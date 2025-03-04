В S.T.A.L.K.E.R. 2 сыграли уже более шести миллионов человек

Всего за три с половиной месяца после выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl игра собрала аудиторию в шесть миллионов сталкеров. Об этом сообщили разработчики из GSC Game World, поблагодарив всех игроков за поддержку и любовь к проекту.
«Сегодня по всей Зоне звучит смех, песни у костров и гитарные переборы. Даже в Лагере Тишины образовалась пробка. Мы празднуем шесть миллионов сталкеров, пришедших в S.T.A.L.K.E.R. 2. Это число сложно осмыслить, но оно стало возможным благодаря вам», — поделилась команда GSC.
Релиз игры состоялся 20 ноября 2024 года, и всего за несколько месяцев проект успел покорить не только ПК-геймеров, но и владельцев Xbox Series X|S, где шутер доступен через подписку Game Pass.
Игроки продолжают исследовать ЧЗО, оставляя свой след в истории Зоны и доказывая, что интерес к легендарной серии по-прежнему невероятно высок.
но легко выдумать
много людей купили, запустили и вернули
Сейчас бы жирно набрасывать, что сталкер 2 плохая игра, лол. И это столько продаж при том, что она в геймпасе. Молодцы разрабы!
А где тут про продажи информация? 6 млн с учетом геймпаса. Вторая часть не плохая и не хорошая. Она никакая, как продолжение на голову выше она не стала, а во многом хуже, тем более за столько то лет
Полный отстой а не игра
да
Ихра хода 🤣
если бы им еще верили...
Верим
Знаем, ждём, надеемся.
Что ты хотел сказать своей картиночкой?
У Space Marine 2 ещё меньше.
А где в новости, что в Марину поиграли 6 млн человек?
Была другая игра в геймпассе пару лет назад, и там была точно такая же история. это настолько плохо выглядит, что скорее стыдно, чем смешно)
норм игра, единственный минус это выпилинный а лайф, через пару лет починят с модами
И еще столько же скачали через торент, а может и больше.
Уже 3,5 месяца прошло?
Я не сыграл // Пётр Орехов
Не смог пройти,на версии 1.3.После 10 часов игры вылеты начались постоянные.Но я не расстраиваюсь ,игра то калечная.Старфилд больше понравился.
Все это хорошо но жду патчей…на более живой мир и более интересный лут и конечно хотелось бы больше квестов и активностей…а то данном этапе это симулятор поедания колбасы и тушенки
так и есть - увы. Очень жаль думаю всем, что случился и правда симулятор поедания тушенки и калбаски! грустно всё как-то вышло! Не так я себе это представлял, как и со своей бывшей!
и это не считая пиратов!
Kingdom Come: Deliverance 2 Вот игра так игра, шедевр, окупилась за 2 дня и оценки высочайшие!!!!!!! • Dexerto — 5/5
• VGC — 5/5
• VG247 — 10/10
• Game Rant — 10/10
• Dot Esports — 9.5/10
• Destructoid — 9.5/10
• Shacknews — 9/10
• GameSpot — 9/10
• PC Gamer — 9/10
• Gamereactor Британия — 9/10
• IGN — 9/10
• IGN Германия — 8/10
• Xbox Era — 8/10
• GamesRadar+ — 4/5
А Сталкер 2 это так , работы над игрой еще много !!!!!!!!!! Вот так надо делать игры, как Kingdom Come: Deliverance 2. И разработчики довольны продажами, и геймеры!!!!!!!! Сам прохожу , просто кайфую.
Рядом даже не стоит с прошлыми частями...
Естественно с учётом геймпасса столько сыграло, без него было бы намного меньше.
Ага, 6ляма, половина кто купил и другая половина кто скачал пиратку)
6миллионов, 6лямов вроде ААА проекты так продаются, а тут полуиндюшатину где сами забугорные писали типа: достали со своим славянским дерьмом(примерная цитата)
В стиме не особо играют, а та же ситуация на торрентах кстати.
какая же у вас тряска под каждим постом про Сталкер 2 боже идите хотя б жопу подотрите ато слишком воняет.
на 5800x3d и 4080s полет шикарный. На 3080 так и не смог её пройти из-за инпутлага огромного(
Игра очень КЛАССНАЯ!!! РАЗРАБОТЧИКАМ БОЛЬШОЙ ПОКЛОН и РЕСПЕКТ!!!