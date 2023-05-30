S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 376 оценок

В сеть слили билд S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 гб

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Sefast
Новости

Авторы масштабного мартовского слива материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выложили полноценный билд игры размером в 200 гб, датируемый 26 мая 2023 года. Слив произошел по вине самой GSC Game World, которая выкладывала билды для тестеров через открытые торрент-каналы.

Загрузочный экран билда
Загрузочный экран билда
Файлы из архива датируемые 26 мая 2023
Файлы из архива датируемые 26 мая 2023

В настоящее время все данные архива с билдом зашифрованы и требуют дешифратор. Авторы слива пообещали уже в ближайшее время предоставить к ним доступ. А пока что вы можете отыскать билд в пиратских бухтах и попробовать свои силы в запуске.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 2023 год. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.

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114
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S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядит потрясающе на новых слитых скриншотах
S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядит потрясающе на новых слитых скриншотах
Комментарии: 114
Ваш комментарий
Сyberpunk
64
X_ray_83

Написал тип с ником Cyberpunk ))) Это ты все !

-39
Dr_Shtopor X_ray_83

Ай хорош...😂👍

8
TAPAKAH222

Чего всё?

1
luVol X_ray_83
8
X_ray_83 luVol

Не это двойнок факап когда любители шклака, что то предрекают ))) Ахахаха ))

-14
BAZKIN

Сталкер 2 вышел

49
User_200

Что сейчас будет

0
Grindest
19
LordGostelian

почему то когда вижу эту мем-картинку мне на дикий ржач распирает)))

10
Grindest LordGostelian

😁Да есть такое.

0
User_200

Сочно облизывает губы, мужик в желтом пиджаке? Сразу видно ждет долго игру

0
Maksikrus User_200

Нет он попку Белоснежки увидел

0
Lvinomord

Короче они нашли чувака,который всё это дело слил.Этот дурачок сам же и спалился)

Спойлер
18
MunchkiN 616

если такие массивные сливы либо в студии бардак либо там скрывается диверсант.

12
luVol

У тех же Теней Чернобыля была куча сливов как до релиза так и после разного тех состояния, но почти все забагованные, как и сама релизная версия игры.

5
Телетузик

Да это они сами же и слили) В очередной раз закрыть проект без объяснения причин - это поставить себе надгробье на все будущие проекты. А так... а мы чё, мы ничё, "в политбюро пробрались враги"... Старо как мир, но это работает)

0
CURiOSiTY7

200 гб... сколько же там 3D моделей батона в 4к...

10
NegativePolygon

Ну пипец вообще аж на 200 гб)

7
AlexFullBeast

Кому интересно, то ребята из группы мошенники. Они ничего не взламывали.

GSC давали билды для тестировщиков через торрент (лол), а сами торрент раздачи публичные, их любой Вася скачать может. Если что вот ссылка (если из рф, то без впн не войти).

Но главное, что билды зашифрованы и там нужен дев-ключ. Это не взломать короче. Скорей игра реально выйдет, чем взломают.

В общем, ребята из группы мошенники, а кто-то в GSC еще тот дурачек раз юзал публичные раздачи для билдов.

6
Dmitry_Quant

интересная информация, действительно есть все билды, за последние 8 месяцев игра выросла с 80г до 200г, норм так

1
nodas

А в чем мошенничество ? вроде денег не вымогают

-1
CallXO3

Ну и? Слили, и дальше что? Халву тоже сливали, билды Сталкера сливали, Крайзис 2 сливали раньше релиза.. Толку-то?
И да, раз уж такая волна хейта к разработчикам - то уж если быть последовательными и логичными... То игнор игры нанёс бы больше урона им, чем сливы с подчёркнутой театральностью.

6
Михаил Исламов

Повторюхи решили финт Атомика повторить)

4
Кроллег

Учитывая, что у атомика слив был за неделю, то я бы сказал, что ситуация ближе к Deus Ex: Human revolution. Там, хотя бы, за полгода слили.

9
Михаил Исламов Кроллег

Мне кажется тут суть не во времени когда слили, а сам факт) вот никогда такого не было и вот опять) в любом случае не понятно ещё что там за билд, может, как тут уже писали, это просто технический мусор.

2
Кроллег Михаил Исламов

Факт - сливать перед релизом для подогрева инфоповода. А так к релизу, если он ещё будет, уже все забудут про официальный билд и сделают свой сталкер, с преферансом и дамами.

2
Mandalordek

Так называемый релиз

3
KnDiman

Может сами слили, посмотрели, что Atomic Heart слив не помешал и решили показать " Смотрите проект жив мы работаем", а то многие уже сомневаться начали.

3
SloT124

ты сам веришь в это? В 2023 еще существуют люди, которые думаю, что сливы пиарят или помогают продажам игры? Возможно сливы и не особо вредят в последствии игре, но и ничего хорошего это разработчикам не приносит от слова совсем.

0
Etrusk796 SloT124

Я сам так атомик купил.

0
KnDiman SloT124

Про игру все забыли, а тут вспомнили проект жив всем доказали, а ещё потом удобно сказать "Мы переносим игру потому, что слили и нужно всё поменять", одни плюсы не находишь почему бы не слить когда с разработкой проблемы?

0
hKKK33

Интересно, как Фил Спенсер спит, от таких новостей. Бардак.

3
SleepyGamer

Если даже его расшифруют, то он будет ещё более забагованный, чем билд атомика. Так что не такая уж и интересная новость)

2
luVol

Модмейкеры сейчас подключатся начнут делать сталкер 3

3
TAPAKAH222 luVol

А что же из первого второй не сделали, если такие умелые?..

-2
luVol TAPAKAH222

Да ирония это)

0
User_200

Откуда знаешь может она не такая уж и забагованная

0
KPAHbl4 TAPAKAH222

ты моды для первого сталкера видел вообще???

0
FatalleZ

Зачем зашифровывать билд? И если билд зашифрован, почему на скрине папки мы видим нормальные названия файлов и расширения. Муть какая то.

Походу очередная пиар акция для привлечения хомяков к несуществующей игре.

2
Вальтер Булгаков

На скрине просто скрин папки. При попытке запустить любой файл, выдаст окно с запросом пароля. Смотреть можно, трогать нельзя.

-2
FatalleZ Вальтер Булгаков

С каких пор файлы в папке научились требовать пароль?

Я понимаю если б это был запакованый архив с паролем. Или скажем все расширения файлов были удалены и их пришлось бы прописывать в ручную. Но тут то четко видно вон где эксешник, где ini, где jpg и все остальное.

В конце концов суть шифрования в том, чтоб даже имена файлов скрыть от пользователя, а тут получается вот тебе вся структура, но ее по каким то неведомым причинам нельзя запустить. Вбросом для дурачков пахнет.

2
AlexFullBeast
Зачем зашифровывать билд? И если билд зашифрован, почему на скрине папки мы видим нормальные названия файлов и расширения. Муть какая то.

В смысле зачем? Это билд для тестеров, а шифрование как раз для того, чтобы в подобных случаях никто не получил доступ. Прикол в том, что вот нашли билд (а он лежал публично от самой GSC), но поиграть не выйдет без дев-кода.

1
KOCMOC42

Теперь осталось поверить что у меня есть mafia 5)

2
Сергей Понащенко

Да чет в таком виде не интересует.

1
TAPAKAH222

Подождите, но люди уже репак ждут, играть будут... как-то.

0
Сергей Понащенко TAPAKAH222

Я, лично, не верю в это, что это игра и она будет по итогу нормально играться. Скажем так, слишком хорошо, чтобы быть правдой)

1
oleg19966

Будет так же само, как с билдом за 2012 год: 50-60 Гб - кричали они. А в итоге, там один мусор и беполезный, для 95% пользователей, техничесский хлам.

1
Grandshot
1
Talkyfuzzball

А говорили, что сталкер 2 в этом году не выйдет.

1
Victor Dukoff

Оно... реально существует? Я то думал, что после там в лучшем случае будет пачка картинок из фотошопа.

1
FatalleZ

там 200 гигов картинок из фотошопа, и об этом никто не узнает потому что все зашифровано. Зато хомяки снова поверили в существование игры.

3
PolGhost

Ну, пока дешифратора нет, не смотря на то, как называются файлы, это может быть любой хренью, которая весит 200ГБ и не быть на самом деле билдом Сталкера 2

1
askazanov

Да там реально как с китайскими флешками наверное: вроде до фига, а в итоге - ни фига ))))))))

1
IaRietz

пароль - " кастрюля"

1
ЛАГАРИУМ

ого 200 гб ну ето пусть качають укого интенет аж донебес

1
Jesus_M

Пха

0
RESPEKTROMETR

Походу все...

0
Augustus Pablo

мдаааааааа сейчас спойлеры начнутся, хоть не заходи месяц в интернеты =)

0
Zodyak

Давно уже слили весь сюжет. Еще когда первые сливы крупные начались и сценарий ушел в сеть и катсцены

3
iDominion

игра которую точно не куплю

0
MeduzaRUS

+

-10
Daringer

так а ты и не смог бы если бы даже хотел мгагага

4
User_200
0
Юрий Алиев

Играют все

0
John_McCIane

Сами не можем - слив поможет=)

0
Александр Нереваринов

А Так игра в запароленном архиве качается или нет? У вас как будто без пароля, а в группе того самого осталкера пишут что архив заширфован. Поясните пж

0
Grindest

Вечером Ник дешифрованную версию даст, жди вечера.

0
phrosti ess Grindest

подскажи пожалуйста,где за новостями об этом билде следить?

0
Grindest phrosti ess

Вот в ВК их сообщество. Но похоже они не будут давать дешифрованную версию, один из руководителей так ответил.

0
Hog2012

По тихому решили релиз сделать)))

0
Телетузик

Интересно, что там, альфа версия образца 2021 года?

0
User_200

200 гигабайт в ней может содержаться файлы отвечающие за детализированные текстуры высоком разрешении? Обычно разрабы любят урезать графику на релизе.

0
Dendyyyyy

лучше подожду выхода

0
Dasdag

пффф ахахахахахахаааа. класика

0
PIXEL3

Где скачать то его можно? даже зашифрованным?

0
Dmitry_Quant
Спойлер

https://www.playground.ru/redirect/https/btdig.com/search?q=stable_validation

0
ЛАГАРИУМ

у меня ошибки всякие вискакують на виндовсе 7 зря качал целую неделю 200 гб

0
Саня 21

Атомик Хеарт прошел почти все.А эту только заставку запустил а дальше не идет.

0
Corsac

Где все эти чуваки, которые кричали, что сталкер не нужон, ведь есть Атомик Харт?)))

0
Kitocun

Такаяж история с атомик хартом была

0
TIMetal

Вот это поворот. Но вероятно там всё плохо чтобы радоваться игре

-1
OskarSS

Прям ништяк где пираты где репак!!

-1
Glukinc

Как я вовремя рефанд в Стиме сделал)

-1
Val52games

Начинается

-2
Mia_777

Надеюсь мододелы сделают конфетку

-2
maksfighter

разводняк, тупой вброс, где же тогда видео геймплея, так что не видитесь

-2
Grindest

Обзор вероятно есть у некоторых блогеров заранее получивших доступ от Ника, если дал конечно им он, ну Шнапс например, может для обзора получил ранее и скачал и пилит видос...хз., узнаем позже, если скинет видос он с фрагментами геймплея или похожими на него, значит раьше получил доступ и скачал.

-2
TAPAKAH222

Полноценные игры после выхода выглядят так, что их надо годами доделывать, а тут непонятно что и люди радуются.

-2
Vitykin
0
TAPAKAH222 Vitykin

Ну? Даже от разработчиков Сталкера я советую ждать (сам не жду) полноценную игру, желательно после многочисленных патчей и дополнений, а не кусок непонятно чего. От "разработчиков" игры Смута я советую ничего не ждать, так как это непонятно кто и непонятно что.

0
Dmitry_Quant
-4
Комментарий удален
ugf16349 Dmitry_Quant

Взлома не будет, потому что она без защиты выйдет в GOG.

3
m.a.r.r.a.d.e.r.

дай ссылку)

2
casper1k

Дядь запели ссылку )

0
h1fter casper1k

вроде она,но толку от 200гб неработающего мусора

magnet:?xt=urn:btih:1aa59fe7f247f634f3f7824791985b795e5f9478&dn=stable_validation_b49ee388&tr=udp://tracker.openbittorrent.com:80&tr=udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce

0
Joker978

напишу только одно. ГИ-ГИ ГА-ГА .

-4
монcтр

опять лошковинвесторов ищут hah

-7
Папка Дженнаты Ортеги

Пол игры уже прошел. Хрень полная, русского языка нет. Но я украинский хорошо знаю.

-8
phrosti ess

че людям врешь,дешифратора нет ещё

-2
nodas phrosti ess

Кто то не понимает сарказм и это печально

2
SkyraX

походу с денувой, если такие размеры ехе

-9
KnDiman

Не должно быть он в GOG выходит, а там игры без защиты.

0
Grindest

Нет дуньки там, в гоге игра будет.

0
SloT124

Кто будет денуву вставлять в не фильный билд, я бы сказал даже очень ранний билд, так как сама игра выйдет в лучшем случае в конце года, а возможно в 2024, а возможно вообще не выйдет.

0
MeduzaRUS

АХАХАХАХХАХАХАХА
Лицо?

-11
revovevo
-1
MeduzaRUS revovevo

АХАХАХААХ да да именно такое у них

-8
Daringer

боже радости полные штаны, а когда игра выйдет такие как ты первые ею обмазываться будут лол)))

3
KPAHbl4 Daringer

да у такого спроси чего он радуется так он и ответить не сможет

0