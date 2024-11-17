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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 437 оценок

В сеть утекли скриншоты и геймплей из релизной версии S.T.A.L.K.E.R. 2

Gutsz
Новости

Буквально за несколько дней до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в сеть просочилась порция скриншотов из финальной версии долгожданного шутера. На этот раз утечка произошла не по вине разработчиков или невнимательных журналистов — она стала результатом действий одного игрока из Германии. Геймеру удалось получить копию S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox Series X за неделю до релиза, и теперь он активно делится скриншотами и геймплейными нарезками.

По словам автора утечки, он завершил около половины прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2, основываясь на исследовании открытого мира и выполнении сюжетных заданий. Таким образом, опубликованные материалы включают сцены из более поздних частей игры, которые ранее не демонстрировались в трейлерах.

Геймер заявил, что играл на Xbox Series X в режиме качества с максимальными графическими настройками. Он остался доволен производительностью и плавностью игры, однако отметил, что детализация некоторых объектов на консоли выглядит немного хуже по сравнению с последним трейлером версии для ПК.

Оценить зону отчуждения Чернобыля в S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox можно будет уже 20 ноября. Игра будет доступна бесплатно для подписчиков Game Pass.

15
117
Комментарии: 117
Ваш комментарий
saa0891

Геймплейный ролик максимально информативный.

47
Schong Di

Судя по качеству записи, памяти не хватило на телефоне. )

15
Razox Schong Di

Просто это база снимать сливы в максимально шакальном качестве) Вроде бы современные мобилы уже в любых условиях отлично снимают, но как дело доходит до сливов, то камеры в них отыквляются до уровня кнопочных мобилок нулевых))

9
hpi

Я получил от просмотра полную информацию.

-3
atlantix2000 . hpi

Какую? Что в игре есть лужи, интерфейс, табличка о радиоактивной опасности и что там можно ходить? Действительно, полнее не придумаешь.

0
aTECT

это млять интрига, не иначе

1
Janekste
Игра будет доступна бесплатно для подписчиков Game Pass.

НЕ бесплатно, а по платной подписке. Если у тебя подписка, значит ты априори платишь за весь доступный тебе контент. Бесплатно - это когда ты ничего и никому НЕ платишь.

30
Bait795

грубо говоря на версии гейм пасс(который я купил за 12 рублей в 23 году) и еще работающий до сих пор! Прошел на нем атомик без длс и диабло 4(который не на всех гейм пасах возможно запустить ) тоже считаю бесплатно жду 20 ноября сталкер 2 и в декабре индиану

3
Фризостат
НЕ бесплатно, а по платной подписке. Если у тебя подписка, значит ты априори платишь за весь доступный тебе контент. Бесплатно - это когда ты ничего и никому НЕ платишь.

Допустим, я купил подписку для игры в фифа, а тут опа и выходит сталкер 2 и я получу его на халяву)) с одной стороны, ты прав, конечно же, но всё же 😁

-2
Asfermong

А надо платить, надо поддержать, пацаны старались💪

-19
trueseva

у меня в месяц стоит подписка 7 долларов, грех жаловаться...

0
MаnGo

"Игра будет доступна бесплатно для подписчиков Game Pass" И подписчиков Торрента.

15
N_O_M_A_D152

Не бесплатно, а за целый 1р)))) И не только Сталк, но и Атомик и ещё куча игр)

-4
петюша васькинов N_O_M_A_D152

Атомик ещё не убрали с гейм пасс?

0
N_O_M_A_D152 петюша васькинов

Убрали, но я его один фиг также прошёл) Всё лучше чем багованый дев билд с торрента проходить..

1
петюша васькинов N_O_M_A_D152

Ну да, просто ты его тоже указал

0
Joker978

как то вообще не понятно. где то графика обалденная, а где то вообще лютый кал.

12
Blacksmoke1991

Cкрины с xbox.

7
atlantix2000 . Blacksmoke1991

Обалденная — там где UE5 не давал планке качества упасть. Кал — там где все зависело исключительно от разработчиков.

-3
askazanov

Потому что это приставка, а не ПК )))))

0
Madiark

Скрины с иксбокс с он написал что на пк графика лучше

0
shurasick876

Компас максимально кринжовый.

12
atlantix2000 .

Видать на компасе бабло из бюджета закончилось.

3
Slipnot6

Там весь интерфейс максимально кринжовый. Я до сих пор не могу поверить, что в 2024 году можно сделать такой HUD и считать "это" нормальным.

3
Vanderson99 Slipnot6

А чем тебя интерфейс не устроил

2
Sneaky Pete

Там вся игра такая

-1
Slipnot6 Vanderson99

В смысле "чем"? Он уродливый. Каким-то образом они умудрились сделать его ещё хуже, чем в старом сталкере. А он уже там был не очень.

1
Lvinomord

В комментах как всегда полно смешных людей, которым игра ненавистна,но тем не менее трутся в каждой новой теме по ней,а когда игра выйдет,толпой и на высокой скорости побегут к Джеку Воробью;).... Громкие релизы никогда не меняются))

10
Фризостат

Хейтеры по всему миру в день релиза "Сталкер 2"

-1
atlantix2000 .

Неправильно воспринимаете, гражданин. Не ненавистна игра, а люди настроены скептически. Если будет шедевр, я первый признаю что был неправ.

0
Lvinomord atlantix2000 .

Отнюдь.Скептически и накинуть го...на по максималочке на вентилятор это совершенно разные вещи.....к сожалению

2
luVol

Сталкер без русской озвучки - не сталкер. Даже если опустить те моменты негатива, связанные с поведением и чтобы было непосредственно сказано как от самих GSC и их сотрудников, то они навалят тонну кринжа с тем, что там будет из-за русофобии и "отмены СССР". Лично я не буду скачивать это 20 ноября и не буду смотреть обзоры/геймплей. Дождусь может быть модов и желательно хорошей озвучки и тогда уже увижу смысл в это играть. Кто хотел давно скачал билд и сделал мнение на счет того, что данная игра из себя представляет.

-2
Sneaky Pete

Так это г из каждого утюга... тут невольно почитаешь

-1
Пользователь ВКонтакте

боже. они сами и сливают как пиар компания в снг регионе.... // Вячеслав Манаков

5
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

6
Jarvis666

Меню на французском, вряд ли для СНГ региона слив, скорее для Европы

7
Costollom

Для этого можно просто часть геймплея показать официально.

0
XpressV

Скриншотов тут нет, это фото монитора/телевизора с запущеной игрой. Взяты из твитера. Поэтому и выглядит всё синюшным и шакальным немного

4
Рикочико

В видосике игра выглядит как F4 в чистом убежище.

3
atlantix2000 .

Спасибо что хоть не Фолыч третий

0
петюша васькинов
Геймер заявил, что играл на Xbox Series X в режиме качества с максимальными графическими настройками.

А он от куда знает какие максимальные графические настройки?)

2
Kartonkratos

Я так понял он имел в ввиду максимально возможные для xbox series x!?

0
atlantix2000 .

Наверное имелось ввиду в режиме качества. На консолях обычно два режима — «быстродействие» но хрень картинка с 60 фпс, и «качество» где чуть лучше графен но 30 фпс.

0
петюша васькинов Kartonkratos

Ну тогда он капитан очевидность, зачем говорить что играешь на максимально доступных для устройства настройках если до этого сказал что врубил режим качество🙃

0
петюша васькинов atlantix2000 .

И это тоже он сказал, прочитайте внимательно цитату его

0
Galechik91

Без иконки игра видимо даже не запустится

2
birikoni

немного печально что так случилось. но чел этот поставил довольно высокую оценку.

Автор свежей распаковки «Day One Edition» издания «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» под ником «Cobblerx3» поделился своим отзывом после игры на консоли Xbox Series X:

• При игре в 30 FPS картинка кажется рваной, поэтому режим производительности в 60 FPS был предпочтительнее;

• Оптимизация чуть хромает и встречаются микрофризы, но все же работает лучше «Silent Hill 2: Remake» на PlayStation 5;

• Графика выглядит хуже, чем даже на последних видосах и он надеется, что это исправят патчами;

• Отсутствуют динамические тени от фонаря, когда в оригинальной трилогии они присутствуют;

• Искусственный интеллект противников на низкой сложности по ощущениям такой же, как и в Тенях Чернобыля;

• Управления на геймпаде удобное и отзывчивое;

• Автор отзыва отметил, что прошел пролог и немного побродил по открытому миру. В целом, игра выглядит и ощущается живой и атмосферной. По его мнению, игре поставят 8-9 баллов.

скопировал с ап-про

1
atlantix2000 .

Один человек - это ни о чем. Надо ждать массовых отзывов от игроков. Именно от игроков, а не от «экспердов»

0
Sere-ga
• Графика выглядит хуже, чем даже на последних видосах и он надеется, что это исправят патчами;

нет конечно же)) так всегда было, плюс тут UE 5.1+ движок и с ним работать круто умеют пара компаний

0
Slipnot6 atlantix2000 .

Так тут каждый второй игрок сам своего рода «эксперд». Ты комментарии почитай. Один «эксперднее» другого.

1
Spillik atlantix2000 .

Потом они нахвалят игру, а ты будешь ныть, что миллион мух не могут ошибаться.

2
XpressV

Икона на первой фотке как бы намекает, что сталкер2 выходит с божьей помощью, не иначе)

0
Friedrich Woltmann

странные скрины, то немецкий, то французский. Или это разные скрины, от разных пупырей?

0
fearmen11

Насчет русской озвучки. Одна студия уже проявила интерес к созданию неофициальной русской озвучки — Eloquence Studio. Так что появление русской озвучки — лишь вопрос времени.

0
tvorog8088

Судя по видео Антишнапса, уже 2 студии будут делать полноценную озвучку и несколько нейронку.

0
dpr6ogidpgo5rby

на 11 секунде это реально экран инвентаря 2 сталкача? Че за параша, уровня 2000 годов

0
Никита Дроздоvv

нечего не понятно

0
demanik1

А скрины то где?

0
Лидер X
0
Саня 21

Поставлю самый сложный уровень и буду растягивать удовольствием.Все равно в ближайшие месяцы больше достойных игр не выйдет)

0
tvorog8088

Индиана Джонс уже в начале декабря выйдет, 5го вроде, до него надо со сталкером разделаться.

0
trueseva

Во люди живут, с одной стороны пс5 стопка, с другой коробка

0
Амирад Душиграев

ТОЛЬКО ГЕЙМИНГ ТОЛЬКО ХАРДКОР

0
Дроникс

При покупке или стриме игры вы реально можете потом почувствовать запах зоны:)

0
fearmen11

Про аресты за покупку «Сталкер 2» — это пиар-популизм товарища депутата. Пока ничего более..

0
Леший3 fearmen11

нет

0
ДаДжи

а этот немец не боится что его арестуют??

0
fearmen11

Про аресты за покупку «Сталкер 2» — это пиар-популизм товарища депутата. Пока ничего более..

0
Леший3 fearmen11

нет

0
hpi

Кто его арестует? Арабы?

0
Gamer_P

Думаю первые моды пойдут на возврат русских надписей..потому что текстурные моды самые простые, плюс hd моды текстур пойдут, а вторым модом пойдут русская озвучка нейросетями, у кого лучше, у кого хуже, в ожидании пока проф.студии будут озвучивать нормально.
Но в целом интересно посмотреть что они сделали.

0
fearmen11

Одна студия уже проявила интерес к созданию неофициальной русской озвучки — Eloquence Studio.

0
Gamer_P fearmen11

Да озвучат 100%, это же Сталкер.. если не студии так модеры сами в команды соберутся и озвучат, есть очень крутые голоса в некоторых модах, качество студийное.. это вопрос даже не события, а просто времени.

0
Rensky27

ой прям вот утекли???или выложили и сказали "ой утекли"?

0
Firеfuck

Это современный тренд - называть контролируемый вборс информации для проверки лояльности населения и/или потребителей.

А копипстные авторишки только рады желтуху подцепить, ибо мозга своего маловато.

Как-то так.

0
Пользователь ВКонтакте

Выглядит отлично, ждëм 👍 Надеюсь не обоcpyтся // Александр Ангел

0
Леший3

норм😀

0
bohdan2015

ИНтересно, фон главного меню будет меняться время от времени/при новом заходе?

-1
Zick211

А что с отражениям на лужах? Вот те черные, которые их нет, но на лужах есть xD
Хотя подожди... это не баг, а аномалия.

-1
Фризостат

Всё будет норм, когда добавят полноценную трассировочку)) готовь 4090

-6
Razox Фризостат

Какую 4090, это древнее ведро текстолита её не потянет) нужно сразу готовить бабки на 5090)

0
Фризостат Razox

А 5090 ещё нет. Вот это попадос))))) к такому меня жизнь не готовила

0
k0803833

играл в бэта гaвно это. так на любителя.

-1
Анна Кранцове

А че графикой ?

-2
PartisanTravis

на телефон снимал.

2
islamelmurzaev

Ждём пиратку если не будет Денува.

-2
Schong Di

Нет её там. Но хотя бы потерпи 1-3 дня, кто знает кто выкинет на торрент и что там может быть по мимо игры.

0
islamelmurzaev Schong Di

ты не понял, я говорю когда она выйдет в релиз, тогда и будет на торренте.

0
tvorog8088

Получается графон как в слитом билде, такая же земелька неахти.

-2
Magnusss

ага

-3
Фризостат

И что ты там рассмотрел на фотках с ТВ))?

1
tvorog8088 Фризостат

Скрины как будто в билде сделаны.

0
Фризостат tvorog8088

А билд был плохим?

0
tvorog8088 Фризостат

Осветлённый слишком, зона должна быть мрачной без Солнца.

0
Costollom
Геймер заявил, что играл на Xbox Series X

Страдал...

-2
igor lvov

То что утекло лучше бы не утекало! Что то совсем не айс! Что анимация, что графон десятилетней давности! Подождём конечно, но чувствую (я всегда чувствую:))) шняга та еще будет! С натянутыми семью балами с кучей багов и истеричных воплей как фанатиков так и критиканов! :) Одно уже ясно - прорыва в чём то точно не будет!

-3
fearmen11

Тут, скорее, мыло из-за качества видео, залитого на YouTube.

1
Лидер X

Ну релизу быть 100% и это замечательно, а пока прохожу спайдера 2, как раз есть чем себя занять эти 3 дня

-4
Sneaky Pete

Оно реальное ?) ждалкер не перенесли ?) удивительное

-4
петюша васькинов

На релизе перенесут.🤣

-3
Slipnot6

Релиз сталкера надо внести в список библейских казней, рядом с нашествием саранчи и дождём из жаб.

0
Пользователь ВКонтакте

Это будет шедевр // Dobriy Demon

-5
Пользователь ВКонтакте

// Тимофей Типикин

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Сраные боты или нпс как вы надоели // Dobriy Demon

0
Пользователь ВКонтакте

спокойно ребята, сталкер2 вполне может оказаться мусором или так себе. ..... // Алексей Шмелев

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Тебе тоже тока в смуту играть и шамана слушать // Dobriy Demon

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Смута какаха, я не играл но это очевидно.... шамана сам слушай, я найду что поинтересней послушать // Алексей Шмелев

-1
PartisanTravis

У меня нет приставки xbox и вообще не любитель играть на консоли. Есть пк с ртх 4080, жду релиз 20 числа в стиме и начну прохождение в 2к, на ультрах +длсс +генерация кадров. Графика на пк версии будет куда лучше смотреться на максимальных настройках графики.

-8