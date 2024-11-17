В сеть утекли скриншоты и геймплей из релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2

Буквально за несколько дней до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в сеть просочилась порция скриншотов из финальной версии долгожданного шутера. На этот раз утечка произошла не по вине разработчиков или невнимательных журналистов — она стала результатом действий одного игрока из Германии. Геймеру удалось получить копию S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox Series X за неделю до релиза, и теперь он активно делится скриншотами и геймплейными нарезками.

По словам автора утечки, он завершил около половины прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2, основываясь на исследовании открытого мира и выполнении сюжетных заданий. Таким образом, опубликованные материалы включают сцены из более поздних частей игры, которые ранее не демонстрировались в трейлерах.

Геймер заявил, что играл на Xbox Series X в режиме качества с максимальными графическими настройками. Он остался доволен производительностью и плавностью игры, однако отметил, что детализация некоторых объектов на консоли выглядит немного хуже по сравнению с последним трейлером версии для ПК.

Оценить зону отчуждения Чернобыля в S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox можно будет уже 20 ноября. Игра будет доступна бесплатно для подписчиков Game Pass.