни, поэтому днем она должна быть хорошо видна. Разумеется, как и в случае с любым другим участком земли в Зоне, за ним стоит присматривать. Единственное отличие от оригинала - это надпись. В оригинале на стене было полное название игры, в то время как сейчас — «Зона не отпускает». Трудно придумать более страшное предупреждение для сталкера.

Другую пасхалку к первому S.T.A.L.K.E.R. можно найти в одном из ранних уровней. Вскоре после пролога игроку предстоит отправиться в соседний город Залисье. Сразу за его чертой, на западе, есть деревянные ворота, украшенные религиозной иконой, знаком радиации, ветряными колокольчиками и брошенным противогазом. И хотя на первый взгляд они кажутся простым украшением, давние фанаты помнят, что это один из самых ранних концепт-артов, выпущенных GSC для первой игры. В некоторых случаях изображение также использовалось в качестве обложки игры. С правильного ракурса они полностью идентичны.

Находки пробудили у фанатов изрядную долю ностальгии, а тем временем геймеры, для которых S.T.A.L.K.E.R. 2 - первое знакомство с серией, сетуют на то, что большинство пасхальных яиц пролетит мимо них. По всей видимости, кое-кто из них решил исправить свою ошибку - S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl в Steam сейчас пользуется рекордной популярностью.

Как видно, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прекрасно знают сюжет оригинальной трилогии, и дань уважения классической детали из первой части служит ярким тому подтверждением. Учитывая, что игроки только начинают изучать игру и ее мир, можно ожидать, что в скором времени они смогут найти и раскрыть еще больше секретов.

И хотя пасхальные яйца это, как правило, второстепенные элементы игры, они представляют собой дополнительный уровень детализации, который служит вознаграждением для внимательных фанатов и говорит о любви разработчиков к франшизе S.T.A.L.K.E.R.

22
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
LancNoDance

Все что нужно знать о сталкере2 фанатам серии (песенка в начале)

8
demanik1

Я о этой песне бы и не узнал, если бы не IXBT.

2
РG34Rule

Говорили, что игра не в политике, а на деле - экстримисткий продукт сеющий вражду!

2
PerfidiousBeast

все что нужно знать так это про твой дерьмом промытый мозг двумя придурками с ixbt

-5
Hoaxer

Нарыли один несчастный трек на всю игру в 150+гб, а визг по всему рунету, хех.
Зато не тявкаете нисколько на мэда за его разжигание.

-5
InterestedBee Hoaxer

Это второй трэк. Первый чик-чирик про Лукашенко и Путина. Подслушано на монолитовской базе. А мож еще что есть

0
Trevor Production

По сути пасхалка это только каменная стена, кордон и сидор трудно назвать пасхалкой, это все таки просто часть игры

5
DowncastKylian

это не пасхалки, а отсылки, я запомнил ток дерево с авто из потного гарри, те что тут представленны видел, но даже не скринил

1
V1rgin

Ах, вот что разрабы все это время делали - пасхалки прятали, и так сильно прятали что вместе с оптимизацией запрятали :D

5
My life is a game

Ну по моему это не в новости надо, там куча пасхалок будет на прошлые игры, надо в гайды или в мнения может
Так по каждой пасхалке можно новости клепать

3
Пользователь ВКонтакте

PlayGround старательно вылизывает мошонку Григоровича. // Андрей Леонов

1
Punisher1

Эмбиент бомба нагоняет мрак...

0
Dok Play

Там скрин скину, интересно кто это на военных складах фотка лежала

0
Dok Play

А локация военные склады проработали они замечательно,правда к одной вышке лестницы нет)))как враг залазил на нее до меня интересно)

0
bohdan2015

Что там за пасхалки ещё найдут, может за границей игры)

0
Dok Play

вот нашёл подскажите кто это

0
R_D_V

Была новость что какой то разраб скоропостижно умер от перемоги, может это он.

1
Костян Морозов

а как-же мистер Фримен с ТЧ в тунеле на дикой территории?

0
LudvigG

Лучшая игра 2024! Минусни если согласен

-23