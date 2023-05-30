В сеть слили билд S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 гб

Авторы масштабного мартовского слива материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выложили полноценный билд игры размером в 200 гб, датируемый 26 мая 2023 года. Слив произошел по вине самой GSC Game World, которая выкладывала билды для тестеров через открытые торрент-каналы.
В настоящее время все данные архива с билдом зашифрованы и требуют дешифратор. Авторы слива пообещали уже в ближайшее время предоставить к ним доступ. А пока что вы можете отыскать билд в пиратских бухтах и попробовать свои силы в запуске.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 2023 год. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.
Написал тип с ником Cyberpunk ))) Это ты все !
Ай хорош...😂👍
Чего всё?
Не это двойнок факап когда любители шклака, что то предрекают ))) Ахахаха ))
Сталкер 2 вышел
Что сейчас будет
почему то когда вижу эту мем-картинку мне на дикий ржач распирает)))
😁Да есть такое.
Сочно облизывает губы, мужик в желтом пиджаке? Сразу видно ждет долго игру
Нет он попку Белоснежки увидел
Короче они нашли чувака,который всё это дело слил.Этот дурачок сам же и спалился)
если такие массивные сливы либо в студии бардак либо там скрывается диверсант.
У тех же Теней Чернобыля была куча сливов как до релиза так и после разного тех состояния, но почти все забагованные, как и сама релизная версия игры.
Да это они сами же и слили) В очередной раз закрыть проект без объяснения причин - это поставить себе надгробье на все будущие проекты. А так... а мы чё, мы ничё, "в политбюро пробрались враги"... Старо как мир, но это работает)
200 гб... сколько же там 3D моделей батона в 4к...
Ну пипец вообще аж на 200 гб)
Кому интересно, то ребята из группы мошенники. Они ничего не взламывали.
GSC давали билды для тестировщиков через торрент (лол), а сами торрент раздачи публичные, их любой Вася скачать может. Если что вот ссылка (если из рф, то без впн не войти).
Но главное, что билды зашифрованы и там нужен дев-ключ. Это не взломать короче. Скорей игра реально выйдет, чем взломают.
В общем, ребята из группы мошенники, а кто-то в GSC еще тот дурачек раз юзал публичные раздачи для билдов.
интересная информация, действительно есть все билды, за последние 8 месяцев игра выросла с 80г до 200г, норм так
А в чем мошенничество ? вроде денег не вымогают
Ну и? Слили, и дальше что? Халву тоже сливали, билды Сталкера сливали, Крайзис 2 сливали раньше релиза.. Толку-то?
И да, раз уж такая волна хейта к разработчикам - то уж если быть последовательными и логичными... То игнор игры нанёс бы больше урона им, чем сливы с подчёркнутой театральностью.
Повторюхи решили финт Атомика повторить)
Учитывая, что у атомика слив был за неделю, то я бы сказал, что ситуация ближе к Deus Ex: Human revolution. Там, хотя бы, за полгода слили.
Мне кажется тут суть не во времени когда слили, а сам факт) вот никогда такого не было и вот опять) в любом случае не понятно ещё что там за билд, может, как тут уже писали, это просто технический мусор.
Факт - сливать перед релизом для подогрева инфоповода. А так к релизу, если он ещё будет, уже все забудут про официальный билд и сделают свой сталкер, с преферансом и дамами.
Так называемый релиз
Может сами слили, посмотрели, что Atomic Heart слив не помешал и решили показать " Смотрите проект жив мы работаем", а то многие уже сомневаться начали.
ты сам веришь в это? В 2023 еще существуют люди, которые думаю, что сливы пиарят или помогают продажам игры? Возможно сливы и не особо вредят в последствии игре, но и ничего хорошего это разработчикам не приносит от слова совсем.
Я сам так атомик купил.
Про игру все забыли, а тут вспомнили проект жив всем доказали, а ещё потом удобно сказать "Мы переносим игру потому, что слили и нужно всё поменять", одни плюсы не находишь почему бы не слить когда с разработкой проблемы?
Интересно, как Фил Спенсер спит, от таких новостей. Бардак.
Если даже его расшифруют, то он будет ещё более забагованный, чем билд атомика. Так что не такая уж и интересная новость)
Модмейкеры сейчас подключатся начнут делать сталкер 3
А что же из первого второй не сделали, если такие умелые?..
Да ирония это)
Откуда знаешь может она не такая уж и забагованная
ты моды для первого сталкера видел вообще???
Зачем зашифровывать билд? И если билд зашифрован, почему на скрине папки мы видим нормальные названия файлов и расширения. Муть какая то.
Походу очередная пиар акция для привлечения хомяков к несуществующей игре.
На скрине просто скрин папки. При попытке запустить любой файл, выдаст окно с запросом пароля. Смотреть можно, трогать нельзя.
С каких пор файлы в папке научились требовать пароль?
Я понимаю если б это был запакованый архив с паролем. Или скажем все расширения файлов были удалены и их пришлось бы прописывать в ручную. Но тут то четко видно вон где эксешник, где ini, где jpg и все остальное.
В конце концов суть шифрования в том, чтоб даже имена файлов скрыть от пользователя, а тут получается вот тебе вся структура, но ее по каким то неведомым причинам нельзя запустить. Вбросом для дурачков пахнет.
В смысле зачем? Это билд для тестеров, а шифрование как раз для того, чтобы в подобных случаях никто не получил доступ. Прикол в том, что вот нашли билд (а он лежал публично от самой GSC), но поиграть не выйдет без дев-кода.
Теперь осталось поверить что у меня есть mafia 5)
Да чет в таком виде не интересует.
Подождите, но люди уже репак ждут, играть будут... как-то.
Я, лично, не верю в это, что это игра и она будет по итогу нормально играться. Скажем так, слишком хорошо, чтобы быть правдой)
Будет так же само, как с билдом за 2012 год: 50-60 Гб - кричали они. А в итоге, там один мусор и беполезный, для 95% пользователей, техничесский хлам.
А говорили, что сталкер 2 в этом году не выйдет.
Оно... реально существует? Я то думал, что после там в лучшем случае будет пачка картинок из фотошопа.
там 200 гигов картинок из фотошопа, и об этом никто не узнает потому что все зашифровано. Зато хомяки снова поверили в существование игры.
Ну, пока дешифратора нет, не смотря на то, как называются файлы, это может быть любой хренью, которая весит 200ГБ и не быть на самом деле билдом Сталкера 2
Да там реально как с китайскими флешками наверное: вроде до фига, а в итоге - ни фига ))))))))
пароль - " кастрюля"
ого 200 гб ну ето пусть качають укого интенет аж донебес
Пха
Походу все...
мдаааааааа сейчас спойлеры начнутся, хоть не заходи месяц в интернеты =)
Давно уже слили весь сюжет. Еще когда первые сливы крупные начались и сценарий ушел в сеть и катсцены
игра которую точно не куплю
+
так а ты и не смог бы если бы даже хотел мгагага
Играют все
Сами не можем - слив поможет=)
А Так игра в запароленном архиве качается или нет? У вас как будто без пароля, а в группе того самого осталкера пишут что архив заширфован. Поясните пж
Вечером Ник дешифрованную версию даст, жди вечера.
подскажи пожалуйста,где за новостями об этом билде следить?
Вот в ВК их сообщество. Но похоже они не будут давать дешифрованную версию, один из руководителей так ответил.
По тихому решили релиз сделать)))
Интересно, что там, альфа версия образца 2021 года?
200 гигабайт в ней может содержаться файлы отвечающие за детализированные текстуры высоком разрешении? Обычно разрабы любят урезать графику на релизе.
лучше подожду выхода
пффф ахахахахахахаааа. класика
Где скачать то его можно? даже зашифрованным?
https://www.playground.ru/redirect/https/btdig.com/search?q=stable_validation
у меня ошибки всякие вискакують на виндовсе 7 зря качал целую неделю 200 гб
Атомик Хеарт прошел почти все.А эту только заставку запустил а дальше не идет.
Где все эти чуваки, которые кричали, что сталкер не нужон, ведь есть Атомик Харт?)))
Такаяж история с атомик хартом была
Вот это поворот. Но вероятно там всё плохо чтобы радоваться игре
Прям ништяк где пираты где репак!!
Как я вовремя рефанд в Стиме сделал)
Начинается
Надеюсь мододелы сделают конфетку
разводняк, тупой вброс, где же тогда видео геймплея, так что не видитесь
Обзор вероятно есть у некоторых блогеров заранее получивших доступ от Ника, если дал конечно им он, ну Шнапс например, может для обзора получил ранее и скачал и пилит видос...хз., узнаем позже, если скинет видос он с фрагментами геймплея или похожими на него, значит раьше получил доступ и скачал.
Полноценные игры после выхода выглядят так, что их надо годами доделывать, а тут непонятно что и люди радуются.
Ну? Даже от разработчиков Сталкера я советую ждать (сам не жду) полноценную игру, желательно после многочисленных патчей и дополнений, а не кусок непонятно чего. От "разработчиков" игры Смута я советую ничего не ждать, так как это непонятно кто и непонятно что.
Взлома не будет, потому что она без защиты выйдет в GOG.
дай ссылку)
Дядь запели ссылку )
вроде она,но толку от 200гб неработающего мусора
magnet:?xt=urn:btih:1aa59fe7f247f634f3f7824791985b795e5f9478&dn=stable_validation_b49ee388&tr=udp://tracker.openbittorrent.com:80&tr=udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
напишу только одно. ГИ-ГИ ГА-ГА .
опять лошковинвесторов ищут hah
Пол игры уже прошел. Хрень полная, русского языка нет. Но я украинский хорошо знаю.
че людям врешь,дешифратора нет ещё
Кто то не понимает сарказм и это печально
походу с денувой, если такие размеры ехе
Не должно быть он в GOG выходит, а там игры без защиты.
Нет дуньки там, в гоге игра будет.
Кто будет денуву вставлять в не фильный билд, я бы сказал даже очень ранний билд, так как сама игра выйдет в лучшем случае в конце года, а возможно в 2024, а возможно вообще не выйдет.
АХАХАХАХХАХАХАХА
Лицо?
АХАХАХААХ да да именно такое у них
боже радости полные штаны, а когда игра выйдет такие как ты первые ею обмазываться будут лол)))
да у такого спроси чего он радуется так он и ответить не сможет