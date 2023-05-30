В сеть слили билд S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 гб ©

Авторы масштабного мартовского слива материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выложили полноценный билд игры размером в 200 гб, датируемый 26 мая 2023 года. Слив произошел по вине самой GSC Game World, которая выкладывала билды для тестеров через открытые торрент-каналы.

Загрузочный экран билда

Файлы из архива датируемые 26 мая 2023

В настоящее время все данные архива с билдом зашифрованы и требуют дешифратор. Авторы слива пообещали уже в ближайшее время предоставить к ним доступ. А пока что вы можете отыскать билд в пиратских бухтах и попробовать свои силы в запуске.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 2023 год. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.