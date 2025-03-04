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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 15 937 оценок

В S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграли уже более шести миллионов человек

IKarasik
Новости

Всего за три с половиной месяца после выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl игра собрала аудиторию в шесть миллионов сталкеров. Об этом сообщили разработчики из GSC Game World, поблагодарив всех игроков за поддержку и любовь к проекту.

«Сегодня по всей Зоне звучит смех, песни у костров и гитарные переборы. Даже в Лагере Тишины образовалась пробка. Мы празднуем шесть миллионов сталкеров, пришедших в S.T.A.L.K.E.R. 2. Это число сложно осмыслить, но оно стало возможным благодаря вам», — поделилась команда GSC.

Релиз игры состоялся 20 ноября 2024 года, и всего за несколько месяцев проект успел покорить не только ПК-геймеров, но и владельцев Xbox Series X|S, где шутер доступен через подписку Game Pass.

Игроки продолжают исследовать ЧЗО, оставляя свой след в истории Зоны и доказывая, что интерес к легендарной серии по-прежнему невероятно высок.

-17
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Инcайдер
Это число сложно осмыслить

но легко выдумать

22
SpLiT KoT

много людей купили, запустили и вернули

1
Asfermong

Сейчас бы жирно набрасывать, что сталкер 2 плохая игра, лол. И это столько продаж при том, что она в геймпасе. Молодцы разрабы!

-8
Walkan90 Asfermong

А где тут про продажи информация? 6 млн с учетом геймпаса. Вторая часть не плохая и не хорошая. Она никакая, как продолжение на голову выше она не стала, а во многом хуже, тем более за столько то лет

6
Fatcannabis

Полный отстой а не игра

13
SERGEY-SP

да

7
Палата404

Ихра хода 🤣

13
DowncastKylian
Об этом сообщили разработчики

если бы им еще верили...

10
Большая Флейта

Верим

8
hpi

Знаем, ждём, надеемся.

0
BENDJI

Что ты хотел сказать своей картиночкой?

У Space Marine 2 ещё меньше.

0
anarchy6131 BENDJI

А где в новости, что в Марину поиграли 6 млн человек?

0
Raf9111

Была другая игра в геймпассе пару лет назад, и там была точно такая же история. это настолько плохо выглядит, что скорее стыдно, чем смешно)

3
КристианПобединский

норм игра, единственный минус это выпилинный а лайф, через пару лет починят с модами

2
ProPsyh
В S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграли уже более шести миллионов человек

И еще столько же скачали через торент, а может и больше.

1
hpi

Уже 3,5 месяца прошло?

0
Пользователь ВКонтакте

Я не сыграл // Пётр Орехов

0
VIGITAL1

Не смог пройти,на версии 1.3.После 10 часов игры вылеты начались постоянные.Но я не расстраиваюсь ,игра то калечная.Старфилд больше понравился.

0
Melokey Ok

Все это хорошо но жду патчей…на более живой мир и более интересный лут и конечно хотелось бы больше квестов и активностей…а то данном этапе это симулятор поедания колбасы и тушенки

0
EternalOrinthian

так и есть - увы. Очень жаль думаю всем, что случился и правда симулятор поедания тушенки и калбаски! грустно всё как-то вышло! Не так я себе это представлял, как и со своей бывшей!

1
EternalOrinthian

и это не считая пиратов!

0
PartisanTravis

Kingdom Come: Deliverance 2 Вот игра так игра, шедевр, окупилась за 2 дня и оценки высочайшие!!!!!!! • Dexerto — 5/5

• VGC — 5/5

• VG247 — 10/10

• Game Rant — 10/10

• Dot Esports — 9.5/10

• Destructoid — 9.5/10

• Shacknews — 9/10

• GameSpot — 9/10

• PC Gamer — 9/10

• Gamereactor Британия — 9/10

• IGN — 9/10

• IGN Германия — 8/10

• Xbox Era — 8/10

• GamesRadar+ — 4/5

А Сталкер 2 это так , работы над игрой еще много !!!!!!!!!! Вот так надо делать игры, как Kingdom Come: Deliverance 2. И разработчики довольны продажами, и геймеры!!!!!!!! Сам прохожу , просто кайфую.

0
Alex UnderSun

Рядом даже не стоит с прошлыми частями...

0
vovangt4

Естественно с учётом геймпасса столько сыграло, без него было бы намного меньше.

0
danilukHF

Ага, 6ляма, половина кто купил и другая половина кто скачал пиратку)
6миллионов, 6лямов вроде ААА проекты так продаются, а тут полуиндюшатину где сами забугорные писали типа: достали со своим славянским дерьмом(примерная цитата)
В стиме не особо играют, а та же ситуация на торрентах кстати.

-1
Ezdeaz

какая же у вас тряска под каждим постом про Сталкер 2 боже идите хотя б жопу подотрите ато слишком воняет.

-1
КристианПобединский

на 5800x3d и 4080s полет шикарный. На 3080 так и не смог её пройти из-за инпутлага огромного(

-5
maxpayen

Игра очень КЛАССНАЯ!!! РАЗРАБОТЧИКАМ БОЛЬШОЙ ПОКЛОН и РЕСПЕКТ!!!

-6