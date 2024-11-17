В сеть утекли скриншоты и геймплей из релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2

Буквально за несколько дней до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в сеть просочилась порция скриншотов из финальной версии долгожданного шутера. На этот раз утечка произошла не по вине разработчиков или невнимательных журналистов — она стала результатом действий одного игрока из Германии. Геймеру удалось получить копию S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox Series X за неделю до релиза, и теперь он активно делится скриншотами и геймплейными нарезками.
По словам автора утечки, он завершил около половины прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2, основываясь на исследовании открытого мира и выполнении сюжетных заданий. Таким образом, опубликованные материалы включают сцены из более поздних частей игры, которые ранее не демонстрировались в трейлерах.
Геймер заявил, что играл на Xbox Series X в режиме качества с максимальными графическими настройками. Он остался доволен производительностью и плавностью игры, однако отметил, что детализация некоторых объектов на консоли выглядит немного хуже по сравнению с последним трейлером версии для ПК.
Оценить зону отчуждения Чернобыля в S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox можно будет уже 20 ноября. Игра будет доступна бесплатно для подписчиков Game Pass.
Геймплейный ролик максимально информативный.
Судя по качеству записи, памяти не хватило на телефоне. )
Просто это база снимать сливы в максимально шакальном качестве) Вроде бы современные мобилы уже в любых условиях отлично снимают, но как дело доходит до сливов, то камеры в них отыквляются до уровня кнопочных мобилок нулевых))
Я получил от просмотра полную информацию.
Какую? Что в игре есть лужи, интерфейс, табличка о радиоактивной опасности и что там можно ходить? Действительно, полнее не придумаешь.
это млять интрига, не иначе
НЕ бесплатно, а по платной подписке. Если у тебя подписка, значит ты априори платишь за весь доступный тебе контент. Бесплатно - это когда ты ничего и никому НЕ платишь.
грубо говоря на версии гейм пасс(который я купил за 12 рублей в 23 году) и еще работающий до сих пор! Прошел на нем атомик без длс и диабло 4(который не на всех гейм пасах возможно запустить ) тоже считаю бесплатно жду 20 ноября сталкер 2 и в декабре индиану
Допустим, я купил подписку для игры в фифа, а тут опа и выходит сталкер 2 и я получу его на халяву)) с одной стороны, ты прав, конечно же, но всё же 😁
А надо платить, надо поддержать, пацаны старались💪
у меня в месяц стоит подписка 7 долларов, грех жаловаться...
"Игра будет доступна бесплатно для подписчиков Game Pass" И подписчиков Торрента.
Не бесплатно, а за целый 1р)))) И не только Сталк, но и Атомик и ещё куча игр)
Атомик ещё не убрали с гейм пасс?
Убрали, но я его один фиг также прошёл) Всё лучше чем багованый дев билд с торрента проходить..
Ну да, просто ты его тоже указал
как то вообще не понятно. где то графика обалденная, а где то вообще лютый кал.
Cкрины с xbox.
Обалденная — там где UE5 не давал планке качества упасть. Кал — там где все зависело исключительно от разработчиков.
Потому что это приставка, а не ПК )))))
Скрины с иксбокс с он написал что на пк графика лучше
Компас максимально кринжовый.
Видать на компасе бабло из бюджета закончилось.
Там весь интерфейс максимально кринжовый. Я до сих пор не могу поверить, что в 2024 году можно сделать такой HUD и считать "это" нормальным.
А чем тебя интерфейс не устроил
Там вся игра такая
В смысле "чем"? Он уродливый. Каким-то образом они умудрились сделать его ещё хуже, чем в старом сталкере. А он уже там был не очень.
В комментах как всегда полно смешных людей, которым игра ненавистна,но тем не менее трутся в каждой новой теме по ней,а когда игра выйдет,толпой и на высокой скорости побегут к Джеку Воробью;).... Громкие релизы никогда не меняются))
Хейтеры по всему миру в день релиза "Сталкер 2"
Неправильно воспринимаете, гражданин. Не ненавистна игра, а люди настроены скептически. Если будет шедевр, я первый признаю что был неправ.
Отнюдь.Скептически и накинуть го...на по максималочке на вентилятор это совершенно разные вещи.....к сожалению
Сталкер без русской озвучки - не сталкер. Даже если опустить те моменты негатива, связанные с поведением и чтобы было непосредственно сказано как от самих GSC и их сотрудников, то они навалят тонну кринжа с тем, что там будет из-за русофобии и "отмены СССР". Лично я не буду скачивать это 20 ноября и не буду смотреть обзоры/геймплей. Дождусь может быть модов и желательно хорошей озвучки и тогда уже увижу смысл в это играть. Кто хотел давно скачал билд и сделал мнение на счет того, что данная игра из себя представляет.
Так это г из каждого утюга... тут невольно почитаешь
боже. они сами и сливают как пиар компания в снг регионе.... // Вячеслав Манаков
// Vengel Bryde
Меню на французском, вряд ли для СНГ региона слив, скорее для Европы
Для этого можно просто часть геймплея показать официально.
Скриншотов тут нет, это фото монитора/телевизора с запущеной игрой. Взяты из твитера. Поэтому и выглядит всё синюшным и шакальным немного
В видосике игра выглядит как F4 в чистом убежище.
Спасибо что хоть не Фолыч третий
А он от куда знает какие максимальные графические настройки?)
Я так понял он имел в ввиду максимально возможные для xbox series x!?
Наверное имелось ввиду в режиме качества. На консолях обычно два режима — «быстродействие» но хрень картинка с 60 фпс, и «качество» где чуть лучше графен но 30 фпс.
Ну тогда он капитан очевидность, зачем говорить что играешь на максимально доступных для устройства настройках если до этого сказал что врубил режим качество🙃
И это тоже он сказал, прочитайте внимательно цитату его
Без иконки игра видимо даже не запустится
немного печально что так случилось. но чел этот поставил довольно высокую оценку.
Автор свежей распаковки «Day One Edition» издания «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» под ником «Cobblerx3» поделился своим отзывом после игры на консоли Xbox Series X:
• При игре в 30 FPS картинка кажется рваной, поэтому режим производительности в 60 FPS был предпочтительнее;
• Оптимизация чуть хромает и встречаются микрофризы, но все же работает лучше «Silent Hill 2: Remake» на PlayStation 5;
• Графика выглядит хуже, чем даже на последних видосах и он надеется, что это исправят патчами;
• Отсутствуют динамические тени от фонаря, когда в оригинальной трилогии они присутствуют;
• Искусственный интеллект противников на низкой сложности по ощущениям такой же, как и в Тенях Чернобыля;
• Управления на геймпаде удобное и отзывчивое;
• Автор отзыва отметил, что прошел пролог и немного побродил по открытому миру. В целом, игра выглядит и ощущается живой и атмосферной. По его мнению, игре поставят 8-9 баллов.
скопировал с ап-про
Один человек - это ни о чем. Надо ждать массовых отзывов от игроков. Именно от игроков, а не от «экспердов»
нет конечно же)) так всегда было, плюс тут UE 5.1+ движок и с ним работать круто умеют пара компаний
Так тут каждый второй игрок сам своего рода «эксперд». Ты комментарии почитай. Один «эксперднее» другого.
Потом они нахвалят игру, а ты будешь ныть, что миллион мух не могут ошибаться.
Икона на первой фотке как бы намекает, что сталкер2 выходит с божьей помощью, не иначе)
странные скрины, то немецкий, то французский. Или это разные скрины, от разных пупырей?
Насчет русской озвучки. Одна студия уже проявила интерес к созданию неофициальной русской озвучки — Eloquence Studio. Так что появление русской озвучки — лишь вопрос времени.
Судя по видео Антишнапса, уже 2 студии будут делать полноценную озвучку и несколько нейронку.
на 11 секунде это реально экран инвентаря 2 сталкача? Че за параша, уровня 2000 годов
нечего не понятно
А скрины то где?
Поставлю самый сложный уровень и буду растягивать удовольствием.Все равно в ближайшие месяцы больше достойных игр не выйдет)
Индиана Джонс уже в начале декабря выйдет, 5го вроде, до него надо со сталкером разделаться.
Во люди живут, с одной стороны пс5 стопка, с другой коробка
ТОЛЬКО ГЕЙМИНГ ТОЛЬКО ХАРДКОР
При покупке или стриме игры вы реально можете потом почувствовать запах зоны:)
Про аресты за покупку «Сталкер 2» — это пиар-популизм товарища депутата. Пока ничего более..
нет
а этот немец не боится что его арестуют??
Про аресты за покупку «Сталкер 2» — это пиар-популизм товарища депутата. Пока ничего более..
нет
Кто его арестует? Арабы?
Думаю первые моды пойдут на возврат русских надписей..потому что текстурные моды самые простые, плюс hd моды текстур пойдут, а вторым модом пойдут русская озвучка нейросетями, у кого лучше, у кого хуже, в ожидании пока проф.студии будут озвучивать нормально.
Но в целом интересно посмотреть что они сделали.
Одна студия уже проявила интерес к созданию неофициальной русской озвучки — Eloquence Studio.
Да озвучат 100%, это же Сталкер.. если не студии так модеры сами в команды соберутся и озвучат, есть очень крутые голоса в некоторых модах, качество студийное.. это вопрос даже не события, а просто времени.
ой прям вот утекли???или выложили и сказали "ой утекли"?
Это современный тренд - называть контролируемый вборс информации для проверки лояльности населения и/или потребителей.
А копипстные авторишки только рады желтуху подцепить, ибо мозга своего маловато.
Как-то так.
Выглядит отлично, ждëм 👍 Надеюсь не обоcpyтся // Александр Ангел
норм😀
ИНтересно, фон главного меню будет меняться время от времени/при новом заходе?
А что с отражениям на лужах? Вот те черные, которые их нет, но на лужах есть xD
Хотя подожди... это не баг, а аномалия.
Всё будет норм, когда добавят полноценную трассировочку)) готовь 4090
Какую 4090, это древнее ведро текстолита её не потянет) нужно сразу готовить бабки на 5090)
А 5090 ещё нет. Вот это попадос))))) к такому меня жизнь не готовила
играл в бэта гaвно это. так на любителя.
А че графикой ?
на телефон снимал.
Ждём пиратку если не будет Денува.
Нет её там. Но хотя бы потерпи 1-3 дня, кто знает кто выкинет на торрент и что там может быть по мимо игры.
ты не понял, я говорю когда она выйдет в релиз, тогда и будет на торренте.
Получается графон как в слитом билде, такая же земелька неахти.
ага
И что ты там рассмотрел на фотках с ТВ))?
Скрины как будто в билде сделаны.
А билд был плохим?
Осветлённый слишком, зона должна быть мрачной без Солнца.
Страдал...
То что утекло лучше бы не утекало! Что то совсем не айс! Что анимация, что графон десятилетней давности! Подождём конечно, но чувствую (я всегда чувствую:))) шняга та еще будет! С натянутыми семью балами с кучей багов и истеричных воплей как фанатиков так и критиканов! :) Одно уже ясно - прорыва в чём то точно не будет!
Тут, скорее, мыло из-за качества видео, залитого на YouTube.
Ну релизу быть 100% и это замечательно, а пока прохожу спайдера 2, как раз есть чем себя занять эти 3 дня
Оно реальное ?) ждалкер не перенесли ?) удивительное
На релизе перенесут.🤣
Релиз сталкера надо внести в список библейских казней, рядом с нашествием саранчи и дождём из жаб.
Это будет шедевр // Dobriy Demon
// Тимофей Типикин
Сраные боты или нпс как вы надоели // Dobriy Demon
спокойно ребята, сталкер2 вполне может оказаться мусором или так себе. ..... // Алексей Шмелев
Тебе тоже тока в смуту играть и шамана слушать // Dobriy Demon
Смута какаха, я не играл но это очевидно.... шамана сам слушай, я найду что поинтересней послушать // Алексей Шмелев
У меня нет приставки xbox и вообще не любитель играть на консоли. Есть пк с ртх 4080, жду релиз 20 числа в стиме и начну прохождение в 2к, на ультрах +длсс +генерация кадров. Графика на пк версии будет куда лучше смотреться на максимальных настройках графики.