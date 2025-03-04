В S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграли уже более шести миллионов человек

Всего за три с половиной месяца после выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl игра собрала аудиторию в шесть миллионов сталкеров. Об этом сообщили разработчики из GSC Game World, поблагодарив всех игроков за поддержку и любовь к проекту.

«Сегодня по всей Зоне звучит смех, песни у костров и гитарные переборы. Даже в Лагере Тишины образовалась пробка. Мы празднуем шесть миллионов сталкеров, пришедших в S.T.A.L.K.E.R. 2. Это число сложно осмыслить, но оно стало возможным благодаря вам», — поделилась команда GSC.

Релиз игры состоялся 20 ноября 2024 года, и всего за несколько месяцев проект успел покорить не только ПК-геймеров, но и владельцев Xbox Series X|S, где шутер доступен через подписку Game Pass.

Игроки продолжают исследовать ЧЗО, оставляя свой след в истории Зоны и доказывая, что интерес к легендарной серии по-прежнему невероятно высок.